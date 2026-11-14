Sneg okovao Oslo: Vikinzi četvrt veka nisu dobili Velšane

Nije se proslavila četa Stalea Solbakena u premijernom izdanju Lige nacija u najjačoj konkurenciji A diviziji. Ne samo da je ovo takmičenje bitno za plasman u četvrtfinale, nego će biti i važno za rangiranje za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2028. godine.

18.00: (1,23) Norveška (6,75) Vels (10,5) MOZZART RELAX

Pre ključnog meča sa Zmajevima u glavnom gradu Norveške, Stale Solbaken ima skoro sve nosioce igre. Nedostaju Fredrik Aursnes, a umesto njega je pozvan Hugo Vetlesen. Pre tri dana je kamp reprezentacije zbog povrede napustio i Jergen Strand Larsen, a zamena je Erik Bothajm.

Gledaćemo snežnu utakmicu u Oslu. Naime, selektor Vikinga u četvrtak je odložio trening na glavnom terenu zbog velikih padavina u glavnom gradu, pa se pripremalo u zatvorenom prostoru na veštačkoj travi. I ranije je bilo prigovora na stanje podloge (priorodna trava) na stadionu Uleval, a sneg će sigurno da doprinese još goroj situaciji. Nema sumnje da su Vikinzi navikli na hladno vreme i snega.

“Stanje terena neće nam biti izgovor”, rekao je selektor Solbaken.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao

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Velšani nisu želeli da iskoriste pravo da dan pre meča treniraju na snežnom terenu.

Kapiten Vikinga Martin Edegor želi revanš Velsu za poraz pre nešto više od mesec dana u Kardifu.

“Naš nivo tada u Kardifu nije bio onakav kakav bi trebalo da bude. Mislim da je to verovatno jedina utakmica u poslednje vreme u kojoj nismo igrali po našim standardima. Vels je dobar tim, takmičarski, mnogo dobrih igrača u velikim ligama i fizički je jak. Želimo da pokažemo u subotu da možemo mnogo bolje”, rekao je vezista Arsenala.

20.45: (1,53) Portugalija (4,70) Danska (5,30) MOZZART RELAX

Norvežani jure prvu pobedu protiv Velsa posle 25 godina. U poslednje tri utakmice sa Ostrvljanima čak tri trijumfa Zmajeva, uz remi. Da li je došlo vreme za naplatu dugova i rušenje tradicije?

Ovaj meč je u ponudi Mozzart Relaksa. Kvota na tip 1-1 je 1,60, a na 4+ je 1,85.

LIGA NACIJA, A DIVIZIJA - 5. (PRETPOSLEDNJE) KOLO

Subota

18.00: (1,23) Norveška (6,75) Vels (10,5) MOZZART RELAX

20.45: (1,53) Portugalija (4,70) Danska (5,30) MOZZART RELAX