Duel razočarane braće: Jedino sigurno je pobeda tribine

Vreme čitanja: 8min | sub. 14.11.26. | 09:00
Partizan treći put u Solunu igra prijateljski meč, sa zadatkom da nagovesti može li da napravi zaokret u odnosu na takmičarske
Jedino je sigurno, pobediće crno-beli. Čak i da bude nerešeno na semaforu, trijumf navijača je izvestan. Kako god da se okonča prijateljski duel PAOK – Partizan (15.45, TV B92), tribine će podrhtavati od emocija, jer su Grobari i Gate 4 zbratimljene grupe i već danima se priprema spektakl koji će doživeti vrhunac tokom meča na Tumbi.
Zagrevanje je počelo tokom petka na ulicama Soluna, dovikivanjem, pevanjem istih ili sličnih pesama, nastaviće se planiranim programom pre utakmice, a nije teško pretpostaviti da će biti spektakl od 15.45 kad lopta krene sa centra, jer veze dva kluba i dve navijačke organizacije su duboko ukorenjene i decenijama čvrste. Vidljive čak i bez ovog meča, jer kad Partizan i PAOK igraju utakmice u srpskom ili grčkom prvenstvu često se dešava da publika pozdravlja bratski klub.
Izabrane vesti
Uostalom, leta 2025, kad su se košarkaši dva crno-bela kluba sreli na Tašmajdanu, u svet je poslata fenomenalna slika i svi se nadaju da bi nešto slično moglo da bude viđeno kad se sretnu fudbaleri. Koreografije su pripremljene, pirotehnika nabavljena, pesme uvežbane i pravi crno-beli svet u malom će bez sumnje uživati ovog popodneva.
MOZZART RELAX radi za tebe – Gol do 10. minuta i tipovi 2+, 3+ i GG su odmah prošli
Duel jeste emotivan, ali bi i jednima i drugima mogao da posluži da vide šta im nedostaje i jesu li u stanju da se poprave, jer ni PAOK ni Partizan nisu tamo gde žele da završe. Štaviše, moglo bi komotno da se konstatuje da je ovo duel razočarane braće, pošto su ove sezone po mnogo čemu slični.
Solunski tim je četvrti u prvenstvu Grčke i već zaostaje osam koraka za liderom Panatinaikosom. Od svih timova velike četvorke pretrpeo je najviše poraza i primio najviše golova. Pritom, letos je ostao bez plasmana u Ligu konferencije, pošto je zastao pred norveškim Branom, iako je nekoliko meseci ranije promenio trenera i umesto trofejnog Razvana Lučeskua (dve titule, dva kupa) angažovao Italijana Alesija Lišija.
Slična situacija je u Humskoj, mada još drastičnija. Beogradski crno-beli već imaju drugog trenera ove sezone, jer je Aleksandar Stanojević – koji je svojevremeno na klupi PAOK-a proveo samo dve utakmice kad je eliminisao Olimpik iz Donjecka, ali je zbog previranja u upravi napustio klub – došao umesto Saše Ilića. Pritom, Parni valjak je tek na desetoj poziciji u Mozzart Bet Superligi (za koju šef stručnog štaba uverava da mu ne odgovara), takođe je ostao bez proboja u glavni deo takmičenja u Ligi konferencije, iako je tokom leta dobio pet od šest utakmica.
Pritom, Partizan je primio 26 golova u dosadašnjem toku prvenstva i bez obzira što se stalno potencira kako su ovakve utakmice revijalne, sigurno da u podsvesti Aleksandar Stanojević ima ideju kako da poboljša igru odbrane, od koje su lošije samo Mačva i OFK Beograd. Osim toga, gledaće povratnik u ulogu šefa stručnog štaba i da uspostavi automatizme, ako je to uopšte moguće bez nekoliko fudbalera odsutnih zbog obaveza u selekcijama, ali bi bilo i za njega i za ekipu dobro ako bi se neki pomak video, jer se očekuje duel većeg intenziteta nego na našim terenima, prava evropska provera kad već nema takmičarskih utakmica pod okriljem UEFA.
Čvrste veze PAOK-a i Partizana ilustruje i broj igrača koji su tokom karijera igrali u oba crno-bela tima. Njih 11 – Mladen Furtula, Milan Đurđević, Slobodan Krčmarević, Vladimir Ivić, Ivica Iliev, Zvonimir Vukić, Bibars Natho, Živko Živković, Goran Gavrančić, Andrija Živković i Ognjen Ugrešić, koji je letos Topčidersko brdo zamenio Solunom i čiji je transfer i iznedrio ovaj susret.
Podsećamo da je ovo četvrti put da se u prijateljskom meču sastaju PAOK i Partizan, a treći na Tumbi. Najpre je septembra 2008. grčki velikan slavio 3:1 (gol za Beograđane postigao tadašnji novajlija Milan Perić na dodavanje pomalo zaboravljenog Kamela Zajima), uz napomenu da je tadašnji golman Darko Božović sprečio Vladimira Ivića da realizuje jedanaesterac, a Đorđe Lazić uzdrmao prečku. Dve godine kasnije na istom mestu bilo je 1:0 za PAOK, dok je 2016. u Beogradu Ivić predvodio solunske crno-bele protiv Partizana na čijoj klupi je sedeo Marko Nikolić. Beše tad 2:1 za Grke, uz dva rana pogotka Dijega Bisesvara, dok je strelac za Parni valjak bio Đorđe Jovanović.
Meč je upamćen jer je na njemu Saša Ilić izjednačio rekord Momčila Vukotića po broju utakmica za Partizan.