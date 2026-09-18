Da li PSŽ treba da brine? Filipe Luis i Paris Bruner tvorci renesanse Kneževa
Vreme čitanja: 3min | pet. 18.09.26. | 11:40
Monako je odličan na početku Lige 1, mogao bi da bude najozbiljniji takmac Pari Sen Žermenu za titulu. U Monte Karlo ovog petka (20.45) dolazi vicešampion Lans posle smene Topmelera
Nekadašnji brazilski reprezentativac Filipe Luis imao je impresivnu igračku karijeru, pre svega u madridskom Atletiku. Nije se snašao u Čelsiju, pa se posle sezone vratio u Madrid. U Flamengu je okačio kopačke o klin i odmah dobio šansu da vodi velikana iz Rija.
Nasledio je Titea na kormilu najpopularnijeg kluba u zemlji fudbala, doveo ga do zvezdanih visina, titule u Brazileirau i Kopa Libertadoresu. Prvi inostrani angažman na klupi dobio je ovog leta kada je seo na klupu Monaka. Ako se po jutru dan poznaje, Brazilca čeka uspešna trenerska karijera na Starom kontinentu. Monako je zajedno sa Lilom i Renom na prvom mestu Lige 1. Serija od tri pobede prekinuta je prošle nedelje u Strazburu (1:1). Najveća dosadašnja pobeda u sezoni za brazilskog stručnjaka je skalp Pari Sen Žermena, i to na Parku prinčeva sa 2:1, posle preokreta u nastavku.
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Turbulenta je prethodna godina u Kneževini. Treneri se često menjaju, ali rezultata nema. Moćni dvostruki uzastopni šampion Evrope i pored skromnog starta ostaje i dalje prvi favorit za odbranu trona, ali ako neko može da preti Svecima u Ligi 1, onda je to Monako. Posle povrede Amerikanca Florina Baloguna, sada je red na mladog Nemca Parisa Brunera, kome je ovo druga sezona u poreskom raju. U prvoj sezoni se nije proslavio, odigrao je samo sedam utakmica u Ligi 1, bez gola.
20.45: (2,00) Monako (3,50) Lans (3,70)
Ovog leta je eksplodirao: tri pogotka na četiri meča u Ligi 1, ukupno pet računajući međunarodna takmičenja. Mladi Bruner je bio u žiži protekle nedelje ne zbog prelepog gola koji je doneo bod u Strazburu (1:1), nego zbog slavlja posle gola. Neprimereni gest „presecanja grla” prema navijačima domaćeg tima.
Kritikovan je u francuskoj javnosti, a u njegovu odbranu stao je trener Filipe Luis pred derbi ovog vikenda (20.45), kada u Monte Karlo stiže vicešampion Lans u prvom meču petog kola Lige 1.
"On je strastven. Napravio je grešku tokom proslave. Brzo se izvinio. Klub shvata ovu stvar veoma ozbiljno. Izvinio se i na društvenim mrežama odmah posle utakmice. Zna da je napravio grešku, neće mu se više ponoviti”, rekao je Luis.
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Bruner će predvoditi napad Monaka protiv Lansa, ali bi mogao da bude kažnjen od strane Lige sa jednom do četiri meča suspenzije.
Dok je idila u Kneževini, dotle vatra gori u Lansu. Smenjen je nemački stručnjak Dino Topmeler iako je imao odlične rezultate na startu sezone. Iza sebe ima i Superkup Francuske, pobedu nad šampionom Evrope Pari Sen Žermenom. Pao je zbog sukoba sa domaćim fudbalerima. Umesto nekadašnjeg trenera Ajntrahta, kormilar tima sa severa Francuske biće malo poznati domaći stručnjak Janik Kauzak.
Lans je prošle nedelje igrao 2:2 u Le Manu posle minusa od dva gola, dok je dobro startovao u Ligi šampiona pobedom u Pragu protiv Slavije sa 3:2.
U protekloj sezoni Lige 1 gostujući timovi su slavili u odmeravanju snaga ovih klubova. Monako je dobio u Lansu sa 2:0, dok su crveno-žuti pregazili Kneževe u Monte Karlu sa 4:1 početkom novembra prošle godine.
FRANCUSKA 1 – 5. KOLO
Petak
20.45: (2,00) Monako (3,50) Lans (3,70) MR
Subota
17.15: (2,05) Pariz (3,50) Strazbur (3,50) MR
20.45: (2,70) Le Man (3,35) Lorijan (2,60) MR
20.45: (2,25) Anže (3,35) Troa (3,25) MR
20.45: (2,20) Lion (3,50) Ren (3,20) MR
20.45: (1,75) Tuluz (3,60) Avr (4,90) MR
Nedelja
15.00: (2,95) Okser (3,40) Brest (2,40) MR
17.15: (3,40) Nica (3,40) Lil (2,15) MR
20.45: (7,50) Olimpik Marselj (4,60) PSŽ (1,42) MR
***kvote su podložne promenama