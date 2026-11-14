Zmajevi na severu Evrope traže kartu za elitu, Poterov tim brani čelo grupe

Reprezentacija Švedske pod vođstvom Grejema Potera do sada je pokazala da ima jasnu ideju i ozbiljne ambicije. Tri pobede i jedan remi u prva četiri kola dovoljan su pokazatelj da domaćin u ovaj susret ulazi sa velikim samopouzdanjem. Šveđani su na otvaranju savladali Rumuniju sa 2:1, potom bili bolji od Poljske rezultatom 3:1, da bi u Zenici odigrali 1:1 protiv BiH. U poslednjem odigranom meču ponovo su izašli na kraj sa Rumunima, ovog puta minimalnim rezultatom 1:0. Sedam postignutih i samo tri primljena gola dovoljno govore o njihovoj dosadašnjoj stabilnosti. Posebno je zanimljivo da Švedska raspolaže napadačima koji mogu da kazne i najmanju grešku protivničke odbrane.

20.45: (1,40) Švedska (5,00) Bosna i Hercegovina (7,00)

Prvo ime svakako je Viktor Đekereš, koji je u dosadašnjem toku Lige nacija postigao četiri gola na četiri utakmice. Uz njega je Aleksander Isak, napadač koji donosi brzinu, dubinu i sposobnost da samostalno reši situaciju pred golom. Dodatnu dimenziju švedskoj igri trebalo bi da donese i povratak Dejana Kuluševskog. Ofanzivac Totenhema ponovo je u reprezentativnom kadru posle više od 17 meseci odsustva zbog teške povrede kolena. Tu su još Entoni Elanga, Sebastijan Nanasi i niz kvalitetnih igrača koji domaćinu omogućavaju da bude opasan na više načina. Selektor Grejem Poter ima razloga za optimizam. Njegova ekipa je efikasna, napadački potentna i nalazi se na korak od ostvarenja prvog cilja – povratka u Ligu A.



Sa druge strane, Bosna i Hercegovina u Švedsku stiže sa dobrim rezultatima i razlogom da veruje kako može da napravi iznenađenje. Barbarezova selekcija je takmičenje otvorila remijem bez golova u Poljskoj, a zatim je priredila veoma značajnu pobedu u Bukureštu, gde je Rumunija savladana sa 4:2. Usledio je remi sa Švedskom u Zenici, a potom i minimalna pobeda nad Poljskom rezultatom 1:0. Dve pobede i dva remija, uz šest postignutih i samo tri primljena gola, predstavljaju vrlo dobar učinak. Posebno ohrabruje činjenica da Zmajevi deluju organizovanije i disciplinovanije nego u prethodnom periodu.



Ipak, postoji jedna velika promena u odnosu na prethodne godine – Edin Džeko više nije deo reprezentacije. Legendarni kapiten oprostio se od nacionalnog dresa upravo posle oktobarskog susreta sa Švedskom, čime je završena jedna velika era bosanskohercegovačkog fudbala. Džeko je reprezentativnu karijeru završio sa 151 nastupom i 73 postignuta gola, kao apsolutni rekorder po oba parametra.

Sada je na Ermedinu Demiroviću i Harisu Tabakoviću da preuzmu veći deo odgovornosti u napadu. Njihova fizička snaga, igra leđima i sposobnost da napadnu prostor mogu predstavljati ozbiljan problem za švedsku poslednju liniju.

Posebnu pažnju zaslužuju i mlađi igrači. Esmir Bajraktarević i Kerim Alajbegović donose brzinu, kreativnost i nepredvidivost, dok Armin Gigović, Ivan Bašić i Amar Memić mogu biti veoma važni u sredini terena.

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Odbrana će se ponovo oslanjati na iskustvo Seada Kolašinca i Nikole Katića, uz Amara Dedića kao važnu opciju na desnoj strani. Međutim, Barbarez će morati da pronađe rešenje za izostanak Tarika Muharemovića, koji zbog suspenzije neće moći da pomogne saigračima u Solni. To svakako nije zanemarljiv hendikep, posebno protiv napadačke linije kakvu poseduje domaćin.

