Post Ronaldo era počinje za Portugalce, Danci jure drugu poziciju

Portugalija je inače obezbedila plasman u četvrtfinale Lige nacija i otuda može da igra znatno rasterećenije, za razliku od Danske koja će pokušati da obezbedi drugo mesto u Grupi 4 u A diviziji. U oktobru, u Kopenhagenu, Portugalci su bili bolji, slavili su sa 4:2, pa nema sumnje da žele da u istom stilu nastave i pred svojim navijačima.

Po odlasku Ronalda Žezus je rešio da ulogu kapitena poveri iskusnom Bernardu Silvi. Fudbaler Reala kaže da je svestan odgovornosti.

"Sve je to prirodan proces. Imao sam to zadovoljstvo da sa Kristijanom igram 12 godina u dresu reprezentacije. Uvek je bio naš kapiten. I po njegovom odlasku iz reprezentacije, ostali smo sa grupom starijih i iskusnijih igrača koja je spremna da pomogne mlađima, da nastave tu kulturu rada i odgovornosti u svlačionici. Velika je čast biti jedan od kapitena, to je znak da sam ovde dugo i da sam bio us nju da igram za nacionalni tim mnogo godina. Znam šta je potrebno da bismo pobeđivali i bili uspešni, trudiću se da ovaj posao radim na najbolji način uz veliki ponos", poručio je Silva.

20.45: (1,53) Portugalija (4,70) Danska (5,30)

Nekadašnji igrač Mančester Sitija kaže da neće biti lako bez Ronalda.

"Naravno da je ovo i tužan trenutak, Kristijano je za reprezentaciju igrao 23 godine. Ja sam ovde 12 godina i pamtim ih po Kristijanu. Biće to sasvim drugačije poglavlje, bez njega. Ipak, ovaj dan je jednom morao da dođe. Za mene je tužan dan, ali sam i ponosan jer sam delio svlačionicu sa njim. Na nama je da sledimo put uspeha koji je nacionalni tim utabao prethodnih godina", dodao je Silva.

Portugal je dva puta osvajao Ligu nacija, prvi put u sezoni 2018/19, a prošli put 2024/25. Na selektoru Žoržu Žezusu sada je da učini sve da tim nastavi da pobeđuje, ali i da podmladi ekipu. Na njegovom spisku je čak šest igrača koji bi ove večeri mogli da debituju. Ne dogodi li se to protiv Danske, onda će svakako imati odličnu priliku 17. novembra protiv Velsa u Kardifu.

💥💥💥💥💥

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim vodi sa dva razlike na poluvremenu, i tip “iz keca u kec” ili “iz dvojke u dvojku” je odmah dobitan

💥💥💥💥💥

Inače, večerašnji meč biće posvećen Kristijanu Ronaldu. Iako Kristijano neće biti na tribinama, FS Portugalije je planirao da mu oda posebnu počast. Igrači će pre meča na teren izaći u posebnim dresovima sa brojem sedam, dok je za 7. minut utakmice planiran prekid, kako bi svi na stadionu mogli da odaju priznanje bivšem kapitenu.

"Ideja je briljantna. Niko ne može da zaboravi te 23 godine, koliko je Ronaldo igrao za reprezentaciju, šta je sve uradio i šta je kao igrač značio za ceo svet i klubove za koje je igrao. Sa njim sam proveo godinu i znam koliko je važan za nove igrače širom planete. Sjajna je ideja da se obeleži njegov odlazak kako se ne bi zaboravilo kakva je legenda portugalskog fudbala", kaže selektor Žorž Žezus.

Kada je u pitanju susret sa Dancima, ostaje da se vidi da li će Žezus promešati karte i dati šansu nekom da debituje.

"Fokus je isti kao i za prvi meč na Alveladeu sa Velsom, znači da pobedimo. Imamo šansu da potvrdimo prvu poziciju. Nema istih utakmica, Danska ima tim koji nas je u prvom meču iznenadio velikim kvalitetom. Morali smo posebno dobro da branimo prekide jer imaju fizički veoma snažne igrače. Ovaj meč će biti drugačiji, ali normalno je da smo favoriti. Ako mi budemo prvi, Danci će se sa Norvežanima boriti za drugo mesto. Verujem da ćemo mi biti prvi, mada će i ovog puta biti teško jer Danski igrači igraju u jakim klubovima širom Evrope", kaže Žezus.

On neće moći da računa na Nuna Mendeša i Žoaa Kansela, pa će biti interesantno ko će igrati na njihovim pozicijama.

Što se tiče Danske, selektor Brajan Rimer kaže da je svestan težine zadatka, te da zna šta će biti ključ da bi se u Bragi ostvario dobar rezultat.

"Igramo protiv tima koji je bolji od nas, mnogo toga će zavisiti od naše igre. Ako uspemo da prikažemo najbolji fudbal uz veliku strast, imamo šanse, ali jasno je da ekipi kao što je Portugalija ne smemo dati previše prilika, jer će nas kazniti. Iskoristićemo sve što imamo na raspolaganju, mada je pred nama zaista težak zadatak", priznao je Rimer.

Iskusni stručnjak kaže da će svakako pratiti šta se dešava na meču u Oslu između Norveške i Velsa.

"Protiv Portugalije, morate da igrate hrabro i spremni smo za tako nešto. Svesni smo i da će rezultat meča u norveškoj imati uticaja na rasplet u grupi. Ako Portugalci budu prvi, naš je cilj da osvojimo drugo mesto, ali to ne znači da nećemo pokušati da pobedimo. Daćemo maksimum", obećao je selektor Danske.

Rimer neće moći da računa na beka Mančester Junajteda, Patrika Dorgua, koji nije prošao testove spremnosti na zadovoljavajući način, pa je vraćen u Englesku.

Ovaj meč je u ponudi Mozzart Relaksa. Kvota na tip 1-1 je 2,15, a na GG3+ je 1,80.

LIGA NACIJA, A DIVIZIJA - 5. (PRETPOSLEDNJE) KOLO

Subota

GRUPA 4

18.00: (1,23) Norveška (6,75) Vels (10,5) MOZZART RELAX

20.45: (1,53) Portugalija (4,70) Danska (5,30) MOZZART RELAX