Skupština ABA lige odložena na predlog Ostoje Mijailovića
Vreme čitanja: 1min | čet. 03.09.26. | 11:58
Sednica će biti održana u subotu od 9 časova u Ljubljani
Nema mira pred Skupštinu ABA lige. Sastanak koji je prvobitno trebalo da bude održan u petak, pomeren je za subotu od 9 časova, a inicijativa je stigla od Ostoje Mijailovića.
Kako navodi Sport Klub, predsednik Predsedništva regionalnog takmičenja predložio je promenu termina zbog važnosti tema koje čekaju klubove, ali i problema sa dolaskom zvanica na proslavu 25 godina od prve utakmice ABA lige. Njegov predlog podržalo je sedam klubova - Partizan, Budućnost, Cedevita Olimpija, SC Derbi, Krka, Cibona i Mornar.
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A tema za razgovor neće nedostajati. ABA liga i dalje treba da reši nekoliko važnih pozicija, među kojima su sportski direktor, komesar za suđenje, predsednik sudijske komisije i disciplinski sudija. Sve je dodatno zakomplikovao i zahtev Crvene zvezde da se pokrene postupak za smenu direktora Dubravka Kmetovića, raskine saradnja sa advokatskom kancelarijom lige i zaustavi aktuelni izbor sportskog direktora.
Upravo je izbor naslednika Milije Vojinovića jedna od najvećih nepoznanica. U konkurenciji su ostali Miloš Vujanić, Milutin Aleksić, Denis Pavlović, Ibrahim Erkan i Tomislav Vovk, dok Sport Klub navodi da je Erkan prvi kandidat za funkciju. Problem predstavlja Statut ABA lige, koji bi morao da bude promenjen kako bi stranac mogao da preuzme tu poziciju, a za takvu odluku potrebno je najmanje osam glasova.
Zbog svega toga, umesto mirne proslave četvrt veka regionalnog takmičenja, klubove u Ljubljani očigledno čeka prilično burna subota.