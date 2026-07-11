Bajernov igrač iz snova - Žil Kunde; i prvi preduslov za napad

Prema pouzdanom transfer-insajderu Kristijanu Falku, u Minhenu pomno prate svaki meč Francuske na Mundijalu, s posebnim osvrtom i analizom na ono što odigra defanzivac Barselone.

"Žil Kunde je godinama unazad na radaru Bajerna", kazao je Falk u svom podkastu. "Znam koliko im se dopada Francuz, kao i da prate njegov napredak dosta dugo. Trenutno, ipak, ne postoji mogućnost da ga kupe, jer prethodno moraju da prodaju neke igrače".

Jedan od urednika na Bildu potom je ponovio ono što je poznato: pošto su potrošili 100.000.000 evra, Bavarci moraju da prodaju igrače sa transfer liste da bi reinvestirali novac u nova pojačanja.

"Imaju previše igrača koji pokrivaju desnu stranu. Tu su Lajmer i Stanišić, a vratio se i Boe. Da bi napravio bilo kakav konkretan korak i krenuo po Kundea, Bajern prvo mora da proda Boea".

Podsetimo, Maks Eberl dobio je zadatak da udomi petoricu igrača. Pored Boea, uhlebljenje se traži za Brajana Saragosu, Žoaa Paljinju, Hirokija Ita i Kim Min Džaea. Jasno je da prodaja samo Boea ne može biti dovoljna da bi se investiralo u Kundea, čija je tržišna vrednost 60.000.000 evra.