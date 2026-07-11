Zvezda otputovala u Rusiju, Katai i Čam ostali u Beogradu

Sutrašnja utakmica sa Zenitom trebalo je da ima prefiks generalne probe, ali neće Dejan Stanković na crtu najboljem timu Rusije izvesti tim koji će na crtu Mačvi i prvaku Severne Irske ili San Marina u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Crveno-beli će na Gasprom Areni biti oslabljeni, jer su u Beogradu ostali Aleksandar Katai, Mohamed Čam i Nikola Stanković. Na spisku putnika nema ni Marka Arnautovića, kao ni Korejca Seola koji se, posle ispadanja sa Mundijala, još nije pojavio na pripremama.