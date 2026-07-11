Dogovor u načelu: Klop sve bliži klupi Nemačke i mečevima sa Srbijom
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Vreme čitanja: 1min | sub. 11.07.26. | 15:29
Fudbalski savez potvrdio da je saradnja na pomolu
Samo ako se neko čudo ne dogodi Jirgen Klop neće biti naredni selektor Nemačke. I samim tim, neće voditi tim dva puta protiv Srbije u jesenjem izdanju Lige nacija.
Fudbalski savez Nemačke zvanično je danas objavio informaciju oko sastanka sa Klopom koji je održan juče u Njujorku, a jedina tema je bilo njegovo angažovanje na funkciju selektora. I dogovor je na pomolu, ostalo je da se utanače sitni detalji, pa da dve strane sve to stave u ugovor, koji bi trebalo da važi do 2030. godine.
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„Predsednik FS Nemačke Bernd Nojendorf i potpredsednik Hans-Joakim Vacke održali su prvi intenzivan razgovor sa Jirgenom Klopom juče u Njujorku, povodom mogućeg angažovanja u ulozi narednog selektora Nemačke.
Konstruktivna diskusija rezultirala je dogovorom oko ključnih stavki mogućeg ugovora. Razgovori će se nastaviti sledeće nedelje. Obe strane su ubeđene da će se pregovori završiti uspešno, dogovorom sa Klopovim trenutnim poslodavcem Red Bulom“, stoji u saopštenju FS Nemačke.
Panceri su ostali bez selektora posle neuspeha na Mundijalu, gde su u šesnaestini finala ispali od Paragvaja, nakon čega je otišao Julijan Nagelsman. Praktično od tog dana počeli su razgovori FS Nemačke sa Klopom oko preuzimanja selektorske uloge.