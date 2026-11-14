Prvi porazi Milojevića i Tufegdžića u Liga kupu, prva pobeda Ivića

U prva tri kola Al Nasr je savladao Junajted (3:1) i Hatu (4:1), te je remizirao sa Šababom Al Ahlijem iz Dubaija (1:1). Međutim, naleteo je sada na jedinu ekipu koja je savršena, sada sa maksimalne četiri pobede.

Sav posao Al Vasl je završio već u drugom poluvremenu. U razmaku od svega šest minuta Renato Žunior je najpre doneo vođstvo svom timu, da bi potom asistirao Palasiosu Alzateu za 2:0. Nije pomoglo Al Nasru ni to što su svih 90 minuta na terenu proveli i nekadašnji reprezentativac Srbije Luka Milojević, kao i bivši bek niškog Radničkog David Petrović.

07.00: (1,65) Kašima Antlers (4,00) Jokohama Marinos (4,30)

S druge strane, Al Ain je iz prva tri kola osvojio samo jedan poen, posle poraza od Al Vasla (2:3) i Adžmana (2:3) je remizirao sa Itihadom Kalbom (2:2). Uprkos tome, protiv Hate je bio veliki favorit, što je i potvrdio na terenu.

Pomoglo mu je i to što je rival ostao sa igračem manje već u 16. minutu, posle direktnog isključenja Haleda Al Blušija. Dugo je Hata odolevala, ali je u 62. minutu Ivićev tim konačno probio blok i poveo golom Abdula Karima Traorea. Posle toga se rezultat više nije menjao.

Za Hatu je u finišu meča zaigrao još jedan bivši fudbaler Radničkog iz Niša, 21-godišnji vezista Mateja Radonjić.