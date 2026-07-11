Porto video što i Zvezda: Dajte nam nezadovoljnog In Bom Hvana
Vreme čitanja: 2min | sub. 11.07.26. | 15:18
Farioli procenio da bi sjajni vezista mogao da predstavlja ozbiljnu konkurenciju Dancu Froholdu
Godine prolaze, biće tako i bližoj budućnosti, ali dolazak In Bom Hvana u Crvenu zvezdu i dalje će predstavljati mernu jedinicu dobrog poslovno-sportskog poteza. Namirisao je srpski šampion nezadovoljstvo Hvana u Olimpijakosu i u finišu letnjeg prelaznog roka doveo reprezentativca Južne Koreje.
Ostalo – znate. Za samo godinu dana u Ljutice Bogdana In Bom Hvan dobio je epitet jednog od najboljih Zvezdinih vezista u ovom veku. Pravio je razliku na terenu i pošteno se oprostio od dresa Crvene zvezde izdanjem protiv Bodo Glimta.
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Beograd mu je bio samo usputna stanica, ali odlazak u Fajenord se nije ispostavio kao dobar potez. Blistao je Hvan u prvoj sezoni, dok je u drugoj patio zbog povreda i ne baš dobrih relacija sa trenerom Robinom Van Persijem.
Međutim, njegova klasa je neupitna. Videlo se to i na Prvenstvu Sveta u Americi kada je bio junak pobede Koreje nad Češkom. Pokazao je koliko može i zaintrrigirao brojne klubove.
Prestižna Abola piše da je Porto stao u red i da je trener Zmajeva Frančesko Farioli izuzetno zainteresovan da u svlačionici vidi nekadašnjeg miljenika Delija. Italijanski stručnjak traži zamenu za Seka Fofanu, i igrača koji bi bio konkurent mladom Dancu Viktoru Froholdu u srecu veznog reda.
Farioli odlično poznaje Hvana iz vremena kada je vodio Ajaks. Tada se kao trener konkurentskog kluba uverio u kvalitete reprezentativca Južne Koreje. Portugalci ga opisuju kao fudbalera potrebnog Portu. Jednako upotrebljivog u defanzivnom i ofanzivnom delu veznog reda.
Farioli je izrazio želju, sada je na potezu uprava Porta.