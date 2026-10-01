Ima neka tajna veza između Luke Jovića i Nemačke

Mnogo toga u karijeri Luke Jovića vrti se oko Nemačke. Između njih postoji neka tajna veza, što bi srpski napadač mogao da potvrdi i večeras na Alijanc areni. Na stadionu koji mu je i te kako poznat.

U domu Bajerna iz Minhena, gde će večeras Nemačka i Srbija ukrstiti koplja, pre dve godine Luka je spasao Srbiju poraza na Evropskom prvenstvu. Umesto očekivanog osvajanja tri boda, Orlovi su došli u situaciju da se spasavaju poraza od Slovenije. Igrao se poslednji minut utakmice kada je Jović glavom posle kornera doneo izjednačenje (1:1) timu koji je s klupe predvodio Dragan Stojković i sačuvao mu šanse da se bori za prolaz dalje.