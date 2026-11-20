Situacija se dodatno zakomplikovala uoči Svetskog prvenstva 2026. godine, kada je nemački klub pokušao da zabrani Dejvisov odlazak na turnir. Iako je na kraju pronađen kompromis, levi bek je uspeo da zabeleži samo jedan nastup, i to ulaskom sa klupe na prvenstvu koje se igralo pred domaćom publikom, što je ostavilo gorak ukus kod obe strane.

Novi sukob izbio je tokom reprezentativne pauze u novembru 2026, kada se Dejvis ponovo povredio u dresu sa državnim grbom zbog čega će morati da pauzira nekoliko nedelja. Mada je levi bek na okupljanje došao sa već prisutnim problem pošto je prethodno osetio bol u zadnjoj loži na utakmici sa Majncom. Uprkos tome želeo je da igra, stisnuo zube, međutim, žrtva se nije isplatila. Umesto toga ozbiljnije se povredio, što je, očigledno, razljutilo Marša i navelo ga da kaže šta mu je na duši.

Tako je u razgovoru za kanadski OneSoccer oštro kritikovao Bajern, oslonivši se na svoje iskustvo rada u Nemačkoj koje mu je omogućilo da izjavi kako Bavarci ne mare za njegovu reprezentaciju.

“Imam osećaj da Bajern uopšte nije briga za reprezentaciju Kanade. I to kažem zato što poznajem neke ljude tamo i znam kako se Nemci odnose prema reprezentaciji, pogotovo ako to nije nemačka reprezentacija”, rekao je Marš u intervjuu za OneSoccer.

Kako kaže, traži samo malo više poštovanja za njegovu reprezentaciju.

“Volim Bajern, ali želim da znaju da to što smo Kanada ne znači da ne znamo šta radimo i da smo gomila idiota. Želimo najbolje za Alfonsa, za Bajern Minhen i za međusobne odnose“, zaključio je bivši trener Lidsa, Lajpciga i Salcburga.

Čekamo reakciju iz Minhena…