PREDLOZZI I TIPOVANJA (petak): Zvezda kreće duplom pobedom
Vreme čitanja: 1min | pet. 17.07.26. | 11:44
Pročitajte nekoliko predloga za 17. jul...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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Posle nekoliko godina Šapčani su se vratili u elitu, ali su već sada jedan od glavnih kandidata za ispadanje. Borbu počinju protiv najtežeg rivala i nemaju razloga za optimizam. Kec neće da izostane, ali je kvota minorna. Zbog toga se opredelite za duplu pobedu Crvene zvezde.
Dupla pobeda
Radnički je dobio njihov prethodni susret, pred kraj 2025. godine, ali je prvenstvo ipak završio u grupi koja se borila za opstanak. S druge strane, Pančevci sledeće sedmice počinju evropsku avanturu (protiv Brage) i potreban im je zamajac. Ubeđeni smo u to da će da dođe kec.
Konačan ishod
Bode/Glimt uskoro očekuje početak nove epizode takmičenja u Evropi i bilo bi dobro da u nju uđe napunjen samopouzdanjem iz prvenstvenih duela. Fredrikstad je na strani osvojio samo četiri boda i efikasan kec je jedina realna opcija. Naš savet je 1&3+, ali probajte i DP 1-1.
Mozzart kombinazzije
Ne samo da ekipa FCSB-a prošle sezone nije uspela da odbrani „krunu“, nego je prvenstvo završila u donjem delu tabele, ali je zbog „zanimljivog“ sistema takmičenja u Rumuniji izborila plasman u Evropu. Tipujte na keca ili 0-2 gola, iako je Arđeš bio šesti u minulom šampionatu.
Konačan ishod
Novo prvenstvo Rumunije otvaraju povratnik (Voluntari je dve sezone igrao u Drugoj ligi) i ekipa koja se našla u grupi boraca za opstanak, ali ne da ni u jednom trenutku nije bila u pravoj opasnosti, nego je učestvovala u plej-ofu za Ligu konferencije. Rizikujte sa dvojkom.
Konačan ishod
Kec na ovoj utakmici jedna je od najsigurnijih opcija u današnjoj ponudi, ali se od njega nećete opariti. Protivnik je trećeligaš, a ako pratite takmičenja u Irskoj znate da u Drugu ligu ne može. To vam jasno govori o tome da nema ni kvalitet, ni infrastrukturu. Gađajte DP 1-1.
Dupla pobeda
Jeste da se radi o Kupu, ali pogled na prvenstvenu tabelu dovoljan vam je da vas uputi na to šta bi trebalo da odaberete. Triti se nalazi u „bunaru“ (samo je Fin Harps gori od njega), dok je UCD među ekipama koje će da se bore za promociju u irsku elitu. Dvojka se isplati.
Konačan ishod
Domaći su na pretposlednjoj poziciji, ali ni protivnici ne stoje mnogo bolje jer imaju samo pet bodova više. Mirasol je u poslednje vreme značajno popravio izdanja pred svojim navijačima, međutim, nismo sigurni da je to dovoljno da vam preporučimo keca. Bolje ih preskočite.
Konačan ishod