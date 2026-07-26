Potpisala dvojica, blizu i Dadić, ali Pazar u Lučanima slabiji nego na premijeri
Vreme čitanja: 3min | ned. 26.07.26. | 10:40
Trener fudbalera Novog Pazara Strahinja Pandurović sa opcijom manje u Dragačevu
Pazarci su položili premijerni ispit u Mozzart Bet Superligi 2026/27, ali je i četa iz Lučana upisala solidnu ocenu u indeks. Strahinja Pandurović je na debiju u ulozi glavnokomandujućeg slavio minimalcem u domaćem ambijentu protiv Radničkog 1923 iz Kragujevca (1:0), dok je njegov kolega Radovan Ćurčić, koji je po završetku minule sezone figurirao kao mogući naslednik Nenada Lalatovića na klupi superligaša sa Jošanice, upisao bod protiv Radnika u Surdulici (1:1).
Šef struke sa minimalnim iskustvom u najjačem domaćem karavanu večeras (20.30) ide na noge trenerskom vuku iz Ivanjice sa željom da u ulozi gosta bude uspešan kao njegovi pazarski prethodnici. Lalatović je u Dragačevu početkom marta nadmudrio Nenada Mijailovića (2:0), a pre godinu i kusur Vladimir Gaćinović je na evropskom putu podelio plen sa Nikolom Trajkovićem (1:1). Samo koji mesec ranije je i Tomislav Sivić u sportskom kompleksu nazvanom po pokojnom Radošu Milovanoviću pokvario Trajkoviću raspoloženje (3:1).
Izabrane vesti
Iako je sportski sektor Novog Pazara radio punom parom tokom sedmice na izmaku, Pandurovićev tim će skoro sigurno biti čak i za nijansu slabiji u odnosu na trijumfalno vojevanje sa Kragujevačanima. Mladi trener je tom prilikom koristio ukupno 16 igrača, ali će mu u Lučanima zbog povrede biti nedostupan Džoni Robert na krilu. Maleni Brazilac fine tehnike u poslednjih nešto više od pola časa doprineo je pobedi na Gradskom stadionu u prvom kolu zamenivši sve glasovitijeg nigerijskog tinejdžera Džonsona Daudu.
Pandurović u drugoj rundi prvenstva neće računati na vezistu iz Senegala Papu Gadioa, čija je pozajmica iz ruskog Ahmata validna do kraja sezone potpisana sredinom nedelje. Čeka se viza, pa bi Gadio u trening kampu Pazaraca na Atletskom stadionu mogao da se pojavi za tri do četiri dana. Gadio je pozajmljen, a Kahim Dikson sa Jamajke nedugo zatim otkupljen od Čarltona. Engleskom klubu je za slobodu brzonogog krila na račun uplaćeno 30.000 evra, a dobiće i 25 odsto od naredne prodaje momka sa 24 nastupa i tri gola u najjačoj selekciji Rege bojsa. Iako su na raskrsnici Ulice oslobođenja, Kosančićeve i Ulice Veljka Vlahovića uložili administativni maksimum, papirologija za Diksona još nije kompletirana i teško da će se na tom polju nešto biti drugačije do početka meča u Lučanima.
Gadio i Dikson bi trebalo da budu u stroju za treće kolo Mozzart Bet Superlige i dolazak OFK Beograda u pazarsku kotlinu, a za to vreme bi generalni sekretar Plavih Fikret Međedović mogao da završi formalnosti oko povratka Tomislava Dadića u elitnu diviziju Srbije. U opticaju je pozajmica iz ruskog Rotora, s obzirom da se levi bek iz Hrvatske, i te kako zapažen tokom skoro dvogodišnjeg boravka u Kragujevcu, minulog proleća nije baš naigrao u drugoligašu iz Volgograda.
Najrealnije je da Pandurović suprotstavi Lučancima momke koji su počeli i prethodnu utakmicu sa Radničkim 1923. Novi Pazar bi u formaciji 4-3-3 trebalo da izgleda ovako: Preković - Miljković, Hadžimujović, Marinković, Mirosavić - Togbe, Davidović, Sadi - Dauda, Kocebu, Mulić.
MOZZART BET SUPERLIGA - 2. KOLO
Subota
Radnički Niš - Čukarički 0:2 (0:2)
/Miladinović 26, Đoković 29/
IMT - Zemun 4:0 (1:0)
/Martos 40, Keita 56, Novičić 63pen, Cojić 78/
OFK Beograd Mozzart Bet - Radnik Surdulica 0:0
Nedelja
19.00 (1.25) Crvena zvezda (6.50) Vojvodina (10.0)
20.30 (3.40) Mladost (3.40) Novi Pazar (2.15)
21.00 (9.00) Mačva (4.80) Partizan (1.37)
Odloženo
Radnički Kragujevac - Železničar
***Kvote su podložne promenama