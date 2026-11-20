Očekivala se fešta na zbog povratka Vensana Kompanija na klupu posle skoro mesec dana usled meningitisa, međutim, Keln je ozbiljno namučio domaćine i naterao navijače Bajerna da nervozno prate dešavanja na terenu. U iznenađujućem remiju - 1:1, koji bi Borusija Dortmund mogla da iskoristi da u 10. kolu preuzme prvo mesto Bundeslige.

Napetoj atmosferi na Alijanc areni doprinele su i povrede dve najveće zvezde, Harija Kejna i Majkla Olisea. Obojica su zamenjeni zbog problema sa zglobom, Englez već u 20. minutu, a Francuz po završetku prvog poluvremena. Nemački novinari pišu da je Olise viđen kako na štakama napušta stadion.