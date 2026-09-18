Paunović o Tadiću: Dušan je simbol isceljenja našeg fudbala, može da igra i na EP

Posle dve i po godine vratio se Dušan Tadić u reprezentaciju Srbije. To je glavna vest na spisku selektora Veljka Paunovića uoči početka Lige nacija i svi zajedno jedva čekamo da vidimo iskusnog asa u dresu Orlova ponovo. A da će pomoći rekonstruisanoj selekciji, nema nikakve dileme.

„Crne pojaseve pojačavamo sa njim. On može da bude simbol isceljenja našeg fudbala. Sa njegovim iskustvom, svakako. Ono što predstavlja, ne samo za ekipu, nego i za naš ceo fudbal. Gde god da sam u Beogradu, svi su mi govorili samo 'Dušan Tadić, Dušan Tadić'. Rekao sam ranije da nisam bio spreman da razgovaram sa njim, a i on je za holandske medije govorio da nije bio spreman. Sada je bio pravi trenutak i već u prvom razgovoru smo došli do cilja“, pojasnio je Paunović na konferenciji za medije u Kući fudbala u Staroj Pazovi.