Paunović o Tadiću: Dušan je simbol isceljenja našeg fudbala, može da igra i na EP
Vreme čitanja: 1min | pet. 18.09.26. | 12:29
„Za dobre igrače uvek ima mesta“, uverava selektor na pitanje mogu li SMS i povratnik u državni tim da igraju zajedno
Posle dve i po godine vratio se Dušan Tadić u reprezentaciju Srbije. To je glavna vest na spisku selektora Veljka Paunovića uoči početka Lige nacija i svi zajedno jedva čekamo da vidimo iskusnog asa u dresu Orlova ponovo. A da će pomoći rekonstruisanoj selekciji, nema nikakve dileme.
„Crne pojaseve pojačavamo sa njim. On može da bude simbol isceljenja našeg fudbala. Sa njegovim iskustvom, svakako. Ono što predstavlja, ne samo za ekipu, nego i za naš ceo fudbal. Gde god da sam u Beogradu, svi su mi govorili samo 'Dušan Tadić, Dušan Tadić'. Rekao sam ranije da nisam bio spreman da razgovaram sa njim, a i on je za holandske medije govorio da nije bio spreman. Sada je bio pravi trenutak i već u prvom razgovoru smo došli do cilja“, pojasnio je Paunović na konferenciji za medije u Kući fudbala u Staroj Pazovi.
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Prema rečima selektora, Tadić bi mogao da bude deo reprezentacije bar još dve godine, iako će tada biti na pragu 40.
„Dušan planira da igra još. Ne samo do kraja ovog ciklusa, već se nadamo i na EP.“
Da li će opet biti kapiten?
„Ekipa se okuplja u ponedeljak, pa ćemo onda videti.“
I večita dilema: da li Sergej Milinković Savić i Dušan Tadić mogu zajedno?
„Za dobre igrače uvek ima mesta, mi ćemo za to naći način. Radi se o izuzetno talentovanim igračima koji svojim kvalitetom mogu da rešavaju utakmice“, dodao je Veljko Paunović.