Banke izbegavaju Mančester Siti! Rizik od sankcija i fiktivni ugovori ruše reputaciju
Vreme čitanja: 2min | sub. 14.11.26. | 09:54
I biće sve više onih koje će biti uzdržane…
Znali su tačno šta rade, svesno su kršili propise. Nisu ljudi na rukovodećim funkcijama u Mančester Sitiju poštovali pravila finansijskog fer-pleja, pa će na sud. Proces traje, verovatno će iduće godine pasti konačna odluka, a do tada? Mnoga vrata na koja pokucaju Građani mogla bi da budu zatvorena.
Već su se sa time tokom leta suočili, još kada nije bio proglašen krivim po 114 od ukupno 115 tačaka optužnice za finansijske malverzacije. Vremenom će biti sve više informacija, curiće u javnost, a najnovija glasi: banke izbegavaju Mančester Siti!
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Građani čekaju izricanje kazne, žalili su se i mogućnosti su raznorazne. Na svakojake načine mogu da budu sankcionisani, no pre toga - konačna presuda. Ipak, reputacija im je već sada narušena i upravo zbog sklapanja fiktivnih ugovora, lažiranja finansijskih izveštaja, ometanja istrage, ali pre svega rizika od sankcija, banke se ustručavaju da sarađuju sa engleskim klubom.
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Banke se povlače zbog reputacionog potencijalnog kreditnog rizika, počinju da zaziru od finansiranja poslova vezanih za transfere, a letos se nemački zajmodavac Oldenburgische Landesbank AG povukao iz aranžmana vezanog za kupovinu brazilskog ofanzivca Alana Elijasa, koga je Mančester Siti kupio od Palmeirasa za 37.500.000 evra.
Iako je došlo do povlačenja nemačkog zajmodavca, Mančester Siti je uspeo da završi transfer. Ali, tada se još nije našao na optuženičkoj klupi, međutim, oni koji tesno sa njim godinama sarađuju znali su šta sledi. Sada kada jeste i kada se čeka okončanje spora sa premijer ligom, biće sve više onih koji će biti uzdržani i zazirati od poslovanja.
Pravi problem bi mogao da nastane na zimu, ako Građani požele nekoga, odnosno ukoliko Enco Mareska uperi prstom ka nekome i klupsko rukovodstvo bude pokucalo na vrata neke od banaka sa kojom je imalo dugogodišnju saradnju. Više nisu svi raspoloženi za pružanje usluga i biće obazriviji kako se bude bližilo izricanje presude.
Turbulentan je period pred najuspešnijim engleskim klubom u poslednjoj deceniji.