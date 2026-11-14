Penjaroja: Prvo poluvreme neprihvatljivo

Košarkaši Partizan Mozzart Beta doživeli su prvi ovosezonski poraz u ABA ligi, pošto su na gostovanju u Zadru izgubili rezultatom 81:74. Iako su crno-beli sa skraćenom rotacijom od deset igrača uspeli da se vrate iz ogromnog minusa od 23 poena i priđu na svega četiri poena zaostatka na 35 sekundi pre kraja, trener Đoan Penjaroja bio je izuzetno oštar u analizi meča, apostrofirajući katastrofalno prvo poluvreme kao glavni razlog neuspeha.

Španski stručnjak je najpre sportski čestitao domaćinu na zasluženom trijumfu, a zatim bez zadrške ukazao na sve defanzivne propuste svoje ekipe u prvih 20 minuta, nakon kojih je beogradski sastav na veliki odmor otišao sa zaostatkom od 20 poena (53:33).

„Čestitam Zadru, zasluženo je pobedio. Igrali smo veoma loše u prvom poluvremenu. Nismo poštovali osnovne stvari, bili smo previše mekani u situacijama jedan na jedan i na defanzivnom skoku. Zadar je agresivna ekipa u odbrani i postigli su mnogo poena iz naših grešaka, čini mi se 15 samo u prvom poluvremenu. Lako su dolazili do realizacije, mi smo bili mekani, nismo koristili male faulove i dozvolili smo im da igraju lako. Teško je objasniti našu igru iz prvog dela meča”, istakao je Penjaroja.