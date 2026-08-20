Poslednja vest iz Madrida: Ugrešić počinje i nosi traku

Vreme čitanja: 1min | čet. 20.08.26. | 11:42
Crno-beli bez Zekovića u prvih 11 protiv Hetafea
(od specijalnog izveštača Mozzart Sporta iz Madrida)
Ako je dilema postojala, razvejana je i više je nema. Ognjen Ugrešić će biti u početnom odabiru Saše Ilića na gostovanju Hetafeu.
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I ne samo to, centralni vezista će sa kapitenskom trakom oko ruke povesti crno-bele u pohod ka Ligi konferencije.
Biće to Ugrešićev povratak među startere na evropskoj utakmici, jer je prethodnu počeo još i Beogradu protiv ekipe UNA Štrasen, u Luksemburgu je sedeo na klupi, a za dvomeč sa Tobolom nije konkurisao usled lakše povrede. Sad kad ju je zalečio i sa dobrim stavom ušao u drugom poluvremenu protiv Radničkog iz Kragujevca, obezbedio je mesto startera.
Do ovog saznanja došlo se usled opredeljenja stručnog štaba da intenzitetom i brzinom proba da parira Špancima. Na sve to, valja dodati i Ognjenovu visinu, koja bi mogla da bude od koristi u skoku, prilikom prekida, ofanzivnih, ali još više defanzivnih.
Ugrešić će početi u tandemu sa Idrisuom Babom, novajlijom iz Almerije, koji dobro poznaje prilike u španskom fudbalu, dok će malo ofanzivniju ulogu od njih imati Milan Vukotić.
Pojavljivanje Ognjena Ugrešića u timu znači da iz projektovanih 11 ispada Aleks Zeković, koji će verovatno dobiti priliku u drugom poluvremenu.
Ostaje da se vidi hoće li Ilić probati formaciju sa trojicom štopera ili ipak ostaje raspored sa kvartetom u poslednjoj liniji.