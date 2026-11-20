Olijeva demonstracija sile: Monstruozna partija Džonsa i najubedljiviji poraz Reala u sezoni
Vreme čitanja: 6min | pet. 20.11.26. | 22:09
Kraljevski klub pregažen u Pireju...
Trebalo je da bude jedan od derbija runde, pretvorio se u igru mačke i miša. Meč između Olimpijakosa i Reala prošao je bez trunke neizvesnosti pošto je grčki velikan pred svojim navijačima pregazio jedanaestostrukog prvaka Evrope - 92:76.
Teška nedelja je iza ekipe Pedra Martineza. Da će takva biti dalo se naslutiti kada je u prvom od dva gostovanja u duplom kolu razočarala protiv Bešiktaša, međutim umesto da pokaže reakciju, madridski klub je još više potonuo u Pireju gde je pretrpeo drugi uzastopni poraz, a treći u poslednja četiri evroligaška meča.
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Ovaj je pak bio znatno ubedljiviji od svih prethodnih ovosezonskih. I mogao je da bude još teži, budući da je prednost Olimpijakosa u jednom trenutku iznosila i maksimalnih +26, ali su gosti u finišu uspeli da spreče još veću bruku...
Da trijumf aktuelnog prvaka Evrope bude još spektakularniji, ostvario ga je bez već neko vreme suspendovanog Tajlera Dorsija i povređenog Nikole Milutinova u čijem je odsustvu u punom sjaju zablistao Tajrik Džons. Nekadašnji centar Partizan Mozzart Beta odigrao je ubedljivo najbolju partiju u sezoni i jednu od najefikasnijih u Evroligi. Zapravo, samo je jednom u dresu crno-belih bio efikasniji kada je u decembru 2024. godine sa 23 poena zasuo koš Anadolu Efesa. Večeras je protiv Reala ubacio poen manje uz samo jedan promašen šut iz igre (10/11), pride zabeležio osam skokova, jednu asistenciju i tri ukradene lopte za ukupan indeks - 30!
Dobio je Džons 22 minuta, znatno više od ovosezonskog proseka u Evroligi, i maksimalno ih iskoristio. Gotovo sve mu je polazilo za rukom, kao što rekosmo, samo jednom promašio van linije penala, pa je već do poluvremena bio na dvocifrenom broju poena. Kako je do njih došao posebna je priča, budući da je drugu četvrtinu i samim tim prvo poluvremene zatvorio trojkom sa centra. Već tada je Olimpijakos imao nedostižnih 17 poena prednosti (50:33).
Međutim, nije želeo da se zaustavi. Nastavio je u istom ritmu, štaviše, još je više dodavao gas, pa je na oko pet minuta pre kraja meča, kada je došao do +26 (83:57), koketirao i sa najubedljivijom evroligaškom pobedom u sezoni (+29 protiv Dubaija). Ipak, serijom 7:0 i pre svega zahvaljujući Teu Maledonu koji je 'zapeo' u finišu, Real je uspeo da spreči rezultatsku katastrofu i maksimalno ublaži poraz.
Džonsa je u pobedničkoj ekipi pratio Evan Furnije sa 17 poena, pet asistencija i tri ukradene lopte, dok je Aleksandar Vezenkov posle ludačke partije u Limasolu protiv Makabija (37 poena), imao nešto slabije veče. Nije ga motivisalo ni to što je u dvorani Mira i prijateljstva bila legenda bugarskog fudbala Hristo Stoičkov. Zabeležio je 14 poena, sedam skokova i jednu asistenciju. Jednu, ali kakvu...
Kod gostiju je najefikasniji bio pomenuti Maledon sa 17 poena od kojih je deset ubacio u poslednjoj četvrtini. Imao je i sedam asistencija odnosno tri skoka. Dvocifreni u redovima Reala bili još Čuma Okeke sa 12 i Demijan Džons sa 10 poena, ali i 11 skokova.
Real je posle 13 odigranih utakmica u Evroligi na deobi devetog mesta sa učinkom od sedam pobeda i šest poraza, dok je Olimpijakos na vrhu sa Valensijom sa po deset trijumfa.
EVROLIGA - 13. kolo
Četvrtak
Makabi Tel Aviv - Dubai 74:80
/Madar 17 - Bejkon 18/
Žalgiris - Panatinaikos 72:87
/Nan 21 - Tubelis 17/
Bajern Minhen - Baskonija 100:81
/Vašington 23 - Stjuart 17/
Olimpija Milano - Fenerbahče 78:70
/Rajt 22 - Horton Taker 17/
Pariz - Hapoel Tel Aviv 97:96
/Hifi 18 - Blejkni 28/
Valensija - Virtus Bolonja 92:87
/Šorts, Sako 20 - Belo 15/
Petak
Efes - Asvel 107:81
/Lojd, Strazel 20 - Fodžo Dada, Sestina 16/
Olimpijakos - Real Madrid 92:76
/Džons 22 - Maledon 17/
Barselona - Crvena zvezda (u toku)
Partizan Mozzart Bet - Bešiktaš (u toku)