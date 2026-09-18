I Radnik ubrzava u finišu prelaznog roka: Potpisao provereni kadar iz Lučana

Bio je sezonama unazad Filip Žunić jedan od simbola lučanske Mladosti. I ove takmičarske godine je imao važnu ulogu u sistemu Radovana Ćurčića. Odigrao je 313 minuta u sedam mečeva. Ali je posle dolaska nekoliko igrača odlučio da prihvati poziv Radnika. Možda u želji I da ima bitniju ulogu u timu.

Već tri sezone Filip Žunić je član lučanske Mladosti. Pre toga je igrao za Zlatibor, dok je taj klub bio član elitnog ranga. Fudbalski se školovao u Partizanu, Slogi i lučanskoj Mladosti.

Neće Filip Žunić biti jedino pojačanje Radnika ovih septembarskih dana. Ugovor sa klubom iz Surdulice potpisao je I doskorašnji član Crvene zvezde Nikša Blagojević. Reč je o centralnom defanzivcu, koga je Crvena zvezda dovela iz banjalučkog Borca.

Prethodnu takmičarsku godinu Blagojević je proveo u juniorima Grafičara.