Posle Ronalda, potop! Dansko "ole" odzvanjalo kamenolomom, Hejlund ponizio očajni Portugal

Kada je posle nedavnog sukoba sa selektorom Žoržom Žezusom - koji ga je protiv Velsa ostavio na klupi - Ronaldo napustio trening kamp Navegatora, a onda pre nekoliko dana i zvanično objavio povlačenje iz reprezentacije posle pune 23 godine, mnogi su odahnuli. Napokon je došlo vreme za novu, post-Kristijano eru koja je toliko obećavala... I raspršila se na najsitnije komade još koliko večeraš.

Godinama se senka Kristijana Ronalda i njegovog ega nadvijala nad fudbalskom reprezentacijom Portugala, sputavajući tako sastav prepun odličnih igrača da iskaže svoj puni potencijal i osvoji mnogo više trofeja od onog sad već davnog Evropskog prvenstva i poslednjeg pehara Lige nacija. Jedan od najboljih fudbalera svih vremena sve manje je u poznim igračkim godinama doprinosio na terenu, a sve više gušio ostatak tima. Umesto da Vitinja, Pedro Neto, Žoao Neveš, Bruno Fernandes, Bernardo Silva i ostali majstori plešu po terenu i melju protivnike, prilagođavali su se ostarelom asu koji više nije bio ni blizu nekadašnjeg nivoa.

U prvom meču tog novog poglavlja portugalskog fudbala, bez Ronalda, Portugalci su doživeli pravi pravcati potop, debakl, poniženje! U čuvenom "kamenolomu" u Bragi, Danska ih je porazila (1:4), nadigirala u svakom segmentu igre, rasturila na proste činioce u meču pretposlednjeg kola 4. grupe A divizije Lige nacija.

Navijači na "Munisipalu" ni u najcrnjim snovima nisu verovatno mogli da zamisle da će po jakoj kiši gledati i kišu golova - ali u mreži svog nacionalnog tima. Stidljivi početak, doduše, nije mnogo obećavao, Danska je bila bolji rival u prvih pola sata, ali je na semaforu pisalo 0:0. Ronaldova "sedmica" - pomalo iznenađujuće - ne samo da nije uramljena i svečano povučena iz upotrebe nego je pripala brzonogom Karlosu Forbsu, koji je meč počeo s klupe. Pedro Neto je nosio svoju uobičajenu 17-cu, s tim što je cifra 7, baš kao i ona na Forbsovom dresu, bila posebno stilizovana u, kako je objašnjeno, Kristijanovu čast.

U narednim danima biće posebno interesantno da čujemo i vidimo kako je on doživeo ovaj susret, a naročito ono što je usledilo pred kraj prvog i u prvom delu drugog poluvremena. Prvi znaci velikih pukotina u igri Portugala prikazali su se već kod gola Rasmusa Hejlunda u 40. minutu, koji je opravdano poništen zbog ofsajda u kome se u začetku akcije našao Mikel Damsgard. Par minuta kasnije Hejlund je opet pokušao glavom, njegov pokušaj izblokirao je Ruben Dias, ali je posle VAR provere utvrđeno da je to učinio rukom. Emil Hojbjerg zakucao je loptu s penala i na odmor se otišlo s prednošću gostiju od jednog gola. To je bio samo početak portugalske agonije, koja će vrhunac doživeti u prvih dvadesetak minuta drugog poluvremena. Razgoropadio se Rasmus Hejlund i s dva precizna projektila iz šesnaesterca u razmaku od svega osam minuta doneo nedostižnu prednost svom timu. Hejlund je, inače, po završetku prvog duela istih rivala u Danskoj, čak i fizički "pecnuo" Žorža Žezusa u prolazu, želeći valjda da mu i na taj način stavi do znanja da mu ne prašta to što je skrajnuo Ronalda. Ako je ovo bio Hejlundov način da osveti svog junaka - i te kako je uspeo!