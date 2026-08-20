Poslednja vest iz Madrida: Ugrešić počinje i nosi traku

I ne samo to, centralni vezista će sa kapitenskom trakom oko ruke povesti crno-bele u pohod ka Ligi konferencije.

Biće to Ugrešićev povratak među startere na evropskoj utakmici, jer je prethodnu počeo još i Beogradu protiv ekipe UNA Štrasen, u Luksemburgu je sedeo na klupi, a za dvomeč sa Tobolom nije konkurisao usled lakše povrede. Sad kad ju je zalečio i sa dobrim stavom ušao u drugom poluvremenu protiv Radničkog iz Kragujevca, obezbedio je mesto startera.

Do ovog saznanja došlo se usled opredeljenja stručnog štaba da intenzitetom i brzinom proba da parira Špancima. Na sve to, valja dodati i Ognjenovu visinu, koja bi mogla da bude od koristi u skoku, prilikom prekida, ofanzivnih, ali još više defanzivnih.