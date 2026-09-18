I Radnik ubrzava u finišu prelaznog roka: Potpisao provereni kadar iz Lučana

Vreme čitanja: 1min | pet. 18.09.26. | 11:35
Surduličani pored Filipa Žunića doveli i Nikšu Blagojevića iz Crvene zvezde
Čukarički je iznenadio sve potpisom Lazara Markovića, pucale su u prethodnih dana bombe iz Lučana poput Filipa Mladenovića I Branka Jovičića. Trude se i ostali klubovi Mozzart Bet Superlige da ojačaju kadar u finišu letnjeg prelaznog roka, a takav trend prisutan je i u Surdulici.
Uspeli su čelnici Radnika da tim Zorana Rendulića ojačaju proverenim kadrom iz lučanske Mladosti. Prema saznanjima Mozzart Sporta ugovor sa Surduličanima potpisao je Filip Žunić. Onima koji prate redovno dešavanja u srpskom fudbalu, ne treba posebno predstavljati vezistu rođenog 2002. godine.
Izabrane vesti
Bio je sezonama unazad Filip Žunić jedan od simbola lučanske Mladosti. I ove takmičarske godine je imao važnu ulogu u sistemu Radovana Ćurčića. Odigrao je 313 minuta u sedam mečeva. Ali je posle dolaska nekoliko igrača odlučio da prihvati poziv Radnika. Možda u želji I da ima bitniju ulogu u timu.
Već tri sezone Filip Žunić je član lučanske Mladosti. Pre toga je igrao za Zlatibor, dok je taj klub bio član elitnog ranga. Fudbalski se školovao u Partizanu, Slogi i lučanskoj Mladosti.
Neće Filip Žunić biti jedino pojačanje Radnika ovih septembarskih dana. Ugovor sa klubom iz Surdulice potpisao je I doskorašnji član Crvene zvezde Nikša Blagojević. Reč je o centralnom defanzivcu, koga je Crvena zvezda dovela iz banjalučkog Borca.
Prethodnu takmičarsku godinu Blagojević je proveo u juniorima Grafičara.