Ko je Stefan Džodić, jedan od Paunovićevih debitanata?

Nismo mogli da ga gledamo u srpskom fudbalu, pošto je čitavu karijeru proveo u inostranstvu. Stefan je rođen 15. marta 2005. godine u Monpeljeu, gde je tada igrao njegov otac Nenad Džodić, nekadašnji fudbaler Zemuna. Nenad je sada skaut Monpeljea, njegov drugi, mlađi sin Viktor je rezervni golman tog francuskog drugoligaša, dok je Stefan takođe prošao kompletnu školu tog kluba.

Na mala vrata, na leto 2025. godine, Stefan Džodić je napustio Monpelje. Raskinuo je ugovor posle svega osam nastupa u Ligi 1. Povreda kolena mu je usporila razvoj, procenio je da neće biti u prvom planu u sezoni 2025/2026, pa je odlučio da se kocka i pređe u Almeriju, koja je tada već ispala iz Primere.

Španski mediji isprva nisu pridavali veliki značaj Džodićevom transferu, mislili su da je to samo zalog za budućnost, ali talentovani vezista je posle inicijalnog perioda adaptacije na novu državu u petom kolu prvi put zauzeo mesto u startnoj postavi i posle toga ga više nije ispuštao. Ni kod Rubija, ni kod trenera koji je ovog leta seo na klupu Havijera Garsije Pimijenta.

U Monpeljeu je Džodić igrao na poziciji štopera, ali Španci su prepoznali da ima kvalitet više. Da je potpuno miran kada je lopta u njegovom posedu. Zato su ga prekomantovali u vezni red, kao defanzivnog vezistu.

Sa visinom od 190 centimetara predstavlja vrlo bitnu kariku u vazdušnoj borbi na sredini terena, ali tokom prošle sezone je Džodić pravio sve ozbiljniji pomak i u ofanzivi. U novembru je zabeležio prvu asistenciju protiv Eibara, u januaru je postigao i prvi gol, protiv Granade.

Novi A reprezentativac Srbije je proletos igrao sa Almerijom baraž za plasman u Primeru. I u polufinalu protiv Kasteljona je izrastao u junaka ekipe. U 94. minutu revanša je bio najviši u skoku posle gornera i glavom je postigao pogodak za konačnih 3:2. Uveo je Almeriju u finale, ali tamo je Malaga bila bolja, pa nju gledamo u Primeri.

Džodić je i dalje u Segundi, iako je tokom leta dobio veliki broj ponuda da pređe u viši rang. Zvao ga je Deportivo La Korunja, merkali su ga i italijanski prvoligaši Lacio, Bolonja i Parma. Pominjalo se čak i da je stručni štab Malage bio impresioniran Džodićevom igrom u finalu baraža, pa da su se i oni raspitivali kod čelnika Almerije. Ali svi su dobili vrlo jasan odgovor – nije na prodaju!

Odnosno, jeste, ali po izuzetno visokoj, nerealnoj ceni. Navodno, Almerija je za 21-godišnjaka tražila 20.000.000 evra. Ima puno pravo na to, jer Džodić je ugovorom vezan za nju do leta 2030. godine.

Zato, sada je Pimijentova uzdanica. I dalje igra kao defanzivni vezista, ali sa sve konkretnijim zahtevom da se priključuje napadu kada god vidi prostor. I da se ne premišlja mnogo kada je u poziciji da šutne.

Od početka sezone odigrao je svih pet utakmica gotovo cele. Preciznije, prvi meč sa Eldenseom (3:0) je ostao u igri do 88. minuta, a na naredna četiri meča sa Tenerifeom (0:1), Sabadeljom (0:1), Kadizom (3:2) i Kordobom (2:0) je odigrao svih 90 minuta. Protiv Eldensea je postigao i pogodak za 2:0, u 45. minutu, ponovo glavom posle kornera.

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Naravno, ništa od toga nije prošlo nezapaženo Paunoviću, koji je veoma dobro upoznat u dešavanja u Španiji. Zato, Džodićeva promocija iz mlade u A reprezentaciju uopšte nije iznenađenje. Da budemo malo slikovitiji, smatrajte da je on trebalo da bude za Orlove novi Nemanja Gudelj posle Nemanje Gudelja.

Pre nego što se stavi selektoru na raspolaganje odigraće još jedan meč za Almeriju. U nedelju će ugostiti B tim Selte. Očekuje se da i na toj utakmici bude starter, bez obzira na to što je u sredu propustio trening zbog toga što je pretrpeo udarac u glavu. Uveravaju Španci da je reč o lakšem udarcu, nije trenirao iz čiste predostrožnosti. Već u nedelju bi trebalo da igra.

SEGUNDA – 6. KOLO

Petak

20.30: (2,35) Albasete (3,50) Kordoba (2,95)

Subota

14.00: (4,00) Real Sosijedad B (3,50) Majorka (1,93)

16.15: (2,05) Andora (3,45) Sporting Hihon (3,60)

18.30: (1,60) Kasteljon (3,90) Tenerife (5,80)

18.30: (2,95) Eldense (3,25) Eibar (2,45)

21.00: (3,80) Kadiz (3,45) Đirona (2,00)

Nedelja

14.00: (2,40) Sabadelj (3,10 Real Ovijedo (3,20)

16.15: (2,65) Seuta (3,20) Real Valjadolid (2,75)

18.30: (1,40) Almerija (4,70) Selta Vigo B (8,00)

18.30: (2,05) Las Palmas (3,40) Burgos (3,70)

21.00: (2,05) Leganes (3,35) Granada (3,80)

***Kvote su podložne promenama