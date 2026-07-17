Aleksandar Katai (Crvena zvezda) na utakmici sa Mačvom
Aleksandar Katai (Crvena zvezda) na utakmici sa Mačvom
Novinar V. Nikolić

PREDLOZZI I TIPOVANJA (petak): Zvezda kreće duplom pobedom

Vreme čitanja: 1min | pet. 17.07.26. | 11:44

Pročitajte nekoliko predloga za 17. jul...

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?

Izabrane vesti

Ostavite svoj komentar ispod teksta...

Fiksevi dana
SRBIJA 1 MozzartBet Superliga | 20:00
Crvena Zvezda - Macva
ID: 9851823

Posle nekoliko godina Šapčani su se vratili u elitu, ali su već sada jedan od glavnih kandidata za ispadanje. Borbu počinju protiv najtežeg rivala i nemaju razloga za optimizam. Kec neće da izostane, ali je kvota minorna. Zbog toga se opredelite za duplu pobedu Crvene zvezde.

Dupla pobeda

Tip: 1-1 (1.57)
Vredi probati
SRBIJA 1 MozzartBet Superliga | 20:00
Zeleznicar Pancevo - Radnicki Nis
ID: 9851819

Radnički je dobio njihov prethodni susret, pred kraj 2025. godine, ali je prvenstvo ipak završio u grupi koja se borila za opstanak. S druge strane, Pančevci sledeće sedmice počinju evropsku avanturu (protiv Brage) i potreban im je zamajac. Ubeđeni smo u to da će da dođe kec.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.9)
Fiksevi dana
NORVEŠKA 1 | 19:15
Bodo - Fredrikstad
ID: 9851802

Bode/Glimt uskoro očekuje početak nove epizode takmičenja u Evropi i bilo bi dobro da u nju uđe napunjen samopouzdanjem iz prvenstvenih duela. Fredrikstad je na strani osvojio samo četiri boda i efikasan kec je jedina realna opcija. Naš savet je 1&3+, ali probajte i DP 1-1.

Mozzart kombinazzije

Tip: 1&3+ (1.28)
Fiksevi dana
RUMUNIJA 1 | 20:30
FCSB - FC Arges
ID: 9851840

Ne samo da ekipa FCSB-a prošle sezone nije uspela da odbrani „krunu“, nego je prvenstvo završila u donjem delu tabele, ali je zbog „zanimljivog“ sistema takmičenja u Rumuniji izborila plasman u Evropu. Tipujte na keca ili 0-2 gola, iako je Arđeš bio šesti u minulom šampionatu.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.67)
Vredi probati
RUMUNIJA 1 | 17:30
Voluntari - Botosani
ID: 9851961

Novo prvenstvo Rumunije otvaraju povratnik (Voluntari je dve sezone igrao u Drugoj ligi) i ekipa koja se našla u grupi boraca za opstanak, ali ne da ni u jednom trenutku nije bila u pravoj opasnosti, nego je učestvovala u plej-ofu za Ligu konferencije. Rizikujte sa dvojkom.

Konačan ishod

Tip: 2 (2.9)
Fiksevi dana
REP. IRSKA - KUP | 20:45
Drogheda - Lucan United
ID: 9852177

Kec na ovoj utakmici jedna je od najsigurnijih opcija u današnjoj ponudi, ali se od njega nećete opariti. Protivnik je trećeligaš, a ako pratite takmičenja u Irskoj znate da u Drugu ligu ne može. To vam jasno govori o tome da nema ni kvalitet, ni infrastrukturu. Gađajte DP 1-1.

Dupla pobeda

Tip: 1-1 (1.77)
Vredi probati
REP. IRSKA - KUP | 20:45
Treaty Utd - UCD
ID: 9852117

Jeste da se radi o Kupu, ali pogled na prvenstvenu tabelu dovoljan vam je da vas uputi na to šta bi trebalo da odaberete. Triti se nalazi u „bunaru“ (samo je Fin Harps gori od njega), dok je UCD među ekipama koje će da se bore za promociju u irsku elitu. Dvojka se isplati.

Konačan ishod

Tip: 2 (2.3)
Za izbegavanje
BRAZIL 1 | 01:00
Mirassol - Gremio
ID: 9852128

Domaći su na pretposlednjoj poziciji, ali ni protivnici ne stoje mnogo bolje jer imaju samo pet bodova više. Mirasol je u poslednje vreme značajno popravio izdanja pred svojim navijačima, međutim, nismo sigurni da je to dovoljno da vam preporučimo keca. Bolje ih preskočite.

Konačan ishod

Tip: 1 (2)

tagovi

predlozzi i tipovanja

Sledeća vest