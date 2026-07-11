Postoji Srbin koji je u žiži: Andrej Bačanin na Tuluzovom užem spisku
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Vreme čitanja: 1min | sub. 11.07.26. | 14:56
Posao zavisi i od jednog Finca iz Đurgardena
Nije baš da su srpski igrači tražena roba u letnjem prelaznom roku. Čistali ste već na našem portalu Mozzart Sport da 14 igrača sa našim pasošem trenutno nema klub ili se nalazi na transfer listi.
Ali u tmurnoj sezoni Bazela mladi zadnji vezni, nekadašnji igrač Čukaričkog, Andrej Bačanin je skrenuo pažnju na sebe. Bio je jedan od najboljih igrača kluba sa Sent Jakob Parka.
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Isplatio se Bačanin Bazelu koji je za njegove usluge platio nešto više od dva miliona evra Čukaričkom. Ispotavilo se da je i Bačanin napravio ozbiljan iskorak u karijeri, te je povećao tržišnu vrednost.
I ne bi bilo iznenađenje da do kraja letnjeg prelaznog roka napusti Švajcarsku. Prema pisanju medija iz Francuske Tuluz je kontaktirao Bačanove menadžere i raspitivao se oko uslova saradnje.
Jeste Bačanin na užem spisku želja Tuluza, ali Francuzi gledaju najviše u pravcu finske zvezde Matijasu Siltanenu. Đurgarden traži blizu deset miliona evra za Siltanena, i to je suma koju Tuluz ne želi da plati. Posao je blizu pucanja, i takav rasplet bi mogao da otvori Bačaninu vrata Francuske.
Bačanin je prošle sezone odigrao 32 utakmice za Bazel i postigao dva gola.