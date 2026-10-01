Ima neka tajna veza između Luke Jovića i Nemačke

Vreme čitanja: 2min | čet. 01.10.26. | 14:51
Na Alijanc areni 2024. spasao Srbiju poraza, a i prvi gol u karijeri za Orlove dao protiv Pancera
Mnogo toga u karijeri Luke Jovića vrti se oko Nemačke. Između njih postoji neka tajna veza, što bi srpski napadač mogao da potvrdi i večeras na Alijanc areni. Na stadionu koji mu je i te kako poznat.
U domu Bajerna iz Minhena, gde će večeras Nemačka i Srbija ukrstiti koplja, pre dve godine Luka je spasao Srbiju poraza na Evropskom prvenstvu. Umesto očekivanog osvajanja tri boda, Orlovi su došli u situaciju da se spasavaju poraza od Slovenije. Igrao se poslednji minut utakmice kada je Jović glavom posle kornera doneo izjednačenje (1:1) timu koji je s klupe predvodio Dragan Stojković i sačuvao mu šanse da se bori za prolaz dalje.
Izabrane vesti
Lepo je bila tog dana popunjena Alijanc arena, bilo je mnogo srpskih navijača, kojih večeras, ipak, neće moći da bude u tolikom broju zbog kazne UEFA. Ali, ako Luka ponovo bude dao gol, sigurno će imati ko da ga proslavi.
Nije to jedino što veže Nemačku i Jovića. Svoj prvi gol u reprezentativnoj karijeri srpski golgeter je dao baš protiv Pancera. Bila je to prijateljska utakmica 2019. godine u Volfzburgu, selektor je bio Mladen Krstajić, a Luka je bio startni špic Orlova i u 12. minutu je postigao gol za vođstvo na asistenciju Nemanje Maksimovića. Pamti se ta utakmica i po crvenom kartonu Milana Pavkova. Iz tog tima večeras će još biti tu samo Andrija Živković i Saša Lukić. Na kraju je bilo 1:1, Nemcima je remi doneo Leon Gorecka.
Naravno, kada je karijera Luke Jovića u pitanju, najbitniji njen deo je vezan za Nemačku. U dresu Ajntrahta iz Frankfurta srpski špic se predstavio Evropi, terorisao je golmane u Bundesligi i u Ligi Evrope, u sezoni 2018/19 postigao je 27 pogodaka na svim frontovima. I to mu je donelo transfer u Real Madrid. Imao je na stolu Jović ponudu Borusije Dortmunda tada, priliku da nastavi karijeru u nemačkoj ligi, ali poziv Reala se ne odbija. Madriđani ne zovu dva puta...
Večeras Luka Jović ponovo u Nemačkoj, ponovo na Alijanc areni. Nije mu se dalo da na Bajernovom stadionu zatrese mrežu Bajerna, ali broje se i te kako i ovi u dresu reprezentacije. Uostalom, protiv Holandije se pre nekoliko dana upisao u strelce, mogao bi tako da nastavi...
LIGA NACIJA
Divizija A, Grupa 2
20.45: (3,30) Grčka (3,50) Holandija (2,15) MR
20.45: (1,23) Nemačka (7,00) Srbija (14,0) MR