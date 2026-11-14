Ima prostora za napredak
Vreme čitanja: 2min | sub. 14.11.26. | 10:12
Koliko smo samo puta čuli konstataciju koju je posle poraza od Nemačke izgovorio Nikola Milenković
Primljeni gol već u trećem minutu posle prekida, a onda još jedan desetak minuta kasnije, pokazatelj su da reprezentativci Srbije nisu dovoljno koncentrisano i odlučno ušli u utakmicu sa Nemačkom. Kasnije, u drugom poluvremenu, donekle su popravili utisak iz prvog dela kada su delovali poput čunjeva protivničkim igračima koji su se dodavali kao da su na treningu. Bez ikakvog pritiska koji bi ih naveo na grešku.
Poraz sa 1:3 rezultatski deluje prihvatljivo, ali to kako je Srbija izgledala u prvom poluvremenu je za svaku osudu. Bez žara, bez samopouzdanja, bili su naši reprezentativci zapravo gledaoci sa najboljim mestima na stadionu Rajko Mitić. Mogli su iz neposredne blizine da vide majsotre u dresu nemačke reprezentacije.
Izabrane vesti
Iako su Nemci, Holanđani i Grci, rivali u grupi Lige nacija, trenutnim kvalitetom miljama daleko od naših Orlova, kada izgubite sedam utakmica zaredom, od kojih je pet takmičarskog karaktera, jasno je da mnogo toga nije kako treba. Otud i konstatacija zamenika kapitena, Nikole Milenkovića, da u igri Srbije "ima prostora za napredak" gubi svaki smisao.
Koliko smo samo puta čuli tu rečenicu prethodnih godina iz usta srpskih fudbalera, a nikako da je sprovedu u delo...
"Ima prostora za napredak, daćemo sve od sebe da budemo bolji. Svaka utakmica nosi pritisak, jer predstavljati svoju zemlju je i čast i odgovornost", gotovo po navici izjavio je Milenković posle utakmice na stadionu Rajko Mitić.
Jasno je da bi štoper naše reprezentacije i sam voleo da je situacija bolja i da Srbija može da parira ekipama kao što je Nemačka.
"Veoma teška i zahtevna utakmica. Igrali smo protiv jedne od najboljih reprezentacija na svetu, a počeli smo meč na najgori mogući način. Nemci su igrali veoma brzo i imali sjajan protok lopte. Bilo je trenutaka kada smo imali svoje šanse i nadam se da ćemo u budućnosti moći da se nadmećemo sa ovakvim timovima".
Da mogu bolje, izabranici Veljka Paunovića pokazali su u finišu meča sa Holandijom, igranom početkom oktobra u Ajndhovenu. Poraženi su i tada, sa 1:2, ali su u finišu meča ozbiljno preznojili rivala i naterali ga da grčevito brani prednost. Zašto nisu nastavili u istom ritmu na novom okupljanju pitanje je kojim će morati da se pozabave u stručnom štabu srpske reprezentacije.
Novu priliku da konačno pokažu napredak srpski fudbaleri imaće u ponedeljak u Volosu protiv Grčke. Ako ni tada ne uspeju, džaba im potencijalni baraž za opstanak u Ligi nacija. Možda je krem evropskih reprezentacija zaista prevelik zalogaj za Srbiju u ovom trenutku i bolje bi bilo nadmetati se sa sebi približnima, nego služiti kao džak za udaranje.