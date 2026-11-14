Ako nekog zanima, još smo na mestu za baraž

Srbija "pliva" na konto bolje gol-razlike. Jeste sinoć izgubila od Nemačke u Beogradu, ali „samo“ dva razlike – 1:3. Ukupna gol diferencija Orlova je minus sedam (4:11), dok su Češka (2:12) i Turska (3:13) slabije za tri pogotka. I to ih gura da direktno ispadnu.

Ostalo je da se odigra još jedno kolo nakon kojeg će se sve znati. I to će u nedelju veče Češka igrati protiv Hrvatske u gostima, a Turska protiv Francuske takođe na strani. Srbija će, dakle, pre nego što krene u ponedeljak veče (20.45) na meč sa Grčkom imati jasnu sliku šta joj je potrebno da bi se plasirala u baraž.

A, kako sada stoje stvari, mogući protivnici Orlovima u tom doigravanju za opstanak bili bi Slovenija, BiH i Mađarska, dok sa takozvanim Ksoovom ne bi mogli da igraju.