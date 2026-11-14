Srpski napadač kupuje poverenje u klubu Đerara Pikea

Klub čiji je većinski vlasnik Đerar Pike angažovao je 20-godišnjeg još leta 2025. godine, ali ga je odmah poslao na pozajmicu u trećeligaša Kornelju. I mada je tamo postigao tek pet golova za celu sezonu, prepoznali su u Andori njegov potencijal, pa su ovog septembra produžili ugovor sa njim do 2030. godine, kao pokazatelj da na njega računaju.

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Ne jedini, jer se poverenje čelnika i pre svega trenera španskog drugoligaša sve više oslikava kroz teren, odnosno Golubovićevu minutažu. Početkom meseca ušao je sa klupe na poluvremenu i u samom finišu došao do prvenca kojim je doneo bod svojoj ekipi protiv Tenerifa, večeras na gostovanju Almeriji pak nije bio taličan. Dobio je priliku u drugih 45 minuta, međutim ovog puta uspeo da pomogne svom timu da izbegne poraz.

Međutim, za momka koji je pre po sopstvenom priznanju pre dve godine razmišljao da batali fudbal, trenutno je najvažnije da mu u klubu veruju. Od početka sezone upisao je osam nastupa računajući i onaj jedan u Kupu kralja, ukupno dva kao starter.

A njegova Andora se posle nepotpunih 14 kola nalazi tik ispod crte sa 11 bodova iz 13 odigranih utakmica.