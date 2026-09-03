Došao je i taj dan, Edin Džeko svirao kraj

Došao je i taj dan, Edin Džeko je svirao kraj. Jedan od najboljih napadača u istoriji ovdašnjeg fudbala, odlučio je da završi reprezentativnu karijeru.

Poslednju utakmicu u dresu nacionalnog tima odigraće 2. oktobra protiv Švedske u Ligi nacija. Odluku je potvrdio objavom na društvenim mrežama.

"Pitao sam se ponekad kada će doći ovaj trenutak, ali nisam mogao ni zamisliti koliko će me preplaviti emocije dok pišem ove reči. Protiv Švedske ću drugog oktobra odigrati svoju narednu i poslednju utakmicu za našu reprezentaciju. Ništa se u mojoj karijeri ne može meriti sa ponosom koji sam osećao svaki put kad bih obukao taj dres. Apsolutno ništa. Bio je to moj dečački san, san koji me pratio svaki od 151 puta koliko sam imao čast predstavljati svoju zemlju na terenu”, napisao je Edin Džeko.