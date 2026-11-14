Saša Obradović i Šejk Milton, to je idealan spoj: Hapol "okrenuo" Makabi u Tel Avivu
Vreme čitanja: 3min | sub. 14.11.26. | 22:23
Ekipa iz Jerusalima pod komandom srpskog stručnjaka gazi sve pred sobom
Blista Saša Obradović u Hapoelu iz Jerusalima ove sezone. Srpski stručnjak i njegovi puleni gotovo da su nepobedivi. Od početka sezone tim iz glavnog grada Izraela na svom kontu imao je 14 pobeda i samo jedan poraz, a senku na gotovo savršen početak sezone bacio je Makabi Tel Aviv. Šestostruki prvak Evrope bio je bolji od Hapoela u Liga Kupu, međutim, sada su se Obradović i njegovi momci makar malo osvetili Makabiju i pobedili ga u šestom kolu izraelskog šampionata, te tako stigli do 15 ovosezonske pobede u svim takmičenjima.
Ekipa iz Jerusalima nadigrala je slavni klub pred njegovim navijačima - 77:82 i to posle preokreta jer je Makabi vodio većim delom meča. Hapoel, predvođen srpskim stručnjakom i nekadašnjim igračima Partizan Mozzart Beta pokazao je da se ove sezone ne šali i da je sposoban za titulu u Evrokupu, ali i za pehar nacionalnog šampiona, gde mu na putu stoje čak dva evroligaša (Makabi i Hapoel iz Tel Aviva). Ipak, ima još dosta do borbe za trofeje, ali svakako da su ovakvi trijumfu više nego značajni jer su ostvari u okršajima sa najvećim rivalima.
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Poznato je da se Makabi muči ove sezone, ali isto tako se očekivalo da će četa Odeda Kataša živnuti malo posle velikog trijumfa nad Hapoelom u prošlom kolu Evrolige, kao i potpisa igrača na spoljnoj poziciji (kvalitet Kamara Boldvina je upitan) za kojim su svi toliko čeznuli, ali od toga nema ništa. Džabe Makabiju neverovatno raspoloženi Jam Madar, podrška publike i domaći teren, kada je šestostruki prvak Evrope za 10 minuta prosuo sve ono što je gradio od prvog sudijskog podbacivanja.
Jeste da je Makabi bio taj koji se pitao tokom većeg dela meča, ali nikad ta prednost nije bila nešto naročito velika. Sve vreme je Hapoel bio u igri, nije dozvoljavao rivalu da se udalji, a onda je u završnom kvartalu pokazao zbog čega je neporažen na evropskoj i domaćoj sceni.
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Stegla se ruka izabranicima Odeda Kataša. Nije više bilo laganih poena za Jama Madara, niti prodora Džimija Klarka, dok je ti iz Jerusalima ubacio u najvišu moguću brzinu. Tandem Šejk Milto-Džavonte Kejkok počeo je da melje rivala, dok momci u žutom nisu znali kako da odgovore na čvrstu defanzivu Obradovićevog tima. Nije dugo trebalo gostima da preokrenu rezultat. Odlična igra Hapoela u poslednjoj četvrtini konačno je omogućila timu iz Jerusalima da ode na rub dvocifrene prednosti posle trojke Nimroda Levija.
Domaćin kao da je bio na aparatima za veštačko disanje i da su Madar i Klark nekako pokušali da održe Makabi u igri. Presudni momenti na meču dogodili su se na minut i pet sekundi do kraja. Najpre je Klark promašio dva bacanja, da bi na drugoj strani usledila trojka Miltona koja je odlučila pitanje pobednika.
Ako je Makabiju za neku utehu, Madar je bio najefikasniji sa 25 poena i tako potvrdio da je u sjajnoj formi. Međutim, slave Saša Obradović i Hapoel koji su do pobede predvodili Šejk Milton sa 17 poena i četiri asistencije., kao i Devonte Kejkok sa 14 poena i osam skokova.