Postoji li nagrada za promašaj godine? Serija C daje kandidata (VIDEO)

Bari je već vodio 1:0, a kasnije je došao do drugog pogotka, koji je ujedno bio i konačan rezultat. U tom 37. minutu špic Karlo Butić je „polomio prečku“ udarcem sa ivice šesnaesterca, a lopta se odbila pravo na Tribucijevu nogu. Gol je bio prazan, jer je golman posrnuo još kod prethodnog udarca. Poželeo je ofanzivac Barija da brže-bolje pošalje fudbal u mrežu, a umesto toga, poslao ga je preko prečke.

Glava u rukama šokiranog Tribucija posle kiksa, saigrači su ga tešili, ali je srećna okolnost što taj promašaj nije imao uticaj na rezultat.

Štaviše, iskupio se Tribuci u poslednjem minutu prvog dela, kada je asistirao Mađoreu za drugi gol.