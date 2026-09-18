Potencijalni problem za Orlove: Terzić se povredio
Vreme čitanja: 2min | pet. 18.09.26. | 11:46
Levi bek Frozinonea najverovatnije neće igrati protiv Koma (nedelja, 15), a videćemo da li to remeti planove selektora Veljka Paunovića
Na spisku reprezentacije Srbije za Ligu nacije koji je selektor Veljko Paunović objavio ovog petka našlo se i ime Alekse Terzića. Međutim, potencijalni problem predstavlja to što se ime 27-godišnjeg fudbalera našlo i u saopštenju koje je Frozinone objavio u četvrtak u popodnevnim časovima.
Naime, kako je italijanski klub objavio, levi bek je zaradio povredu na treningu u sredu. Istegao je butni mišić, a dodatna istraživanja su pokazala da je došlo do povrede nižeg stepena.
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Terzić je već započeo proces oporavka, ali ono što je izvesno je da će propustiti utakmicu Frozinonea u nedelju, u 5. kolu Serije A. Od 15 časova njegov tim će ugostiti Komo.
“Frozinone saopštava da je igrač Aleksa Terzić posle problema sa mišićem, zadobijenog tokom jučerašnjeg treninga, danas podvrgnut dijagnostičkim pregledima. Oni su pokazali povredu blagog stepena mišića biceps femoris na levoj butini. Igrač je već započeo program rehabilitacije”, navodi se u objavi italijanskog prvoligaša.
20.45: (2,75) Monca (3,35) Sasuolo (2,55) - MR
Terzić je ovog leta prešao u Frozinone iz Salcburga u transferu teškom 2.500.000 evra. Od povratka na Apeninsko poluostrvo odigrao je tri utakmice, 62 minuta u Kupu Italije protiv Sasuola, na meču na kojem je postigao gol, te još po 14 minuta protiv Juventusa (0:1) i 16 protiv Fjorentine (3:0) u Seriji A.
Meč 5. kola po svoj prilici će da propusti, a tu rundu italijanskog šampionata otvoriće ovog petka od 20.45 časova Monca i Sasuolo. Na toj utakmici ćemo moći da gledamo jednog srpskog fudbalera, pošto je standardan u ekipi Sasuola nekadašnji reprezentativac Srbije Nemanja Matić.
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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
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SERIJA A – 5. KOLO
Petak
20.45: (2,75) Monca (3,35) Sasuolo (2,55) - MR
Subota
15.00: (2,00) Bolonja (3,40) Torino (3,90) - MR
15.00: (2,30) Udineze (3,30) Kaljari (3,20) - MR
18.00: (2,75) Roma (3,45) Inter (2,50) - MR
20.45: (3,80) Venecija (3,50) Lacio (2,00) - MR
Nedelja
12.30: (3,20) Fjorentina (3,40) Napoli (2,25) - MR
15.00: (6,00) Frozinone (4,30) Komo (1,53) - MR
15.00: (3,05) Parma (3,10) Đenova (2,50) - MR
18.00: (1,75) Juventus (3,60) Atalanta (4,90) - MR
20.45: (1,30) Milan (5,50) Leče (10,0) - MR
***Kvote su podložne promenama