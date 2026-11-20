Ovaj je pak bio znatno ubedljiviji od svih prethodnih ovosezonskih. I mogao je da bude još teži, budući da je prednost Olimpijakosa u jednom trenutku iznosila i maksimalnih +26, ali su gosti u finišu uspeli da spreče još veću bruku...

Da trijumf aktuelnog prvaka Evrope bude još spektakularniji, ostvario ga je bez već neko vreme suspendovanog Tajlera Dorsija i povređenog Nikole Milutinova u čijem je odsustvu u punom sjaju zablistao Tajrik Džons. Nekadašnji centar Partizan Mozzart Beta odigrao je ubedljivo najbolju partiju u sezoni i jednu od najefikasnijih u Evroligi. Zapravo, samo je jednom u dresu crno-belih bio efikasniji kada je u decembru 2024. godine sa 23 poena zasuo koš Anadolu Efesa. Večeras je protiv Reala ubacio poen manje uz samo jedan promašen šut iz igre (10/11), pride zabeležio osam skokova, jednu asistenciju i tri ukradene lopte za ukupan indeks - 30!

Dobio je Džons 22 minuta, znatno više od ovosezonskog proseka u Evroligi, i maksimalno ih iskoristio. Gotovo sve mu je polazilo za rukom, kao što rekosmo, samo jednom promašio van linije penala, pa je već do poluvremena bio na dvocifrenom broju poena. Kako je do njih došao posebna je priča, budući da je drugu četvrtinu i samim tim prvo poluvremene zatvorio trojkom sa centra. Već tada je Olimpijakos imao nedostižnih 17 poena prednosti (50:33).