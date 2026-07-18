Poslednji dani Svetskog prvenstva, Mozzartova nova runda bonusa, plus vaučer od 600 RSD

Još samo dve utakmice su nam ostale do kraja Mundijala “preko bare”, ove subote je meč za utešnu bronzu Francuza i Engleza u Majamiju, dok svi nestrpljenjem čekamo finale u nedelju (21.00) na velelepnom Metlajfu stadionu u Njujorku, gde će branilac krune iz Katara pre četiri godine, Argentina, da igra sa evropskim šampionom, Španijom.

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