Sneg okovao Oslo: Vikinzi četvrt veka nisu dobili Velšane
Vreme čitanja: 3min | sub. 14.11.26. | 09:54
Norvežani posle tri vezana poraza u Ligi nacija imaju imperativ pobede na svom terenu protiv Velsa, koji ga je dobio pre nešto više od mesec dana u Kardifu (20.45)
Šta je sa Norveškom? Bila je sjajna na Mundijalu, eliminisala veliki Brazil, malo je falilo i Englesku u četvrtfinalu (poraz u produžecima od Albiona – 1:2), Erling Haland je blistao letos “preko bare”. Očekivalo se da Vikinzi nastave uzlaznom putanjom i u Ligi nacija. Dobro su krenuli, dobili komšije Dance sa 3:2 u Oslu, ali su onda vezali tri poraza, dva od Portugalije i iznenađujući od Velsa u Kardifu (1:2).
Ipak, Haland i drugovi i dalje imaju realne šanse da zauzmu drugo mesto gde su trenutno komšije Danci i nastave bitisanje za trofej u najmlađem reprezentativnom takmičenju na Starom kontinentu. Pobeda je imperativ večeras (20.45) u Oslu protiv Velšana, a onda bi meč na Parkenu u Kopenhagenu u utorak odlučio o drugom putniku u četvrtfinale iz Grupe B. Portugalci su sa maksimalnim učinkom posle četiri kola sigurno u četvrtfinalu.
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Nije se proslavila četa Stalea Solbakena u premijernom izdanju Lige nacija u najjačoj konkurenciji A diviziji. Ne samo da je ovo takmičenje bitno za plasman u četvrtfinale, nego će biti i važno za rangiranje za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2028. godine.
18.00: (1,23) Norveška (6,75) Vels (10,5) MOZZART RELAX
Pre ključnog meča sa Zmajevima u glavnom gradu Norveške, Stale Solbaken ima skoro sve nosioce igre. Nedostaju Fredrik Aursnes, a umesto njega je pozvan Hugo Vetlesen. Pre tri dana je kamp reprezentacije zbog povrede napustio i Jergen Strand Larsen, a zamena je Erik Bothajm.
Gledaćemo snežnu utakmicu u Oslu. Naime, selektor Vikinga u četvrtak je odložio trening na glavnom terenu zbog velikih padavina u glavnom gradu, pa se pripremalo u zatvorenom prostoru na veštačkoj travi. I ranije je bilo prigovora na stanje podloge (priorodna trava) na stadionu Uleval, a sneg će sigurno da doprinese još goroj situaciji. Nema sumnje da su Vikinzi navikli na hladno vreme i snega.
“Stanje terena neće nam biti izgovor”, rekao je selektor Solbaken.
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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao
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Velšani nisu želeli da iskoriste pravo da dan pre meča treniraju na snežnom terenu.
Kapiten Vikinga Martin Edegor želi revanš Velsu za poraz pre nešto više od mesec dana u Kardifu.
“Naš nivo tada u Kardifu nije bio onakav kakav bi trebalo da bude. Mislim da je to verovatno jedina utakmica u poslednje vreme u kojoj nismo igrali po našim standardima. Vels je dobar tim, takmičarski, mnogo dobrih igrača u velikim ligama i fizički je jak. Želimo da pokažemo u subotu da možemo mnogo bolje”, rekao je vezista Arsenala.
20.45: (1,53) Portugalija (4,70) Danska (5,30) MOZZART RELAX
Norvežani jure prvu pobedu protiv Velsa posle 25 godina. U poslednje tri utakmice sa Ostrvljanima čak tri trijumfa Zmajeva, uz remi. Da li je došlo vreme za naplatu dugova i rušenje tradicije?
Ovaj meč je u ponudi Mozzart Relaksa. Kvota na tip 1-1 je 1,60, a na 4+ je 1,85.
LIGA NACIJA, A DIVIZIJA - 5. (PRETPOSLEDNJE) KOLO
Subota
18.00: (1,23) Norveška (6,75) Vels (10,5) MOZZART RELAX
20.45: (1,53) Portugalija (4,70) Danska (5,30) MOZZART RELAX
Petak
GRUPA 2
Holandija - Grčka 7:0 (5:0)
/Samervil 6, Rejnders 12, 18, 33, Timber 40, 49, Malen 61/
Srbija - Nmeačka 1:3 (0:2)
/Babić 56 - Babić 3 ag, Virc 14, Gruda 50/
Četvrtak
GRUPA 1
Turska - Belgija 1:2 (1:2)
/Guler 20 - De Brujne 27, De Ketelare 30/
Italija - Francuska 3:1 (1:1)
/Pio Espozito 26, 75 pen, Fratezi 63 - Olise 10/
GRUPA 3
Češka - Španija 0:2 (0:1)
/Baena 39 pen, Pubilj 90+6/
Engleska - Hrvatska 2-1 (1:0)
/Rodžers 24, Kejn 64 pen - Sučić 59/