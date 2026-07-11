Bajernov igrač iz snova - Žil Kunde; i prvi preduslov za napad
Vreme čitanja: 2min | sub. 11.07.26. | 15:19
Bavarci imaju želju, ali dok ne odu Boe i još neki igrači, mrka kapa...
Dolaskom Natanijela Brauna (23) levi bok je veoma dobro pupunjen; Ismael Saibari (25) pojačao je konkurenciju maltene na svakoj napadačkoj poziciji (pošto može da igra i levo i desno, i iza napadač, i kao najistureniji), pa sada u Bajernu gledaju kako da osveže neka mesta, ili bolje reći da ih 'apdejtuju'.
Na desnom beku trenutno je gužva. Tu su Josip Stanišić, Konrad Lajmer i povratnik sa pozajmice (iz Galatasaraja) Saša Boe, međutim stav Vensana Kompanija je da na tom delu terena Bajern može i mora da bude bolji. Tako je u prvi plan iskočilo jedno vrlo zanimljivo ime: Žil Kunde (27).
Izabrane vesti
Prema pouzdanom transfer-insajderu Kristijanu Falku, u Minhenu pomno prate svaki meč Francuske na Mundijalu, s posebnim osvrtom i analizom na ono što odigra defanzivac Barselone.
"Žil Kunde je godinama unazad na radaru Bajerna", kazao je Falk u svom podkastu. "Znam koliko im se dopada Francuz, kao i da prate njegov napredak dosta dugo. Trenutno, ipak, ne postoji mogućnost da ga kupe, jer prethodno moraju da prodaju neke igrače".
Jedan od urednika na Bildu potom je ponovio ono što je poznato: pošto su potrošili 100.000.000 evra, Bavarci moraju da prodaju igrače sa transfer liste da bi reinvestirali novac u nova pojačanja.
"Imaju previše igrača koji pokrivaju desnu stranu. Tu su Lajmer i Stanišić, a vratio se i Boe. Da bi napravio bilo kakav konkretan korak i krenuo po Kundea, Bajern prvo mora da proda Boea".
Podsetimo, Maks Eberl dobio je zadatak da udomi petoricu igrača. Pored Boea, uhlebljenje se traži za Brajana Saragosu, Žoaa Paljinju, Hirokija Ita i Kim Min Džaea. Jasno je da prodaja samo Boea ne može biti dovoljna da bi se investiralo u Kundea, čija je tržišna vrednost 60.000.000 evra.
Ono što može da bude olakšavajuća okolnost za Bajern jeste loša finansijska situacija na Nou Kampu. Barsa ponovo ulazi u kredite, ima problem da isplati lične dohotke, a Đoanu Laporti predizborna obećanja vise kao sekira na glavom - potrebna su zvučna i atraktivna pojačanja, pre svega u navali. Hulijan Alvarez je prvi pik, i za njega je potrebno pribaviti sredstva, otuda ne bi trebalo da začudi ukoliko se Kunde nađe na spisku onih što ih klub neće zadržavati ukoliko stigne prava ponuda.
Što se Komapnija tiče, Francuz bi za njega bio prava premija. Igrač je profila kakve Belgijanac obožava. Svestran pre svega, može da pokrije više pozicija, a kao bek voli da ulazi u sredinu i otvara prostor za krilo.
Barselona je Kundea platila Sevilji 50.000.000 evra i ispod te cene sigurno ne bi išla ako bi došlo do pregovora...