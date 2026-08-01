Sve je stalo oko Diomandea: Lajpcig iskulirao Realovu ponudu, plan da krene na pripreme
Vreme čitanja: 2min | sub. 01.08.26. | 00:28
Nemački klub uopšte nije reagovao na poslednju ponudu iz Madrida
Pari Sen Žermen se izgleda povukao i to nas je sve navelo na razmišljanje kako je samo pitanje trenutka kada će Jan Diomande da ode u Real Madrid i postane četvrta "stotka" najvećeg kluba na svetu. Međutim, ne samo što transfer nije blizu realizacije, nego su u Lajpcigu postupili jako hrabro pred Blankosima, tako što su u potpunosti iskulirali njihovu poslednju ponudu!
Podsetimo, prvi ček na oko 100.000.000 evra bio je glatko odbijen, pa se spekulisalo da će Real u drugoj ponudi dići ulog na 120.000.000 evropskih novčanica, što je trebalo da bude dovoljno da se zatvori transfer. No, umesto da se transfer dalje razradi, sada je naprasno sve stalo! Toliko da u Lajpcigu bukvalno nisu ni reagovali na Realovu ponudu. O tome izveštava pouzdani novinar nemačkog Skaja Florijan Pletenberg.
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Subota, 15.00: (2,15) Mančester Junajted (3,45) Atletiko Madrid (3,05)
Klub iz Saksonije je okrenuo ploču i sada je plan da Diomande ove subote krene sa ostatkom ekipe na trening kamp u Austriju. Igrač je već obavešten o tome.
Iako ne može mnogo da se buni, Skaj navodi da se Diomande ipak još nada da bi transfer mogao da se dogodi, a da takođe ni ne ode na pripreme sa ostatkom ekipe Lajpciga. Sve bi trebalo da bude jasnije u subotu ujutru.
Nema nikakve dileme da Diomande želi u Real Madrid i nadao se brzom dogovoru svih strana, ali je Lajpcig rešio da zateže koliko god je to moguće. Lajpcig će u subotu odigrati utakmicu protiv trećeligaša Verla, pre nego što ode u Austriju. Diomande verovatno neće igrati taj meč, kako ne bi ugrozio transfer u Real.
Kao jedan od razloga zašto je klub iz Saksonije ovako postupio je taj što insistira na tome da dobije 120.000.000 evra fiksno, plus značajne bonuse na osnovu individualnih i timskih uspeha. Nije jasno da li Real nudi 120.000.000 evra sa bonusima ili je konstrukcija drugačija, ali očigledno je da su na stadionu Santjago Bernabeu nešto uradili da naljute ljude iz Lajpciga. Ili oni samo tvrde pazar, nadajući se da će izvući još koji milion više.
Prelazni rok u Evropi traje do 1. septembra. Dakle, još mesec dana ludila...