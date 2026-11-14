Banke izbegavaju Mančester Siti! Rizik od sankcija i fiktivni ugovori ruše reputaciju

Građani čekaju izricanje kazne, žalili su se i mogućnosti su raznorazne. Na svakojake načine mogu da budu sankcionisani, no pre toga - konačna presuda. Ipak, reputacija im je već sada narušena i upravo zbog sklapanja fiktivnih ugovora, lažiranja finansijskih izveštaja, ometanja istrage, ali pre svega rizika od sankcija, banke se ustručavaju da sarađuju sa engleskim klubom.

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Banke se povlače zbog reputacionog potencijalnog kreditnog rizika, počinju da zaziru od finansiranja poslova vezanih za transfere, a letos se nemački zajmodavac Oldenburgische Landesbank AG povukao iz aranžmana vezanog za kupovinu brazilskog ofanzivca Alana Elijasa, koga je Mančester Siti kupio od Palmeirasa za 37.500.000 evra.

Iako je došlo do povlačenja nemačkog zajmodavca, Mančester Siti je uspeo da završi transfer. Ali, tada se još nije našao na optuženičkoj klupi, međutim, oni koji tesno sa njim godinama sarađuju znali su šta sledi. Sada kada jeste i kada se čeka okončanje spora sa premijer ligom, biće sve više onih koji će biti uzdržani i zazirati od poslovanja.