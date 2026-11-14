Koliko smo samo puta čuli tu rečenicu prethodnih godina iz usta srpskih fudbalera, a nikako da je sprovedu u delo... "Ima prostora za napredak, daćemo sve od sebe da budemo bolji. Svaka utakmica nosi pritisak, jer predstavljati svoju zemlju je i čast i odgovornost" , gotovo po navici izjavio je Milenković posle utakmice na stadionu Rajko Mitić.

Iako su Nemci, Holanđani i Grci, rivali u grupi Lige nacija, trenutnim kvalitetom miljama daleko od naših Orlova, kada izgubite sedam utakmica zaredom, od kojih je pet takmičarskog karaktera, jasno je da mnogo toga nije kako treba. Otud i konstatacija zamenika kapitena, Nikole Milenkovića , da u igri Srbije "ima prostora za napredak" gubi svaki smisao.

Jasno je da bi štoper naše reprezentacije i sam voleo da je situacija bolja i da Srbija može da parira ekipama kao što je Nemačka.

"Veoma teška i zahtevna utakmica. Igrali smo protiv jedne od najboljih reprezentacija na svetu, a počeli smo meč na najgori mogući način. Nemci su igrali veoma brzo i imali sjajan protok lopte. Bilo je trenutaka kada smo imali svoje šanse i nadam se da ćemo u budućnosti moći da se nadmećemo sa ovakvim timovima".

Da mogu bolje, izabranici Veljka Paunovića pokazali su u finišu meča sa Holandijom, igranom početkom oktobra u Ajndhovenu. Poraženi su i tada, sa 1:2, ali su u finišu meča ozbiljno preznojili rivala i naterali ga da grčevito brani prednost. Zašto nisu nastavili u istom ritmu na novom okupljanju pitanje je kojim će morati da se pozabave u stručnom štabu srpske reprezentacije.

Novu priliku da konačno pokažu napredak srpski fudbaleri imaće u ponedeljak u Volosu protiv Grčke. Ako ni tada ne uspeju, džaba im potencijalni baraž za opstanak u Ligi nacija. Možda je krem evropskih reprezentacija zaista prevelik zalogaj za Srbiju u ovom trenutku i bolje bi bilo nadmetati se sa sebi približnima, nego služiti kao džak za udaranje.