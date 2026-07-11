Dogovor u načelu: Klop sve bliži klupi Nemačke i mečevima sa Srbijom

Samo ako se neko čudo ne dogodi Jirgen Klop neće biti naredni selektor Nemačke. I samim tim, neće voditi tim dva puta protiv Srbije u jesenjem izdanju Lige nacija.

Fudbalski savez Nemačke zvanično je danas objavio informaciju oko sastanka sa Klopom koji je održan juče u Njujorku, a jedina tema je bilo njegovo angažovanje na funkciju selektora. I dogovor je na pomolu, ostalo je da se utanače sitni detalji, pa da dve strane sve to stave u ugovor, koji bi trebalo da važi do 2030. godine.