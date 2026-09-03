Došao je i taj dan, Edin Džeko svirao kraj
Vreme čitanja: 2min | čet. 03.09.26. | 12:01
Dijamant se oprašta od nacionalnog tima protiv Švedske 2. oktobra
Došao je i taj dan, Edin Džeko je svirao kraj. Jedan od najboljih napadača u istoriji ovdašnjeg fudbala, odlučio je da završi reprezentativnu karijeru.
Poslednju utakmicu u dresu nacionalnog tima odigraće 2. oktobra protiv Švedske u Ligi nacija. Odluku je potvrdio objavom na društvenim mrežama.
"Pitao sam se ponekad kada će doći ovaj trenutak, ali nisam mogao ni zamisliti koliko će me preplaviti emocije dok pišem ove reči. Protiv Švedske ću drugog oktobra odigrati svoju narednu i poslednju utakmicu za našu reprezentaciju. Ništa se u mojoj karijeri ne može meriti sa ponosom koji sam osećao svaki put kad bih obukao taj dres. Apsolutno ništa. Bio je to moj dečački san, san koji me pratio svaki od 151 puta koliko sam imao čast predstavljati svoju zemlju na terenu”, napisao je Edin Džeko.
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Mnogo toga je prošao sjajni napadač u dresu Ljiljana. Pamtiće se da je učestvovao na dva Mundijala, da je sa jednim ramenom odigrao epsku utakmicvu baraža protiv Italije.
"Uvek sam bio jednako ponosan kao i prvi put. Prošlo je gotovo dvadeset godina od one utakmice protiv Turske. Od tada se mnogo toga promenilo, promenio sam se i ja, ali moja ljubav prema ovom dresu nikad nije. Sada osećam da je vreme za povlačenje. Ako sam sa reprezentacijom dočekao svoju 40. godinu, to je zato što sam uvek davao sve od sebe", napisao je Džeko.
Džeko je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao 151 utakmicu i postigao 73 gola, čime je rekorder i po broju nastupa i po broju pogodaka. Za nacionalnu selekciju debitovao je još u junu 2007. godine, a oprostiće se gotovo 20 godina kasnije u Zenici. Igrao je za BiH na Mundijalima 2014. i 2026. godine.