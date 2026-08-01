Sve je stalo oko Diomandea: Lajpcig iskulirao Realovu ponudu, plan da krene na pripreme

Pari Sen Žermen se izgleda povukao i to nas je sve navelo na razmišljanje kako je samo pitanje trenutka kada će Jan Diomande da ode u Real Madrid i postane četvrta "stotka" najvećeg kluba na svetu. Međutim, ne samo što transfer nije blizu realizacije, nego su u Lajpcigu postupili jako hrabro pred Blankosima, tako što su u potpunosti iskulirali njihovu poslednju ponudu!

Podsetimo, prvi ček na oko 100.000.000 evra bio je glatko odbijen, pa se spekulisalo da će Real u drugoj ponudi dići ulog na 120.000.000 evropskih novčanica, što je trebalo da bude dovoljno da se zatvori transfer. No, umesto da se transfer dalje razradi, sada je naprasno sve stalo! Toliko da u Lajpcigu bukvalno nisu ni reagovali na Realovu ponudu. O tome izveštava pouzdani novinar nemačkog Skaja Florijan Pletenberg.