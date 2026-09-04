Kako je Čelsi postao najveći trendseter modernog fudbala

Ako govorimo samo o prihodima od transfera ovog leta, Čelsi je magičnu granicu prešao maltene poslednjeg dana prelaznog roka, kad je Enco Fernandez prodat Mančester Sitiju za 145.000.000 evra. Ovim transferom je izjednačen rekord Premijer lige, a Argentinac je postao prvi fudbaler u istoriji za koga je dva puta zaredom izdvojeno devetocifreno obeštećenje. Takođe, još četiri izlazna posla donela su klubu bar po 50.000.000 evra: prodaja Andreja Santosa Mančester Junajtedu donela je 56.300.000 evra, odlazak Nikolasa Džeksona u Aston Vilu 55.500.000, Marka Kukurelje u Real Madrid 55.000.000, a Lijama Delapa u Notingem Forest 52.500.000 evra... Naročito ovaj poslednji transfer privlači dodatnu pažnju jer je i dalje nerazjašnjeno kako Čelsi uspeva da pravi ovakve poslove, odnosno da od igrača koji nisu odigrali ništa ostvare “mastan” profit, jer ni to nije priča od juče, nego smo godinama bili svedoci toga da odgovorni na Stamford Bridžu nekim čudom preprodaju svoje promašaje kao da su suvo zlato... No, to je tema za sebe.

Recimo, Skaj Sport tvrdi da su Čelsijevi prihodi ovog leta zajedno sa bonusima oko 477.224.000 evra, dok novinar Telegrafa i specijalista za dešavanja u Čelsiju Met Lou tvrdi da će ukupan priliv novca biti vrtoglavih 604.500.000 evra! S tim da u njegovu računicu ulaze fiksni deo obeštećenja, sve naknade za pozajmice, profit od “sell-on” klauzula i bonusi! Doduše, takve su i interne procene samo kluba. U kompletnu računicu nije uključeno obeštećenje koje je Mančester Siti morao da isplati Čelsiju za dovođenje Enca Mareske . Suma nije zanemarljiva, jer je u pitanju 20.000.000 evra.

U Čelsijevom slučaju pomenutih 447.800.000 evra treba posmatrati kao konzervativni prikaz prihoda ovog leta, jer u taj zbir nisu uključeni svi iznosi naknada za pozajmice, ni bonusi, od kojih su mnogi lako dostižni, dok posebnu kategoriju predstavljaju dodaci u vidu procenata od prodaje, u čemu se velikan sa Stamford Bridža takođe izdvaja već duže vreme .

Vremena u fudbalu su se promenila, inflacija je takođe imala značajan uticaj i sada je priliv veći od 200.000.000 evra postao normalan za klubove iz najjačih liga, a naročito za tradicionalno dobre prodavce kao što su Dortmund, Lil, Atalanta, Brajton, Ajaks, Lajpcig... Recimo, ovog leta je Aston Vila zaradila 360.000.000 evra, što je praktično u ravni sa Monakovim prihodima od pre osam godina – s tim da zbog pada kupovne moći novca sadašnjih 360.000.000 nema istu težinu kao ranije – dok je Mančester Siti uzeo 337.000.000, PSŽ 334.300.000...

Čelsi je letnji prelazni rok završio sa iznenađujućim plusom od nekih 40.000.000 evra, što se odavno nije dogodilo. No, ni pored toga nije ni među 20 klubova sveta po iznosu pozitivnog transfer bilansa i tu je, recimo, PSŽ neprikosnoven jer je leto završio u plusu od čak 182.300.000 evra! Šampiona Evrope i Francuske prate Vest Hem sa plusom od 171.000.000 evra, pa Lil sa 120.400.000, Lajpcig sa 106.300.000 evra...

Iako ne može da se okarakteriše kao najbolji trgovac ovog leta, klub iz Zapadnog Londona je fenomen i po mnogo čemu “trendseter” kada govorimo o prilikama u svetskom fudbalu, naročito u 21. veku.

Pored toga što je sada jedan od vlasnika rekorda u visini obeštećenja na ime prodaje jednog igrača i prihoda u jednom prelaznom roku, čak i jednom kompletnom ciklusu, Čelsi je postao prvi klub u istoriji koji je ostvari profit za prodaju igrača koji je prethodno plaćen bar 116.000.000 evra... Međutim, da bismo na pravi način postavili tezu koliko je Čelsi istorijski pomerao granice u ovom veku, treba da se vratimo na 2003. godinu.

ROMAN ABRAMOVIČ JE 2003. PROMENIO PRAVILA IGRE

Carstvo Romana Abramoviča (©Reuters)

Roman Abramovič je u junu 2003. kupio Čelsi od tadašnjeg vlasnika Kena Bejtsa za tadašnjih 199.000.000 evra. Bio je u tom trenutku to apsolutni rekord kada govorimo o iznosu novca isplaćenom za kupovinu jednog fudbalskog kluba. Opet, čak i ta suma bila je daleko ispod okvira svih sportskih kolektiva za to vreme. Poređenja radi, bejzbol tim Boston Red Soks je 2002. godine prodat za 700.000.000 dolara, dok je 1999. NFL franšiza Vašington Redskins – sada Komanders – otišla za tada rekordnih 800.000.000 dolara!

