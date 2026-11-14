Sprema se jedan odlazak iz Olimpijakosa

Najnovije pojačanje Olimpijakosa, američki krilni košarkaš Džon Končar (30), mogao bi da napusti Pirej pre nego što se pošteno i raspakovao. Kako prenose dobro obavešteni izvori specijalizovanog portala Eurohoops, nekadašnji NBA igrač se nikako ne snalazi u novoj sredini i već ozbiljno razmatra opciju prevremenog rastanka sa grčkim velikanom.

Končar od dolaska u redove crveno-belih ne uspeva da pronađe pravi ritam, naročito na napadačkom delu terena. Na obe dosadašnje utakmice koje je odigrao u Evroligi — protiv Crvene zvezde i Dubaija — Amerikanac je ostao bez ikakvog poenterskog učinka, što je očigledno ostavilo traga na njegovo samopouzdanje. Prema istim navodima, iskusni krilni igrač se u Atini oseća nesigurno, prilično nelagodno i pod velikim pritiskom jer proces adaptacije na evropsku košarku i zahteve stručnog štaba teče znatno teže nego što se očekivalo.