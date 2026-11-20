Povredili se Kejn i Olise! Kompanija sačekali problemi, Keln odoleo na Alijanc areni
Vreme čitanja: 8min | pet. 20.11.26. | 22:26
Bajernu samo bod kod kuće i glavobolja pred put u Lil
Očekivala se fešta na zbog povratka Vensana Kompanija na klupu posle skoro mesec dana usled meningitisa, međutim, Keln je ozbiljno namučio domaćine i naterao navijače Bajerna da nervozno prate dešavanja na terenu. U iznenađujućem remiju - 1:1, koji bi Borusija Dortmund mogla da iskoristi da u 10. kolu preuzme prvo mesto Bundeslige.
Napetoj atmosferi na Alijanc areni doprinele su i povrede dve najveće zvezde, Harija Kejna i Majkla Olisea. Obojica su zamenjeni zbog problema sa zglobom, Englez već u 20. minutu, a Francuz po završetku prvog poluvremena. Nemački novinari pišu da je Olise viđen kako na štakama napušta stadion.
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Imaju u Minhenu već dosta problema sa povređenim igračima, za večerašnji meč Kompani nije mogao da računa na Luisa Dijaza, Alfonsa Dejvisa, Serža Gnabrija, Manuela Nojera i Ismealea Saibarija. Džamal Musijala se vratio u tim posle dva meseca pauze, odigrao je 20 minuta, ali ni on nije mogao da pomogne dekoncentrisanim Bavarcima.
Bilo je ovo vrlo slabo izdanje Bajernovog tima uprkos dominantnom posedu lopte (71:29 odsto). Od 17 šuteva samo jednom je lopta išla u okvir gola, u 37. minutu kada je Natanijel Braun udarcem sa ivice kaznenog izjednačio na, ispostaviće se konačnih 1:1. Štaviše, u finišu meča domaćini su bili na konopcima. Malo sreća, malo fantastične intervencije Jonasa Urbiga u tri navrata sprečili su goste iz Kelna da ponesu kući sva tri boda. Bio bi to prvi put od 2011. godine da Keln savlada Bajern. Ipak, ostali su na pogotku Majkija Mura iz 12. minuta. Posle kontranapada i prelepe asistencije petom Saida El Male.
Dobio je ozbiljnu glavobolju i stres Vensan Kompani odmah po povratku sa pauze. Energično je Belgijanac pratio meč kraj aut-linije, a narednih dana pokušavaće sa svojim stručnim štabom da pronađe najbolje rešenje za gostovanje u Lilu, u okviru petog kola Lige šampiona. Mogao je rival da bude i značajno teži, mada Bajern već ima dva remija iz dva kola, a i večerašnja partija protiv tima iz donjeg dela nemačkog prvenstva nije baš bila za pohvalu.
Moraće Kompani da pronađe rešenje za napad, a trenutno za taj deo terena ima samo dvojicu zdravih prvotimaca - Džamala Musijalu, koji tek hvata zalet posle dvomesečne pauze, i mladog Lenarta Karla, koji nije klasičan špic.
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BUNDESLIGA – 10. KOLO
Petak
Bajern Minhen - Keln 1:1 (1:1)
/Braun 37 - Mur 12/
Subota
15.30: (4,90) Borusija Menhengladbah (4,20) Borusija Dortmund (1,58) – MOZZART RELAX
15.30: (1,30) Bajer Leverkuzen (5,50) Paderborn (8,00) – MOZZART RELAX
15.30: (2,35) Ajntraht Frankfurt (3,70) Hofenhajm (2,65) – MOZZART RELAX
15.30: (3,45) Elverzberg (3,70) Frajburg (1,95) – MOZZART RELAX
15.30: (5,70) Union Berlin (4,60) RB Lajpcig (1,47) – MOZZART RELAX
18.30: (3,80) Šalke (3,80) Štutgart (1,82) – MOZZART RELAX
Nedelja
15.30: (2,60) Augzburg (3,70) Majnc (2,40) – MOZZART RELAX
17.30: (1,70) Verder (4,00) Hamburger (4,40) – MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama