Ključ je zvanično u Fenerovim rukama

Jedan od ključnih košarkaša Valensije u minuloj sezoni Evrolige, tokom koje se španska ekipa domogla prvog Fajnal fora u klupskoj istoriji je zvanično zadužio dres Fenerbahčea. Reč je naravno o Brekstonu Kiju, krilnom košarkašu koji stiže u redove istanbulskog velikana kao jedno od najvećih pojačanja za predstojeću sezonu, uz Šejna Larkina i Ševona Šildsa.

Krilni košarkaš je potpisao dvogodišnji ugovor sa turskim gigantom, objavio je klub na društvenim mrežama. Ki se na sjajan način uklopio u atipičan stil igre koji je u Valensiji forsirao Pedro Martinez, sa dosta trčanja i igrom u tranziciji, a posebno se istakao njegov učinak tokom četvrtfinalne serije elitnog evropskog takmičenja i velikog povratka Slepih miševa od 0:2 u seriji protiv Panatinaikosa.