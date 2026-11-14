Sprema se jedan odlazak iz Olimpijakosa
Vreme čitanja: 2min | sub. 14.11.26. | 21:53
Džon Končar se nije snašao u sistemu Jorgosa Barcokasa
Najnovije pojačanje Olimpijakosa, američki krilni košarkaš Džon Končar (30), mogao bi da napusti Pirej pre nego što se pošteno i raspakovao. Kako prenose dobro obavešteni izvori specijalizovanog portala Eurohoops, nekadašnji NBA igrač se nikako ne snalazi u novoj sredini i već ozbiljno razmatra opciju prevremenog rastanka sa grčkim velikanom.
Končar od dolaska u redove crveno-belih ne uspeva da pronađe pravi ritam, naročito na napadačkom delu terena. Na obe dosadašnje utakmice koje je odigrao u Evroligi — protiv Crvene zvezde i Dubaija — Amerikanac je ostao bez ikakvog poenterskog učinka, što je očigledno ostavilo traga na njegovo samopouzdanje. Prema istim navodima, iskusni krilni igrač se u Atini oseća nesigurno, prilično nelagodno i pod velikim pritiskom jer proces adaptacije na evropsku košarku i zahteve stručnog štaba teče znatno teže nego što se očekivalo.
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Zanimljivo je da se Končar nije našao u avionu za Solun, gde tim iz Pireja u nedelju (15. novembar, 17:30) gostuje Arisu u dvorani „Aleksandreio” u okviru grčkog šampionata. Zajedno sa njim u prestonici Grčke ostao je i Tajrik Džons, s obzirom na to da nijedan od njih dvojice trenutno nema pravo nastupa u domaćem prvenstvu.
Prema aktuelnom planu stručnog štaba, i Končar i Džons bi u ponedeljak (16. novembar) trebalo da otputuju na Kipar, gde Pirejce u utorak (17. novembar, 19:00) očekuje evroligaški okršaj protiv Makabija iz Tel Aviva. Ipak, ukoliko u narednih 48 sati dođe do konkretnog raspleta oko Končarovog nezadovoljstva, njegov status u timu bi mogao ekspresno da se promeni.