PREDLOZZI I TIPOVANJA (petak): Kakav Bode? Strašan Bode!

Vreme čitanja: 1min | pet. 31.07.26. | 11:36
Pročitajte nekoliko predloga za 31. jul...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
Ostavite svoj komentar ispod teksta...
Uprava Glazgov Rendžersa pokušala je da popravi prethodnu sezonu promenom na klupi, a kada joj to nije uspelo u novu je ušla sa novim menadžerom. Derek Mekines je bio zaista sjajan sa Hartsom, međutim, na kraju je ipak ostao praznih šaka. Sada očekujemo da startuje pobedom.
Konačan ishod
Kako se približavao početak sezone, tako je LASK podizao formu i čini se da je spreman za težak zadatak - odbranu titule. Dodatni plus mu je to što GAK nije ekipa iz samog vrha austrijskog fudbala i kec je izvestan, a 2-4 pogotka moguće, pa ako želite veću kvotu kombinujte ih.
Konačan ishod
Bode/Glimt u utakmicu ulazi sa serijom sjajnih rezultata, što u takmičarskim, što u pripremnim duelima. Pritom, sledeće sedmice očekuje ga početak kvalifikacija za Ligu šampiona (gostovanje Union Sen Žiloazu) i jasno je da želi dobro raspoloženje pred taj meč. Kec je siguran.
Konačan ishod
Domaći imaju samo dva boda više nego protivnici, ali su im forme takve da u keca ni najmanje ne sumnjamo. Volerenga je na prethodnoj utakmici na svom terenu dobila Olesund sa 6:1, a potom je slavila protiv Brana. Gosti su vezali tri poraza i remi, te su to dovoljni argumenti.
Konačan ishod
Pomenuli smo da Union sledeće nedelje počinje kvalifikacije za LŠ, a poslednju proveru imaće protiv aktuelnog prvaka Belgije. Kvote favorizuju Klub Briž, iako nije blistao na pripremama, međutim, pitanje je koliko je Ivan Leko tumbao sastave. Sumnjate li u keca, tu je GG3+.
Konačan ishod
Očekivano, debitant u ruskoj eliti počeo je šampionat porazom na gostovanju gradskom rivalu Spartaku. Ni Rostov se nije proslavio protiv Orenburga, pa se ne može reći da je apsolutni favorit, iako verujemo u to da će da dođe do trijumfa. Ukoliko sumnjate u dvojku, probajte 2-3.
Konačan ishod
Iako i jedni i drugi mogu da se pohvale značajnom istorijom u međunarodnim takmičenjima, sastajali su se samo tokom priprema. Notingem Forest je po završetku šampionata Vitora Pereiru zamenio Oliverom Glaznerom i jasno je da Šumarima predstoji uigravanje. Zato gađajte keca.
Konačan ishod
Juve je bio aktivan na planu transfera - dolasci, odlasci, mogući dolasci, potencijalni odlasci... U međuvremenu Stara dama je odigrala dve pripremne utakmice i zabeležila pobedu i poraz uz samo jedan postignuti gol, a Nica je bila efikasna protiv Nima i Marselja. Preskočite.
Konačan ishod