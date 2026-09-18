Mozzart Relax radi za igrače i pravi dobitne tikete

To je Mozzart Relax, nešto potpuno novo na tržištu klađenja, i nešto što je izazvalo ogromnu pažnju u poslednje vreme.

Isti način sastavljanja tiketa i nepromenjene kvote iz ponude, ali uz mogućnost da opklada bude dobitna pre završetka meča, pa čak i u slučaju da odigrani tip ne prođe.

O čemu se tačno radi i šta to donosi igračima, objašnjava Veljko Marković, direktor sportskog klađenja u Mozzartu. Šta ste želeli da omogućite igračima uvođenjem Mozzart Relaxa?

“Konkretnu pogodnost, bez potrebe da menjaju navike. Osluškujemo sugestije igrača, pratimo šta im je važno i na tome zasnivamo unapređenja. Relax je rezultat takvog pristupa: kada se na obuhvaćenoj opkladi ispuni propisani uslov tokom meča, tip postaje dobitan čak i ako konačan rezultat ne odgovara prognozi. Želimo da igrači znaju da mislimo na njih i kada je tiket već uplaćen i da mogu bez stresa da isprate utakmice koje su odigrali.” MOZZART RELAX – Pravi dobitni tiket Da li igrač mora nešto dodatno da radi ili da „juri“ ovu pogodnost?

“Ne. Korisničko iskustvo ostaje isto: bira mečeve i tipove, sastavlja i uplaćuje tiket kao i do sada. Relax radi za njega, bez potrebe da tokom utakmice „uhvati“ trenutak ili posebno reaguje. Važno je da je odigrao obuhvaćenu igru na meču sa oznakom MR, pre početka susreta. Ti mečevi su označeni na sajtu i izdvojeni u kategoriji Mozzart Relax u aplikaciji. Kada se uslov ispuni, pogodnost se primenjuje automatski.” Da li ova pogodnost utiče na kvote?

“Ne. Mozzart Relax ne utiče na visinu kvota iz ponude. Mozzart ostaje konkurentan na tom polju, a Relax je dodatna pogodnost, ne zamena za visoke kvote. Igrač ne bira između kvote i benefita: opklada zadržava svoju kvotu, a dobija dodatne šanse da bude dobitna.”