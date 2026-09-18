Da li PSŽ treba da brine? Filipe Luis i Paris Bruner tvorci renesanse Kneževa

Nekadašnji brazilski reprezentativac Filipe Luis imao je impresivnu igračku karijeru, pre svega u madridskom Atletiku. Nije se snašao u Čelsiju, pa se posle sezone vratio u Madrid. U Flamengu je okačio kopačke o klin i odmah dobio šansu da vodi velikana iz Rija.

Nasledio je Titea na kormilu najpopularnijeg kluba u zemlji fudbala, doveo ga do zvezdanih visina, titule u Brazileirau i Kopa Libertadoresu. Prvi inostrani angažman na klupi dobio je ovog leta kada je seo na klupu Monaka. Ako se po jutru dan poznaje, Brazilca čeka uspešna trenerska karijera na Starom kontinentu. Monako je zajedno sa Lilom i Renom na prvom mestu Lige 1. Serija od tri pobede prekinuta je prošle nedelje u Strazburu (1:1). Najveća dosadašnja pobeda u sezoni za brazilskog stručnjaka je skalp Pari Sen Žermena, i to na Parku prinčeva sa 2:1, posle preokreta u nastavku.