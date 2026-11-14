Penjaroja: Prvo poluvreme neprihvatljivo
Vreme čitanja: 2min | sub. 14.11.26. | 21:15
Trener Partizan Mozzart Beta nije mogao da bude zadovoljan posle poraza u Zadru
Košarkaši Partizan Mozzart Beta doživeli su prvi ovosezonski poraz u ABA ligi, pošto su na gostovanju u Zadru izgubili rezultatom 81:74. Iako su crno-beli sa skraćenom rotacijom od deset igrača uspeli da se vrate iz ogromnog minusa od 23 poena i priđu na svega četiri poena zaostatka na 35 sekundi pre kraja, trener Đoan Penjaroja bio je izuzetno oštar u analizi meča, apostrofirajući katastrofalno prvo poluvreme kao glavni razlog neuspeha.
Španski stručnjak je najpre sportski čestitao domaćinu na zasluženom trijumfu, a zatim bez zadrške ukazao na sve defanzivne propuste svoje ekipe u prvih 20 minuta, nakon kojih je beogradski sastav na veliki odmor otišao sa zaostatkom od 20 poena (53:33).
„Čestitam Zadru, zasluženo je pobedio. Igrali smo veoma loše u prvom poluvremenu. Nismo poštovali osnovne stvari, bili smo previše mekani u situacijama jedan na jedan i na defanzivnom skoku. Zadar je agresivna ekipa u odbrani i postigli su mnogo poena iz naših grešaka, čini mi se 15 samo u prvom poluvremenu. Lako su dolazili do realizacije, mi smo bili mekani, nismo koristili male faulove i dozvolili smo im da igraju lako. Teško je objasniti našu igru iz prvog dela meča”, istakao je Penjaroja.
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U nastavku susreta viđena je potpuno drugačija slika na parketu dvorane „Krešimir Ćosić”. Aktuelni regionalni šampion je zategao odbranu i u drugom poluvremenu sveo Zadrane na svega 28 postignutih poena, ali su promašeni otvoreni šutevi i nekoliko neiskorišćenih kontranapada sprečili potpuni preokret.
„Jasno je da smo u drugom poluvremenu promenili energiju u odbrani i primili samo 28 poena. Nismo igrali previše dobro, ali smo pokazali energiju sličnu onoj koju inače imamo. Pravili smo greške i nismo bili efikasni u šutu, promašili smo dosta otvorenih pozicija, a sećam se i tri-četiri čiste situacije u tranziciji koje nismo realizovali. Ipak, ponosan sam na drugo poluvreme, jer nije lako boriti se posle minus 23. Međutim, prvo poluvreme je bilo neprihvatljivo. Očigledno je da imamo problema sa povređenim igračima, ali to nije izgovor – imali smo 10 profesionalaca u sastavu i morali smo mnogo bolje da se borimo od samog starta”, zaključio je strateg crno-belih.
Nakon prvog kiksa u regionalnom takmičenju, Partizan Mozzart Bet zauzima čelo tabele sa skorom 6–1, a vremena za predah nema – srpskog predstavnika već u utorak očekuje duel sa Valensijom u okviru 12. kola Evrolige, dok će tri dana kasnije u Beogradu ugostiti i Bešiktaš.