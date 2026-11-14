Prvi porazi Milojevića i Tufegdžića u Liga kupu, prva pobeda Ivića
Vreme čitanja: 3min | sub. 14.11.26. | 22:06
Zanimljivi rezultati u 4. kolu najmanje značajnog takmičenja u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Al Nasr je poražen protiv Al Vasla (0:2), Al Ain bio bolji od Hate (1:0), a Adžman je izgubio od Al Dafre (0:1)
U toku je reprezentativna pauza, ali to nije sprečilo da se u Ujedinjenim Arapskim Emiratima ovog vikenda odigra 4. kolo Liga kupa. Tamo smo videli neke zanimljive rezultate ekipa koje treniraju srpski stratezi Miloš Milojević, Vladimir Ivić i Goran Tufegdžić.
Milojevićev Al Nasr je doživeo prvi poraz u tom takmičenju, od nekadašnjeg stratega Crvene zvezde još jedan njegov bivši klub Al Vasl sa 2:0 (2:0), a prvi neuspeh je doživeo i Tufegdžićev Adžman, protiv Al Dafre sa 0:1 (0:0). Istovremeno, Ivić je sa Al Ainom došao do prvog trijumfa, kao gost je savladao Hatu sa 1:0 (0:0).
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U prva tri kola Al Nasr je savladao Junajted (3:1) i Hatu (4:1), te je remizirao sa Šababom Al Ahlijem iz Dubaija (1:1). Međutim, naleteo je sada na jedinu ekipu koja je savršena, sada sa maksimalne četiri pobede.
Sav posao Al Vasl je završio već u drugom poluvremenu. U razmaku od svega šest minuta Renato Žunior je najpre doneo vođstvo svom timu, da bi potom asistirao Palasiosu Alzateu za 2:0. Nije pomoglo Al Nasru ni to što su svih 90 minuta na terenu proveli i nekadašnji reprezentativac Srbije Luka Milojević, kao i bivši bek niškog Radničkog David Petrović.
07.00: (1,65) Kašima Antlers (4,00) Jokohama Marinos (4,30)
S druge strane, Al Ain je iz prva tri kola osvojio samo jedan poen, posle poraza od Al Vasla (2:3) i Adžmana (2:3) je remizirao sa Itihadom Kalbom (2:2). Uprkos tome, protiv Hate je bio veliki favorit, što je i potvrdio na terenu.
Pomoglo mu je i to što je rival ostao sa igračem manje već u 16. minutu, posle direktnog isključenja Haleda Al Blušija. Dugo je Hata odolevala, ali je u 62. minutu Ivićev tim konačno probio blok i poveo golom Abdula Karima Traorea. Posle toga se rezultat više nije menjao.
Za Hatu je u finišu meča zaigrao još jedan bivši fudbaler Radničkog iz Niša, 21-godišnji vezista Mateja Radonjić.
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Tufegdžićev Adžman je u prva tri kola savladao Al Šardžu (3:2), Al Ain (3:2) i Banijas (1:0), ali sada je doživeo vrlo neočekivan poraz od Al Dafre (0:1). Presudio je pogodak Mohameda Ibrahima u 58. minutu. Na toj utakmici nije bilo srpskih fudbalera na terenum, pošto je Tufegdžić odlučio da Aleksandar Vasiljević ostane na klupi. Ništa novo za nekadašnjef defanzivca Zemuna i Metalca...
Postoji dobra šansa da sva trojica srpskih trenera izbore plasman u narednu fazu Liga kupa. Jer, to takmičenje se igra po ligaškom sistemu, u četvrtfinale ide najboljih osam ekipa posle šest kola, a Al Nasr, Al Ain i Adžman su trenutno iznad crte.
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LIGA KUP UAE – 4. KOLO
Subota
Al Dafra – Adžman 1:0 (0:0)
/Ibrahim 58/
Al Vasl – Al Nasr 2:0 (2:0)
/Žunior 34, Alzate 40/
Hata – Al Ain 0:1 (0:0)
/Traore 62/
Nedelja
13.50: Al Vahda – Horfakan
13.50: Junajted – Al Šardža
16.30: Al Džazira – Banijas
16.30: Itihad – Šabab Al Ahli