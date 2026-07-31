Kapiten Bode Glimta Patrik Berg
Kapiten Bode Glimta Patrik Berg
Novinar V. Nikolić

PREDLOZZI I TIPOVANJA (petak): Kakav Bode? Strašan Bode!

Vreme čitanja: 1min | pet. 31.07.26. | 11:36

Pročitajte nekoliko predloga za 31. jul...

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?

Izabrane vesti

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Fiksevi dana
ŠKOTSKA 1 | 21:00
Dundee Utd. - Rangers
ID: 9872213

Uprava Glazgov Rendžersa pokušala je da popravi prethodnu sezonu promenom na klupi, a kada joj to nije uspelo u novu je ušla sa novim menadžerom. Derek Mekines je bio zaista sjajan sa Hartsom, međutim, na kraju je ipak ostao praznih šaka. Sada očekujemo da startuje pobedom.

Konačan ishod

Tip: 2 (1.58)
Fiksevi dana
AUSTRIJA 1 | 19:30
LASK - GAK
ID: 9872329

Kako se približavao početak sezone, tako je LASK podizao formu i čini se da je spreman za težak zadatak - odbranu titule. Dodatni plus mu je to što GAK nije ekipa iz samog vrha austrijskog fudbala i kec je izvestan, a 2-4 pogotka moguće, pa ako želite veću kvotu kombinujte ih.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.65)
Fiksevi dana
NORVEŠKA 1 | 21:00
Bodo - Lillestrom
ID: 9872247

Bode/Glimt u utakmicu ulazi sa serijom sjajnih rezultata, što u takmičarskim, što u pripremnim duelima. Pritom, sledeće sedmice očekuje ga početak kvalifikacija za Ligu šampiona (gostovanje Union Sen Žiloazu) i jasno je da želi dobro raspoloženje pred taj meč. Kec je siguran.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.28)
Fiksevi dana
NORVEŠKA 1 | 19:00
Valerenga - Ham Kam
ID: 9868085

Domaći imaju samo dva boda više nego protivnici, ali su im forme takve da u keca ni najmanje ne sumnjamo. Volerenga je na prethodnoj utakmici na svom terenu dobila Olesund sa 6:1, a potom je slavila protiv Brana. Gosti su vezali tri poraza i remi, te su to dovoljni argumenti.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.6)
Vredi probati
BELGIJA - SUPER KUP | 20:30
Club Brugge - St.Gilloise
ID: 9872199

Pomenuli smo da Union sledeće nedelje počinje kvalifikacije za LŠ, a poslednju proveru imaće protiv aktuelnog prvaka Belgije. Kvote favorizuju Klub Briž, iako nije blistao na pripremama, međutim, pitanje je koliko je Ivan Leko tumbao sastave. Sumnjate li u keca, tu je GG3+.

Konačan ishod

Tip: 1 (2.25)
Vredi probati
RUSIJA 1 | 19:00
Rodina - Rostov
ID: 9872278

Očekivano, debitant u ruskoj eliti počeo je šampionat porazom na gostovanju gradskom rivalu Spartaku. Ni Rostov se nije proslavio protiv Orenburga, pa se ne može reći da je apsolutni favorit, iako verujemo u to da će da dođe do trijumfa. Ukoliko sumnjate u dvojku, probajte 2-3.

Konačan ishod

Tip: 2 (2.4)
Vredi probati
ELITNE PRIJATELJSKE | 20:45
Sporting - Nott.Forest
ID: 9872742

Iako i jedni i drugi mogu da se pohvale značajnom istorijom u međunarodnim takmičenjima, sastajali su se samo tokom priprema. Notingem Forest je po završetku šampionata Vitora Pereiru zamenio Oliverom Glaznerom i jasno je da Šumarima predstoji uigravanje. Zato gađajte keca.

Konačan ishod

Tip: 1 (2.05)
Za izbegavanje
ELITNE PRIJATELJSKE | 18:00
Juventus - Nice
ID: 9872804

Juve je bio aktivan na planu transfera - dolasci, odlasci, mogući dolasci, potencijalni odlasci... U međuvremenu Stara dama je odigrala dve pripremne utakmice i zabeležila pobedu i poraz uz samo jedan postignuti gol, a Nica je bila efikasna protiv Nima i Marselja. Preskočite.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.53)

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