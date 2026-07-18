Poslednji dani Svetskog prvenstva, Mozzartova nova runda bonusa, plus vaučer od 600 RSD
Najnovije vesti
Vreme čitanja: 1min | sub. 18.07.26. | 11:10
Čitaj Mozzart Sport i pronađi tajne kodove
Još samo dve utakmice su nam ostale do kraja Mundijala “preko bare”, ove subote je meč za utešnu bronzu Francuza i Engleza u Majamiju, dok svi nestrpljenjem čekamo finale u nedelju (21.00) na velelepnom Metlajfu stadionu u Njujorku, gde će branilac krune iz Katara pre četiri godine, Argentina, da igra sa evropskim šampionom, Španijom.
Mozzart je spremio nova iznenađenja za verne kladioce ovog vikenda. Čitaj Mozzart Sport i pronađi “tajne kodove”. Takođe, delimo i vaučer za uživo klađenje od 600 RSD.
Izabrane vesti
Evo uslova:
1. Igrač pronalazi kod u tekstu vezanom za SP na MS, ukucava bonus kod na MB.
2. Odigra tiket klasičnog klađenja za 300 dinara, sa minimalnom kvotom 3 u toku navedenog dana.
3. Igrač nakon ispunjenja uslova dobija vaučer za uživo klađenje u iznosu od 600 RSD koji može da iskoristi do kraja narednog dana.
4. Ponuda je spremna i važi za verifikovane naloge.
5. Prvih 3.000 korisnika može da iskoristi bonus kod.
*******
Jedan gol menja sve! ⚽Zaokruži 3+ u prvih 10 minuta! ⏱️
*******
SVETSKO PRVENSTVO
FINALE (NJUJORK)
Nedelja
21.00: (2,40) Španija (3,05) Argentina (3,50)
ZA 3. MESTO (MAJAMI)
Subota
21.00: (1,95) Francuska (4,05) Engleska (3,75)
***kvote su podložne promenama
Komentari / Podeli vest
tagovi
Sledeća vest
Uživo
Fudbal
1
X
2