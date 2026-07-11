Ključ je zvanično u Fenerovim rukama
Vreme čitanja: 2min | sub. 11.07.26. | 14:42
Istanbulski gigant predstavio Kija na društvenim mrežama
Jedan od ključnih košarkaša Valensije u minuloj sezoni Evrolige, tokom koje se španska ekipa domogla prvog Fajnal fora u klupskoj istoriji je zvanično zadužio dres Fenerbahčea. Reč je naravno o Brekstonu Kiju, krilnom košarkašu koji stiže u redove istanbulskog velikana kao jedno od najvećih pojačanja za predstojeću sezonu, uz Šejna Larkina i Ševona Šildsa.
Krilni košarkaš je potpisao dvogodišnji ugovor sa turskim gigantom, objavio je klub na društvenim mrežama. Ki se na sjajan način uklopio u atipičan stil igre koji je u Valensiji forsirao Pedro Martinez, sa dosta trčanja i igrom u tranziciji, a posebno se istakao njegov učinak tokom četvrtfinalne serije elitnog evropskog takmičenja i velikog povratka Slepih miševa od 0:2 u seriji protiv Panatinaikosa.
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Momak iz Šarlota je tokom minule sezone elitnog evropskog takmičenja prosečno beležio učinak od 6,3 poena, 3,5 skokova i 1,4 asistencije za oko 17 minuta na parketu. Takođe, turski velikan je nešto ranije danas objavio da Mikael Jantunen više nije igrać Fenerbahčea, a za njegove usluge je navodno zainteresovana Valensija.
Od ostalih pojačanja šampiona Evrope iz prošle godine, izdvajaju se Trent Forest, Markus Bingam i Ignas Šargijunas. Evroliga je svake sezone sve uzbudljivija i to zaista nije floskula, s obzirom na to da konstantno raste broj finansijski moćnih ekipa u elitnom evropskom takmičenju, kao što su na primer Asvel i Bešiktaš.
Biće interesantno ispratiti kako će se novi igrači uklopiti u Fenerovu filozofiju, a nema sumnje da će Ki dati novu dimenziju igre ekipi Šarunasa Jasikevičijusa, ali i sigurnost u ključnim momentima. Naročito jer već poseduje iskustvo igranja završnog turnira, a samim tim zna kakav je osećaj nastupati protiv najmoćnijih ekipa u Evropi.