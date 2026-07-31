TRANSFERI (petak, 31. jul)
Najnovije vesti
pet. 31.07.26. | 23:19
Pratite sa nama iz minuta u minut sva dešavanja sa fudbalske pijace...
***
NAJVAŽNIJE VESTI DANA
- Arsenal dobija Bruna za 90.000.000! Opširnije OVDE.
- Realov umtimatum Vinisijusu. Opširnije OVDE.
- Mančester junajted razmišlja o Luisu Holu. Opširnije OVDE.
- Golman Brage ide u Njukasl za 30.000.000. Opširnije OVDE.
- AEK hoće Filipa Kostića. Opširnije OVDE.
- Julijan Brant tri godine u Ajaksu. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Silvester Džasper u Standardu iz Liježa. Opširnije OVDE.
- Vozinja 'izvozao' Kolo Kolo i otišao u Maroko. Opširnije OVDE.
- Tri kluba iz Italije žele Stefana Džodića. Opširnije OVDE.
- Fiorentina dovela Realovo dete za 8.000.000 i 50% od sledeće prodaje. Opširnije OVDE.
- Late Lat hoće u Union. Opširnije OVDE.
- PSŽ krenuo po krilo Ajaksa Miku Godtsa. Opširnije OVDE.
***
Komentari / Podeli vest
Transferi uživoLetnji prelazni rok 2026
tagovi
Sledeća vest
Uživo
Fudbal
Tenis
Najava mečeva
petak | 31.07.2026.
subota | 01.08.2026.
nedelja | 02.08.2026.