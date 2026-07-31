Školovao fudbalere Vojvodine u kvalifikacijama, sad bi mogao u Pari Sen Žermen
Vreme čitanja: 2min | pet. 31.07.26. | 23:39
Šampion Evrope započeo pregovore za belgijsko krilo
Tokom nedavnog dvomeča sa Vojvodinom u kvalifikacijama za Ligu konferencije srpska fudbalska publika mogla je da se uveri u igračke kvalitete Mike Godtsa. Jeste njegov učinak u ta dva susreta zvanično sveden na dve asistencije, no mnogo više od čiste statistike bilo je upečatljivo to sa koliko je lakoće 21-godišnje krilo "školovalo" fudbalere Vojvodine i tu se jasno osetila razlika u individualnom kvalitetu.
Godtsove partije - ne samo protiv Vojvodine - nisu prošle neopaženo i kako javljaju određeni transfer insajderi, mogao bi karijeru da nastavi u Pari Sen Žermenu. Tačnije, šampion Evrope započeo je inicijalne pregovore sa Ajaksom oko mogućeg transfera.
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Subota, 15.00: (1,75) Štutgart (3,60) Pariz (4,30)
Neće to, ipak, biti lagan posao čak ni za francuskog giganta jer se uveliko pominje da će za realizaciju ovog posla biti potrebna ogromna suma novca. Iako se ne pominje iznos, veruje se da cena ne bi bila ispod 70.000.000 evra.
U Parizu belgijsko krilo vide kao ozbiljno pojačanje, zajedno sa Manjesom Akliučeom čiji je prelazak iz Monaka blizu zvanične realizacije, pa nije isključeno da bi njegov dolazak značio i definitivni odlazak Bredlija Barkole u Liverpul ili neki drugi klub za 150.000.000 evra. Drugačije nema smisla da i Godts potpisuje, jer na levom boku PSŽ već ima Hviču Kvaracheliju i Dezirea Duea.
Neće transfer 21-godišnjeg ofanzivca biti lak ne samo iz finansijskog ugla, već i zbog razmišljanja mladog fudbalera. Godts je nedavno za medije u domovini rekao da ne vidi sebe van Ajaksa u skorije vreme, kao i da želi da napreduje kao igrač i osvaja trofeje sa posrnulim velikanom jer smatra neprihvatljivim to kako je ekipa izgledala prošle sezone.
Naravno, poziv iz Pariza mogao bi značajno da promeni njegov pogled na blisku budućnost, u Ajaksu znaju da PSŽ ima sredstva da ispuni sve zahteve, zbog čega bi sve uskoro moglo da dobije rasplet.
Mika Godts je u Ajaks stigao iz Genta u januaru 2023, da bi u aprilu iste godine debitovao za prvi tim. U dosadašnjih 113 nastupa skupio je 25 golova uz 23 asistencije.
PSŽ ovog leta još nije realizovao nijedan značajan transfer, no sa izvesnim odlaskom Bredlija Barkole otvara se prostor za dovođenje jednog do dva nova, mlada krila.