Postoji li nagrada za promašaj godine? Serija C daje kandidata (VIDEO)
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Vreme čitanja: 1min | pon. 12.10.26. | 18:37
Fudbaler Barija Alesio Tribuci se obrukao protiv Đulijana
Znamo da se Puškaš nagrada dodeljuje za strelca najlepšeg gola u godini, a laureat može da bude i fudbaler iz beton lige, samo ako je pogodak bio zaista za ovacije. Ali, postoji li neka nagrada za promašaj godine?
Ako postoji, onda italijanska Serija C ima kandidata. Zove se Alesio Tribuci i igra za Bari. A, u nedelju je bio na terenu protiv Đulijana. I pamtiće ovaj meč po neverovatnom promašaju iz 37. minuta.
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Bari je već vodio 1:0, a kasnije je došao do drugog pogotka, koji je ujedno bio i konačan rezultat. U tom 37. minutu špic Karlo Butić je „polomio prečku“ udarcem sa ivice šesnaesterca, a lopta se odbila pravo na Tribucijevu nogu. Gol je bio prazan, jer je golman posrnuo još kod prethodnog udarca. Poželeo je ofanzivac Barija da brže-bolje pošalje fudbal u mrežu, a umesto toga, poslao ga je preko prečke.
Glava u rukama šokiranog Tribucija posle kiksa, saigrači su ga tešili, ali je srećna okolnost što taj promašaj nije imao uticaj na rezultat.
Štaviše, iskupio se Tribuci u poslednjem minutu prvog dela, kada je asistirao Mađoreu za drugi gol.