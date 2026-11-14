Duel razočarane braće: Jedino sigurno je pobeda tribine

Uostalom, leta 2025, kad su se košarkaši dva crno-bela kluba sreli na Tašmajdanu, u svet je poslata fenomenalna slika i svi se nadaju da bi nešto slično moglo da bude viđeno kad se sretnu fudbaleri. Koreografije su pripremljene, pirotehnika nabavljena, pesme uvežbane i pravi crno-beli svet u malom će bez sumnje uživati ovog popodneva.

MOZZART RELAX radi za tebe – Gol do 10. minuta i tipovi 2+, 3+ i GG su odmah prošli

Duel jeste emotivan, ali bi i jednima i drugima mogao da posluži da vide šta im nedostaje i jesu li u stanju da se poprave, jer ni PAOK ni Partizan nisu tamo gde žele da završe. Štaviše, moglo bi komotno da se konstatuje da je ovo duel razočarane braće, pošto su ove sezone po mnogo čemu slični.

Solunski tim je četvrti u prvenstvu Grčke i već zaostaje osam koraka za liderom Panatinaikosom. Od svih timova velike četvorke pretrpeo je najviše poraza i primio najviše golova. Pritom, letos je ostao bez plasmana u Ligu konferencije, pošto je zastao pred norveškim Branom, iako je nekoliko meseci ranije promenio trenera i umesto trofejnog Razvana Lučeskua (dve titule, dva kupa) angažovao Italijana Alesija Lišija.

Slična situacija je u Humskoj, mada još drastičnija. Beogradski crno-beli već imaju drugog trenera ove sezone, jer je Aleksandar Stanojević – koji je svojevremeno na klupi PAOK-a proveo samo dve utakmice kad je eliminisao Olimpik iz Donjecka, ali je zbog previranja u upravi napustio klub – došao umesto Saše Ilića. Pritom, Parni valjak je tek na desetoj poziciji u Mozzart Bet Superligi (za koju šef stručnog štaba uverava da mu ne odgovara), takođe je ostao bez proboja u glavni deo takmičenja u Ligi konferencije, iako je tokom leta dobio pet od šest utakmica.