Da se vratimo na Romanovu kupovinu Čelsija... Transakcija je dogovorena iz dva dela i oko 85.200.000 evra plaćeno je za same akcije kompanije Chelsea Village koja je kontrolisala klub, dok je preostalih 113.800.000 evraiznosio dug kluba koji je Abramovič preuzeo na sebe i odmah isplatio kako bi stabilizovao poslovanje. Bezmalo dve decenije kasnije, u maju 2022. ruski oligarh je silom prilika i pod pretnjama ličnim embargom Čelsi prodao američkim investitorima okupljenim oko Toda Bolija za gotovo tri milijarde evra, što je i danas apsolutni rekord kada govorimo o transakcijama vezanim isključivo za kupoprodaju jednog fudbalskog kolektiva.

Sa dolaskom Romana Abramoviča u klub Čelsijeva transfer politika se drastično promenila i prvi put u klupskoj istoriji počele su da se izdvajaju, za ono vreme, apsolutno nenormalne sume novca za pojačanja. Klub je rastao neverovatnom brzinom i specijalizovane finansijske institucije iznele su podatak da je za samo dve godine investirano preko 340.000.000 evra na pojačanja među kojima su bili Ernan Krespo, Huan Sebastijan Veron, Adrijan Mutu, Demijan Daf, Klod Makelele, Džo Kol, Didije Drogba, Rikardo Karvaljo, Paulo Fereira, Arjen Robe, Petr Čeh, Mateja Kežman... Čelsi je imao toliki uticaj da je ukupna potrošnja engleskih klubova na igrače tada prvi put prešla milijardu evra!

BERLUSKONI JE BIO PRETEČA, ABRAMOVIČ JE MODEL PODIGAO NA DRUGI NIVO

Silvio Berluskoni (©Reuters)

Abramovič nije izmislio model bogatog vlasnika i preteča onoga što je ruski milijarder doneo u Premijer ligu i generalno fudbal vuče korene iz druge polovine osamdesetih godina prošlog veka, preciznije 1986. godine kada je Silvio Berluskoni kupio Milan. Bilo je to vreme kada je italijanski biznismen počeo da gradi supertimove, imperiju u koju je dovodio najveće zvezde svetskog fudbala poput Marka van Bastena, Franka Rajkarda, Ruda Gulita, pa kasnije Žan Pjera Papena, Dejana Savićevića, Zvonimira Bobana, Brajana Laudrupa, Marsela Desaija, Roberta Bađa... Milanov rast pokrenuo je najveću revoluciju i svi dobro pamtimo zlatno doba italijanskog fudbala, tokom devedesetih i ranih dvehiljaditih. Ono što su radili klubovi poput Real Madrida ili Barselone ne mogu da se posmatraju na isti način, jer je vlasnička struktura potpuno drugačija. Rosoneri su, dakle, bili preteča onoga što je Čelsi pod Romanom Abramovičem od 2003. godine pa nadalje digao na potpuno drugi nivo. Digao i stvorio moderni obrazac poslovanja na tržištu koji je doveo do ubrzane transformacije ne samo kluba, već i kompletnog fudbala.

Zbog talasa koji je započeo na Stamford Bridžu morala su da se menjaju pravila poslovanja klubova na pijaci, da se uvode restrikcije, finansijski fer-plej i ostali mehanizmi kako bi se kontrolisala potrošnja i sprečilo dodatno raslojavanje na ekstremno bogate klubove i ostale, koji ne mogu da se takmiče u fer uslovima. U međuvremenu su se desili Mančester Siti i arapski vlasnici, Pari Sen Žermen i milijarderi iz Katara, pa eksplozija kineskog fudbala, pa sada arapske lige... Domino efekat koji je Abramovič pokrenuo pre više od dve decenije posmatramo i danas, evoluciju kojoj se ne nazire kraj. Ujedno vidimo i promene koje su dovele do značajne devalvacije ukupnog kvaliteta fudbala – iako se igra drastično ubrzala i igrači su postali mašine, manje je unikatnih fudbalera i značajno je smanjen jaz između klasa – kao i potpuno obesmišljavanja poslovanja klubova koji danas istresu preko stotinu miliona evra za igrače sa jednom dobrom polusezonom...

BOLI JE PROMENIO FILOZOFIJU, NE I ČELSIJEV UTICAJ NA TRŽIŠTE

Tod Boli (©Reuters)

Čelsijev uticaj na fudbalski svet nije prestao ni sa Abramovičevim odlaskom. Rus je svoj novac upumpavao u klub i insistirao na dovođenju igrača svetske klase kako bi tim bio uvek konkurentan za najveće trofeje, dok su Tod Boli i njegovi saradnici promenili pristup. Počele su da se ulažu vrtoglave sume novca za talentovane klince, čime se stvara veliki portfolio igrača na čijem se razvoju mnogo radilo kako bi se kroz njihove dalje prodaje obrtao veliki novac. Tako je postalo potpuno normalno da klubovi troše po 200.000.000-300.000.000 evra, pa čak i mnogo više novca u jednom prelaznom roku ili za jednu sezonu. Istovremeno je nova normalnost postalo i to da prihodi od prodaje budu u istom ili sličnom rangu. I kod Abramoviča je postao čuveni koncept “Loan army” odnosno da se veliki broj mladih igrača šalje na pozajmice i od toga dobijaju značajne naknade i to nije izum američkih vlasnika, ali oni su u evropski fudbal doneli tamošnji mentalitet i pristup u kojem se klub posmatra kao korporacija, mašina za obrtanje neverovatnih suma novca.

Razlika između Abramovičevog i Bolijevog pristupa je u obimu, strukturi i intenzitetu trgovine na fudbalskoj pijaci, ali su obe filozofije direktno uticale na to da i drugi drastično menjaju svoje ideje. Čelsi nije uvek bio prvi, ali je postojeće ideje gurao dalje nego što je do tada to bilo uobičajeno...