Partizan se kasno setio da igra košarku, Zadar razbijao crno-bele kao niko ove sezone

U poslednjih 10 minuta Partizan jeste zaigrao svoju košarku, sa puno kontakta, dobre odbrane, Marinković je najzad bio pogodio neke dalekometne šuteve, ali sve to je stiglo toliko prekasno da možemo samo da konstatujemo poraz na meču gde je komotno mogla da se desi bruka jer je izgledalo da bi Zadar mogao da pobedi 30 razlike.

Jeste činjenica da je verovatno došlo do mentalnog pražnjenja posle pobeda u Evroligi, ali jednostavno neki igrači nisu smeli da dozvole sebi ovakvo izdanje protiv realno slabije ekipe po svim osnovama. Zadar je ušao u ovu utakmicu kao da je finale za titulu prvaka Evrope, dok je gost iz Beograda došao samo da što pre završi posao i vrati se kući kako bi se posvetio Valensiji i Bešiktašu, a u takvom razmišljanju kiksevi su veoma mogući.

Hrvatski predstavnik je krenuo da leti po terenu, igra agresivnu odbranu i pogađa šuteve sa svih pozicija i distanci, dok je Partizan Mozzart Bet bio toliko loš u napadu da je u jednom momentu procenat šuta za tri poena pao ispod 10 odsto. Toliko je situacija na parketu izgledala loše da je Zadar bio na 24 poena razlike, a podatak da je domaćin ubacio čak 56 poena u prvom poluvremenu dovoljno govori kako je srpski tim izgledao na ovom gostovanju.

Iako su crno-beli u treću deonicu ušli znatno agresivnije i uspeli da spuste zaostatak na 11 razlike, nije bilo raspoloženog igrača koji bi u kontinuitetu pogađao i doneo mogućnost velikog preokreta. Nagoveštaji drame su viđeni sredinom poslednje deonice kada je Partizan u dva navrata spuštao ispod 10 razlike, generalno se Partizan prekasno setio da igra košarku, tako da su poeni Vanje Marinkovića stigli prekasno da bi se dogodio čudesan preokret

Sa samo desetoricom košarkaša na raspolaganju, Đoan Penjaroja je svakoga koristio, zapravo, španski stručnjak je toliko rotirao jer je po svaku cenu pokušavao da pronađe bilo kakvu petorku koja bi mogla da isparira izuzetno motivisanom protivniku. Međutim, rešenja nije bilo, ako izuzmemo Antonija Rivsa, apsolutno niko ništa nije mogao da pogodi.

Koliko je bilo loše šutersko veče vidi se po jednom statističkom parametru, a to je šut za tri poena gde je crno-beli tim ubacio samo šest od 29 što je bilo dovoljno za svega 20%. Posebno loše šutersko veče imao je Marinković koji je ubacio jednu od šest trojki, Pajola jednu od pet, Lakić je bio na dve od pet, a Antonio Rivs na nula od tri, on je doduše imao 15 poena, a dvocifren je bio još samo Robert Frenks sa 10.

ABA LIGA, 8. KOLO

ZADAR - PARTIZAN MOZZART BET (27:23, 26:10, 11:16, 17:25)

Dvorana: Krešimir Ćosić

Sudije: Milosav Kaluđerovic, Bojan Popović, Jovan Vujović

Zadar: Mihailović 12, Mirčeta, Klarica 2, Buljević, Šare 10, Vraneš 5, Ogden 9, Drežnjak 16, Vučić, Vilijams 20, Ramljak 7, Bičić

Partizan Mozzart Bet: Olman 9, 8as, Nakić 5, Frenks 10, Marinković 7, Tanasković 3, Rivs 15, Lakić 6, Silva 4, Pajola 6, Lovernj 9

ABA LIGA.

8. kolo

Petak

Cibona - FMP 80:77

/MekGil 22 - Raš 23/

Krka - Široki 79:100

/Klobučar 15 - Persons 22/

Subota

Kluž - Ilirija 77:71

/Mekreri 14 - Todorović 14/

Igokea - Budućnost

Zadar - Partizan Mozzart Bet 81:74

/Vilijams 20 - Rivs 15/

Nedelja

10.00 (1,10) Dubai (23,00) Spartak Subotica (8,00)

17.00 (1,17) Bosna (20,00) Mega (6,00)

18.30 (1,15) Crvena zvezda (20,00) Cedevita Olimpija (6,50)

Ponedeljak

18.00 Borac - Slovan

20.00 SC Derbi - Beč