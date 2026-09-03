Skupština ABA lige odložena na predlog Ostoje Mijailovića

Nema mira pred Skupštinu ABA lige. Sastanak koji je prvobitno trebalo da bude održan u petak, pomeren je za subotu od 9 časova, a inicijativa je stigla od Ostoje Mijailovića.

Kako navodi Sport Klub, predsednik Predsedništva regionalnog takmičenja predložio je promenu termina zbog važnosti tema koje čekaju klubove, ali i problema sa dolaskom zvanica na proslavu 25 godina od prve utakmice ABA lige. Njegov predlog podržalo je sedam klubova - Partizan, Budućnost, Cedevita Olimpija, SC Derbi, Krka, Cibona i Mornar.