PREDLOZZI I TIPOVANJA (četvrtak): Gent se penje na vrh tabele
Vreme čitanja: 1min | čet. 03.09.26. | 11:35
Pročitajte nekoliko predloga za 3. septembar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
Ostavite svoj komentar ispod teksta...
Sedmo mesto iz prethodnog prvenstva bilo je najlošije ostvarenje Kopenhagena u 21. veku. Stoga je pribegao rekonstrukciji tima i na pravom je putu ka potpunom oporavku, a jedan od onih koji će probati da ga zaustave je trenutni lider Nordšeland. Ipak, tradicija obećava keca.
Konačan ishod
Zamršen sistem takmičenja u ruskom Kupu neretko proizvodi iznenađujuće rezultate, prevashodno remije, bez obzira na to da li se sastaju ekipe sličnih ili drastično različitih mogućnosti. U tom kontekstu ishod ovog susreta teško je predvideti, iako je Dinamo jači deo para.
Konačan ishod
Gent neće da propusti priliku da „ubije dve muve“ jednim udarcem - prekine neprijatan niz protiv Levena i izbije na vrh tabele kao jedina ekipa sa sve četiri pobede. Uostalom, gosti su bez bodova, dok su puleni Rika de Mila puni samopouzdanja posle trijumfa nad Klub Brižom.
Konačan ishod
Jubilarni, 300. prvenstveni derbi Edinburga, odigran krajem aprila na istom ovom mestu pripao je Hartsu rezultatom 2:1. Očekujemo da i ovaj donese pogotke na obe strane zbog toga što se poslednjih godina retko dešavalo da na Ister Roudu golove postiže samo jedan od rivala.
Oba tima daju gol
Trener gostiju Nenad Brnović „zategao“ je odbranu, pa je Bokelj u prethodnih pet kola primio samo jedan gol (u porazu od Dečića). Sa učinkom 2-3-0 Mornar, koji je nekako prevazišao bruku u Evropi (dva poraza od Atletika iz Andore) ima bod više od gostiju, ali tipujte na 0-2.
Ukupno golova
Al Ahli je najtrofejniji klub na svetu i čini okosnicu reprezentacije Egipta, koja je letos ostavila odličan utisak na Mundijalu, te je uvek favorit za osvajanje egipatskog prvenstva. Smuha je ekipa mnogo skromnijeg kvaliteta i ne predstavlja ozbiljnu prepreku Crvenim đavolima.
Konačan ishod
Lil je dosta izmenio sastav (i napunio kasu), ali početna ostvarenja nagoveštavaju da će ponovo da igra jednu od glavnih uloga u Ligi 1. Tuluz je takođe u novom „ruhu“ i videćemo kako će se snaći u duelu sa Dogama, koje su dobile minula četiri duela sa njim. Trebalo bi i ovaj.
Konačan ishod
Iskustvo novog trenera Marka Baronija nije pomoglo Veroni da se brzo adaptira na Seriju B. Kaljari je bolje startovao u eliti - pobeda u Parmi, očekivan poraz od Intera - i njegovi navijači s optimizmom čekaju ovu utakmicu. Keca kombinujte sa 0-3, i jedni i drugi su tvrdi.
Mozzart kombinazzije