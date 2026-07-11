Zvezda otputovala u Rusiju, Katai i Čam ostali u Beogradu
Najnovije vesti
Vreme čitanja: 1min | sub. 11.07.26. | 14:23
Nema ni Arnautovića i Seola
Sutrašnja utakmica sa Zenitom trebalo je da ima prefiks generalne probe, ali neće Dejan Stanković na crtu najboljem timu Rusije izvesti tim koji će na crtu Mačvi i prvaku Severne Irske ili San Marina u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.
Crveno-beli će na Gasprom Areni biti oslabljeni, jer su u Beogradu ostali Aleksandar Katai, Mohamed Čam i Nikola Stanković. Na spisku putnika nema ni Marka Arnautovića, kao ni Korejca Seola koji se, posle ispadanja sa Mundijala, još nije pojavio na pripremama.
Izabrane vesti
Katai je po povratku iz Austrije doživeo lakšu povredu, pa stručni štab Crvene zvezde ne želi da rizikuje. Mohamed Čam je propustio nekoliko treninga posle problema sa leđima i trebalo bi početkom sedmice da krne sa redovnim treninzima.
Odlučio je Dejan Stanković da ne rizikuje ni sa Markom Arnautovićem.
Šef stručnog štaba Dejan Stanković je u Rusiju poveo 23 igrača, a to su: Mateus, Ivan Guteša, Omri Glazer, Strahinja Baucal, Stefan Gudelj, Miloš Veljković, Strahinja Eraković, Frenklin Tebo Učena, Nair Tiknizjan, Matej Strika, Mahmudu Bađo, Matej Gaštarov, Rade Krunić, Tomas Handel, Timi Maks Elšnik, Abu Fani, Vasilije Kostov, Daglas Ovusu, Kristijan Balov, Loizos Loizu, Mirko Ivanić, Džej Enem, Bruno Duarte.