Prvi spisak Engleske posle Mundijala: Vratio se Trent, Tuhel ignoriše Fodena

„Ovo je prilika za Trenta. Imao je dobar početak sezone, počeo je nekoliko utakmica za Real, beleže Madriđani dobre rezultate i ovo je šansa da izbori mesto na desnoj strani za koje smatra da mu pripada. Pred nama su duge pripreme i četiri utakmice, i drago nam je što se vratio u tim“, predočio je Tomas Tuhel.

U odnosu na prethodno okupljanje, deo engleske reprezentacije je opet Kol Palmer, posle obećavajućeg početka sezone u dresu Čelsija, poziv su takođe zaslužili Džarod Brantvajt, Luis Hol i Rio Engumoa, tu su Aleks Skot i Majls Luis Skeli da zaoštre konkurenciju u veznom redu, ali…

Za razliku od onih koji su tu, javnost će se najviše pitati šta je sa fudbalerima koji nisu. Iako redovno igra za Mančester Siti – i to prilično dobro na početku Premijer lige – za Fila Fodena i dalje nema mesta, dok je izostavljen i Morgan Gibs Vajt. Nema ni Olija Votkinsa, pa je prednost u napadu, kao alternativa neibežnom Hariju Kejnu, dobio Dominik Kalvert Luin, zahvaljujući pogocima u dresu Lidsa.

Polemika će uvek biti, možda zato što Englezi imaju široko bazu, pa nema baš poznata imena nisu na spisku od 27 na koje računa Tuhel. Osim Fodena i Gibs Vajta, isto važi za Harija Megvajera, Adama Vortona, Ajvana Tonija, Nonija Maduekea, Džordana Hendersona, Đeda Spesa, Risa Džejmsa, Dana Brna ili Džona Stounsa.

Novi ciklus Lige nacija Gordi albion počinje utakmicom sa Španijom na rasprodatom Vemblkju, 26. septembra, tri dana kasnije će gostovati Češkoj u Pragu, dok će 3. oktobra na stadionu Rijeke igrati protiv Hrvatske, a 6. Oktobra u Londonu sačekati Čehe.

SPISAK REPREZENTACIJE ENGLESKE

Golmani: Džordan Pikford (Everton), Džejson Stil (Brajton), Džejms Traford (Lids);

Defanzivci: Trent Aleksander Arnold (Real Madrid), Džarad Brantvajt (Everton), Trevo Čaloba (Komo), Mark Gei (Mančester Siti), Luis Hol (Njukasl junajted), Ezri Konsa (Arsenal), Tino Livramento (Njukasl), Niko O’Rajli (Mančester Siti), Džarel Kvansa (Leverkuzen);

Vezisti: Eliot Anderson (Mančester Siti), Džud Belingem (Real Madrid), Majls Luis Skeli (Arsenal), Kobi Majnu (Mančester junajted), Kol Palmer (Čelsi), Deklan Rajs (Arsenal), Aleks Skot (Bornmut);

Napadači: Dominik Kalvert Luin (Lids), Ebereči Eze (Arsenal), Antoni Gordon (Barselona), Hari Kejn (Bajern), Rio Engumoa (Liverpul), Markus Rašford (Mančester junajted), Morgan Rodžers (Čelsi) i Bukajo Saka (Arsenal).