“Poštujem to što Šveđani rade, poštujem njihovo fudbalsko obrazovanje, to je jedna od reprezentacija koja je u usponu. Imaju mnogo kvalitetnih igrača, bilo bi amaterski se koncentrisati samo na jednog igrača poput Isaka. Švedska ima 11+ top igrača, kad vidite gde igraju znate da imaju ogroman kapacitet. Imam respekt prema njima, ali zato i radim ovaj posao jer želim takvim igračima pokvariti dan. Želim se boriti s takvim ekipama i pomrsiti im planove, to nam do danas ide dobro, zašto ne bi i sutra”, rekao je Sergej Barbarez te se dotakao rivala.

“Po imenima jesu jači nego u Zenici, ali šta znače imena ako ekipa ne funkcioniše. Oni su dokazali da funkcionišu, i na Svetskom prvenstvu i u Ligi nacija. Jači su oni koji se žele dokazivati nego oni standardni, zato je važno da se prema sebi orijentišemo”, rekao je selektor Zmajeva.

Utakmica bi mogla da ponudi zanimljiv taktički duel. Švedska će, uz podršku domaće publike, verovatno pokušati da preuzme inicijativu i kroz posed lopte i brzu igru po bokovima stvara prostor za Isaka i Đekereša.

BiH bi, sa druge strane, mogla da traži svoju šansu kroz disciplinovanu odbranu, agresivnost u duelima i brze tranzicije. Posebno će biti važno da sredina terena ne dozvoli Šveđanima da lako dolaze do poslednje trećine i da se napadačima domaćina ostavi što manje prostora.

Zmajevi su u dosadašnjem toku takmičenja pokazali da mogu da budu veoma nezgodan protivnik. Nisu izgubili nijednu utakmicu, a činjenica da su u četiri susreta primili samo tri gola daje dodatnu sigurnost pred gostovanje jednom od najkvalitetnijih timova u grupi. Prvi međusobni duel pokazao je da razlika između ove dve selekcije nije velika. Remi u Zenici ostavio je otvoreno pitanje ko je trenutno bliži prvom mestu, a večerašnji susret trebalo bi da pruži mnogo jasniji odgovor.

Motiv neće nedostajati ni jednima ni drugima. Švedska bi pobedom stigla do 13 bodova i matematički obezbedila prvo mesto u grupi, odnosno direktan plasman u Ligu A. Domaćin zato ima priliku da pred svojim navijačima završi posao i bez neizvesnosti uđe u poslednje kolo. BiH, međutim, ima sasvim drugačiju računicu. Pobeda bi Zmajeve dovela do 11 bodova i omogućila im da preuzmu prvo mesto, uz veliku šansu da u poslednjem kolu protiv Rumunije u Zenici sami odlučuju o svojoj sudbini. Čak bi i remi ostavio određenu nadu, mada bi Švedska zadržala značajnu prednost pred završni meč sa Poljskom.

Za Barbareza i njegove izabranike ovo je prilika da potvrde kako rezultati iz prethodna četiri kola nisu slučajnost i da ova reprezentacija ima kapacitet za ozbiljan iskorak. Šveđani imaju prednost domaćeg terena, kvalitetnu napadačku liniju i bolju bodovnu poziciju. BiH, sa druge strane, ima kontinuitet dobrih rezultata, timsko zajedništvo i motiv da napravi još jedan veliki korak u procesu izgradnje nove reprezentacije.

Jedno je sigurno – Zmajevi u Solnu ne putuju sa belom zastavom. Naprotiv, imaju dovoljno razloga da veruju u sebe, a eventualni trijumf protiv Švedske bio bi možda i najveći rezultat ove reprezentacije u dosadašnjem toku takmičenja.

LIGA NACIJA,B DIVIZIJA – 5. (PRETPOSLEDNJE) KOLO

Petak

GRUPA 1

Škotska - Makedonija 2:1 (0:0)

/Mekgin 54, 74pen - Rastoder 57/

Slovenija - Švajcarska 0:0