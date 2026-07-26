Potpisala dvojica, blizu i Dadić, ali Pazar u Lučanima slabiji nego na premijeri

Iako je sportski sektor Novog Pazara radio punom parom tokom sedmice na izmaku, Pandurovićev tim će skoro sigurno biti čak i za nijansu slabiji u odnosu na trijumfalno vojevanje sa Kragujevačanima. Mladi trener je tom prilikom koristio ukupno 16 igrača, ali će mu u Lučanima zbog povrede biti nedostupan Džoni Robert na krilu. Maleni Brazilac fine tehnike u poslednjih nešto više od pola časa doprineo je pobedi na Gradskom stadionu u prvom kolu zamenivši sve glasovitijeg nigerijskog tinejdžera Džonsona Daudu.

Pandurović u drugoj rundi prvenstva neće računati na vezistu iz Senegala Papu Gadioa, čija je pozajmica iz ruskog Ahmata validna do kraja sezone potpisana sredinom nedelje. Čeka se viza, pa bi Gadio u trening kampu Pazaraca na Atletskom stadionu mogao da se pojavi za tri do četiri dana. Gadio je pozajmljen, a Kahim Dikson sa Jamajke nedugo zatim otkupljen od Čarltona. Engleskom klubu je za slobodu brzonogog krila na račun uplaćeno 30.000 evra, a dobiće i 25 odsto od naredne prodaje momka sa 24 nastupa i tri gola u najjačoj selekciji Rege bojsa. Iako su na raskrsnici Ulice oslobođenja, Kosančićeve i Ulice Veljka Vlahovića uložili administativni maksimum, papirologija za Diksona još nije kompletirana i teško da će se na tom polju nešto biti drugačije do početka meča u Lučanima.

Gadio i Dikson bi trebalo da budu u stroju za treće kolo Mozzart Bet Superlige i dolazak OFK Beograda u pazarsku kotlinu, a za to vreme bi generalni sekretar Plavih Fikret Međedović mogao da završi formalnosti oko povratka Tomislava Dadića u elitnu diviziju Srbije. U opticaju je pozajmica iz ruskog Rotora, s obzirom da se levi bek iz Hrvatske, i te kako zapažen tokom skoro dvogodišnjeg boravka u Kragujevcu, minulog proleća nije baš naigrao u drugoligašu iz Volgograda.

Najrealnije je da Pandurović suprotstavi Lučancima momke koji su počeli i prethodnu utakmicu sa Radničkim 1923. Novi Pazar bi u formaciji 4-3-3 trebalo da izgleda ovako: Preković - Miljković, Hadžimujović, Marinković, Mirosavić - Togbe, Davidović, Sadi - Dauda, Kocebu, Mulić.

MOZZART BET SUPERLIGA - 2. KOLO

Subota

Radnički Niš - Čukarički 0:2 (0:2)

/Miladinović 26, Đoković 29/

IMT - Zemun 4:0 (1:0)

/Martos 40, Keita 56, Novičić 63pen, Cojić 78/

OFK Beograd Mozzart Bet - Radnik Surdulica 0:0

Nedelja

19.00 (1.25) Crvena zvezda (6.50) Vojvodina (10.0)

20.30 (3.40) Mladost (3.40) Novi Pazar (2.15)

21.00 (9.00) Mačva (4.80) Partizan (1.37)

Odloženo

Radnički Kragujevac - Železničar

***Kvote su podložne promenama