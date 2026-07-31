Školovao fudbalere Vojvodine u kvalifikacijama, sad bi mogao u Pari Sen Žermen

Subota, 15.00: (1,75) Štutgart (3,60) Pariz (4,30)

Neće to, ipak, biti lagan posao čak ni za francuskog giganta jer se uveliko pominje da će za realizaciju ovog posla biti potrebna ogromna suma novca. Iako se ne pominje iznos, veruje se da cena ne bi bila ispod 70.000.000 evra.

U Parizu belgijsko krilo vide kao ozbiljno pojačanje, zajedno sa Manjesom Akliučeom čiji je prelazak iz Monaka blizu zvanične realizacije, pa nije isključeno da bi njegov dolazak značio i definitivni odlazak Bredlija Barkole u Liverpul ili neki drugi klub za 150.000.000 evra. Drugačije nema smisla da i Godts potpisuje, jer na levom boku PSŽ već ima Hviču Kvaracheliju i Dezirea Duea.

Neće transfer 21-godišnjeg ofanzivca biti lak ne samo iz finansijskog ugla, već i zbog razmišljanja mladog fudbalera. Godts je nedavno za medije u domovini rekao da ne vidi sebe van Ajaksa u skorije vreme, kao i da želi da napreduje kao igrač i osvaja trofeje sa posrnulim velikanom jer smatra neprihvatljivim to kako je ekipa izgledala prošle sezone.