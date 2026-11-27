Vreme čitanja: 1min | pet. 27.11.26. | 10:26
Pročitajte nekoliko predloga za 27. novembar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...
Gosti su katastrofalni. U jedanaesto kolo ulaze sa četiri boda (po pobeda i remi) i sa malo nade da bi mogli da se odupru Verderu, koji je šesti i spada među najsigurnije domaćine (4-1-0). Njihov januarski duel bio je tvrd, ali prethodni su bili efikasni, pa gađajte i 1&3+.
Konačan ishod
Čelsi je u poslednja četiri kola doživeo tri poraza (kojima treba dodati i ispadanje iz Liga Kupa od Liverpula), a slavio je samo protiv Mančester Junajteda. Međutim, kako je domaćin od sredine septembra osvojio svega četiri boda biramo dvojku. Kvota je više nego priamljiva, a ako gosti povedu sa dva gola razlike Mozzart RELAX odmah zaokružuje prolaz.
Konačan ishod
U pitanju je Derbi de la Madeira. Nekada se odnosio na tri kluba, ali posle gašenja Uniaa pre pet godina jedino su Maritimo i Nasional preostali da dele ovo ostrvo. Domaći imaju utakmicu manje, a gosti dva boda više. Nijedan ishod ne bi nas iznenadio, ali ipak očekujemo keca.
Konačan ishod
Biće ovo zanimljiv okršaj. Sautempton je na deobi šeste pozicije sa Kvins Park Rendžersom, dok je Midlsbro lider, zajedno sa Stoukom (imaju po sedam bodova više). Sve opcije su otvorene, ali pošto gosti imaju solidan učinak na strani rizikovaćemo sa dvojkom i malo golova.
Konačan ishod
Zanimljivo je u Prvoj ligi Crne Gore, ali je interesantna i borba za plasman u nju. Gosti vode na tabeli, međutim, neće im biti lako pošto Lovćen ume da odigra veoma tvrdo, posebno na svom terenu. Mada su dvojke česte na njihovim okršajima, ovaj bismo radije da preskočimo.
Konačan ishod
Stanovnici francuske prestonice moraju da budu ponosni jer prve dve pozicije na tabeli drže klubovi iz Grada svetlosti. I dok za Pari Sen Žermen nije iznenađenje jeste za njegovog komšiju i najbližeg pratioca, ali ovaj meč je ozbiljno iskušenje, pa probajte GG (koje brže dolazi uz Mozzart RELAX) ili KIXVPPX.
Oba tima daju gol
Bolonja je trenera promenila u septembru, a Venecija početkom oktobra. I jednima i drugima to je donelo uspon na tabeli. Ovo posebno važi za goste, koji su rame uz rame sa rimskim duetom kada se radi o aktuelnim formama. Ipak, ne usuđujemo se da tipijemo na njih, probajte 0-2.
Ukupno golova
Domaći su u prethodnom kolu savladali Partizan i već to bi trebalo da vam bude dovoljno da tipujete na njih, bez obzira na to koliko su Crno-beli loš čitave sezone. Šapčani su u donjem delu tabele i osvojili su samo pet bodova van svog Šapca, što je dodatni argument za keca. I ovaj par je u Mozzart RELAX ponudi.
Konačan ishod