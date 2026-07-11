Porto video što i Zvezda: Dajte nam nezadovoljnog In Bom Hvana

Beograd mu je bio samo usputna stanica, ali odlazak u Fajenord se nije ispostavio kao dobar potez. Blistao je Hvan u prvoj sezoni, dok je u drugoj patio zbog povreda i ne baš dobrih relacija sa trenerom Robinom Van Persijem.

Međutim, njegova klasa je neupitna. Videlo se to i na Prvenstvu Sveta u Americi kada je bio junak pobede Koreje nad Češkom. Pokazao je koliko može i zaintrrigirao brojne klubove.

Prestižna Abola piše da je Porto stao u red i da je trener Zmajeva Frančesko Farioli izuzetno zainteresovan da u svlačionici vidi nekadašnjeg miljenika Delija. Italijanski stručnjak traži zamenu za Seka Fofanu, i igrača koji bi bio konkurent mladom Dancu Viktoru Froholdu u srecu veznog reda.

Farioli odlično poznaje Hvana iz vremena kada je vodio Ajaks. Tada se kao trener konkurentskog kluba uverio u kvalitete reprezentativca Južne Koreje. Portugalci ga opisuju kao fudbalera potrebnog Portu. Jednako upotrebljivog u defanzivnom i ofanzivnom delu veznog reda.

Farioli je izrazio želju, sada je na potezu uprava Porta.