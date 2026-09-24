Potop na Marakani! Grčki čas fudbala, Srbija odmah proklizala u Ligi nacija

Bukvalno nema elementa kojim Veljko Paunović može da bude zadovoljan posle svoje prve utakmice u Beogradu. Srbija je igrala bez igre, teško dolazila do lopte, a lako je gubila, često pokušavajući da dugim pasovima izađe iz pritiska. To ništa nije donosilo, osim što je pozivalo Grčku da nastavi sa sve jačim i jačim pritiskom, koji joj je na kraju doneo kapitalnu pobedu.

A, opet, teško da neko može da bude šokiran ovakvim ishodom. Srpska fudbalska javnost je uveliko konstatovala da je ovaj sastav Orlova skroman, da Srbija nije bila slabija u poslednjih desetak godina, dok je Grčka u velikom naletu, sa generacijom koja puca od talenta. I utakmica je bila bukvalno slika i prilika stanja u dva tima. Gosti su držali loptu, prelako dolazili do šesnaesterca Paunovićevog tima, bili bolji u doslovno svim statističkim elementima: od poseda, preko šuteva na gol, stvorenih prilika i na kraju – u golovima.

Kada je izgledalo da će Srbija sačuvati makar bod, kada već nije uspela vođstvo, usledila je akcija gostiju po levoj strani, centaršut na peterac, gde je Duvikas kaznio uspavanu odbranu Orlova – 1:2. Potpuni krah...

A, počelo je savršeno! Akcijom kao iz najboljih, predkatarskih dana ove generacije: Sergej spoljnom za Tadića, a kapiten na drugu stativu gde je Živković lansirao fudbal u mrežu – 1:0. Sve ono što je reprezentaciji Srbije nedostajalo dve godine, čovek koji „stvara“ golove, stiglo je već na samom početku. A, Živković, već „stara kuka“ ovog tima, upisao je tek svoj drugi gol u državnom timu.

Umesto da taj pogodak da krila Orlovima, nastala je muka. Grčku primljeni gol nimalo nije uzbudio. Uzela je loptu i u narednih 20 minuta naigrala se fudbala ispred šesnaesterca Srbije. Već u prvom sledećem napadu posle gola, Heleni su pogodili stativu nakon loše procene Simića. Ređali su se centaršutevi pred gol našeg tima, povratne lopte na penaltik, pa i dve ozbiljne prilike koje su promašili Karecas i Kostulas.

Bilo je potrebno pola sata utakmice da prođe da Srbija počne nešto da igra sa loptom. I odmah je došla do velike prilike koju je sa peterca promašio Jović. Možda je moglo već tada da bude gotovo, ali moglo je da bude golova i na drugoj strani...

Izveo je Paunović Cvetkovića na poluvremenu, na teren poslao Lukića, da Srbija dobije na čvrstini u sredini, ali što se tiče samog toka utakmice, nije se gotovo ništa promenilo. Jeste Grčka stvorila nešto manje prilika, međutim i dalje je držala loptu, pretila, dok je Srbije retko uspevala da sastavi neku akciju.

Ono što je mirisalo u vazduhu stiglo je u 74. minutu, kada je kao niz domina poispadala cela defanzivna linija Srbije, a golman nije mogao ništa kod udarca potpuno samog Colisa.

Na isteku 90. minuta umalo je Srbija ponovo povela: Joveljić je sa distance pogodio stativu, a Lukić sa peterca glavom golmana Grčke u nogu. I onda na drugoj strani – hladan tuš. Nokaut. I urlik radosti gostujućih navijača na gotovo praznoj Marakani...

LIGA NACIJE, A DIVIZIJA - 1. KOLO:

SRBIJA - GRČKA 1:2 (1:0)

/Živković 4 - Colis 74, Duvikas 90+5/

Stadion: Rajko Mitić

Sudija: Glen Niberg (Švedska)

SRBIJA: VMS - Eraković, Simić (od 81. Gudelj), Pavlović, Kostić (od 72. Terzić) - Živković, SMS, Maksimović - Tadić (od 87. Sukačev) - Cvetković (od 46. Lukić), Jović (od 72. Joveljić)

GRČKA: Colakis - Vajanidis, Mavropanos (od 90+1. Mihalidis), Recos, Cimikas - Karecas (od 74. Duvikas), Kurbelis, Zaferis (od 90+1. Androutos), Colis - Kostulas (od 63. Joanidis), Pavlidis (od 74. Tete)

A LIGA NACIJA – 1. KOLO

Četvrtak

GRUPA 2

Srbija - Grčka 1:2 (1:0)

/Živković 4 - Colis 74, Duvikas 90+5/

Holandija - Nemačka 1:1 (0:1)

/Gakpo 90+2 - Nmeča 32/