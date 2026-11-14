Saša Obradović i Šejk Milton, to je idealan spoj: Hapol "okrenuo" Makabi u Tel Avivu

Poznato je da se Makabi muči ove sezone, ali isto tako se očekivalo da će četa Odeda Kataša živnuti malo posle velikog trijumfa nad Hapoelom u prošlom kolu Evrolige, kao i potpisa igrača na spoljnoj poziciji (kvalitet Kamara Boldvina je upitan) za kojim su svi toliko čeznuli, ali od toga nema ništa. Džabe Makabiju neverovatno raspoloženi Jam Madar, podrška publike i domaći teren, kada je šestostruki prvak Evrope za 10 minuta prosuo sve ono što je gradio od prvog sudijskog podbacivanja.

Jeste da je Makabi bio taj koji se pitao tokom većeg dela meča, ali nikad ta prednost nije bila nešto naročito velika. Sve vreme je Hapoel bio u igri, nije dozvoljavao rivalu da se udalji, a onda je u završnom kvartalu pokazao zbog čega je neporažen na evropskoj i domaćoj sceni.

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Stegla se ruka izabranicima Odeda Kataša. Nije više bilo laganih poena za Jama Madara, niti prodora Džimija Klarka, dok je ti iz Jerusalima ubacio u najvišu moguću brzinu. Tandem Šejk Milto-Džavonte Kejkok počeo je da melje rivala, dok momci u žutom nisu znali kako da odgovore na čvrstu defanzivu Obradovićevog tima. Nije dugo trebalo gostima da preokrenu rezultat. Odlična igra Hapoela u poslednjoj četvrtini konačno je omogućila timu iz Jerusalima da ode na rub dvocifrene prednosti posle trojke Nimroda Levija.

Domaćin kao da je bio na aparatima za veštačko disanje i da su Madar i Klark nekako pokušali da održe Makabi u igri. Presudni momenti na meču dogodili su se na minut i pet sekundi do kraja. Najpre je Klark promašio dva bacanja, da bi na drugoj strani usledila trojka Miltona koja je odlučila pitanje pobednika.

Ako je Makabiju za neku utehu, Madar je bio najefikasniji sa 25 poena i tako potvrdio da je u sjajnoj formi. Međutim, slave Saša Obradović i Hapoel koji su do pobede predvodili Šejk Milton sa 17 poena i četiri asistencije., kao i Devonte Kejkok sa 14 poena i osam skokova.