Postoji Srbin koji je u žiži: Andrej Bačanin na Tuluzovom užem spisku

Isplatio se Bačanin Bazelu koji je za njegove usluge platio nešto više od dva miliona evra Čukaričkom. Ispotavilo se da je i Bačanin napravio ozbiljan iskorak u karijeri, te je povećao tržišnu vrednost.

I ne bi bilo iznenađenje da do kraja letnjeg prelaznog roka napusti Švajcarsku. Prema pisanju medija iz Francuske Tuluz je kontaktirao Bačanove menadžere i raspitivao se oko uslova saradnje.

Jeste Bačanin na užem spisku želja Tuluza, ali Francuzi gledaju najviše u pravcu finske zvezde Matijasu Siltanenu. Đurgarden traži blizu deset miliona evra za Siltanena, i to je suma koju Tuluz ne želi da plati. Posao je blizu pucanja, i takav rasplet bi mogao da otvori Bačaninu vrata Francuske.

Bačanin je prošle sezone odigrao 32 utakmice za Bazel i postigao dva gola.