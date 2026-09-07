PREDLOZZI I TIPOVANJA (ponedeljak): Čekaju se golovi iz Udina i iz Stare Pazove

Vreme čitanja: 1min | pon. 07.09.26. | 11:38
Pročitajte nekoliko predloga za 7. septembar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
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Izabrane vesti
Elče ulazi u ovaj meč sa velikim problemima u defanzivnoj liniji. Jago Alonso je van stroja zbog povrede kolena, što dovodi domaće u ozbiljan problem. Luka Sučić i Mikel Ojarzabal su tu da kazne svaku nesmotrenost rivala u tranziciji, tako da je svaka polemika o predikciji tipovanja na Sosijedad pokrivena fiksnim činjenicama, zbog kojih tvrdimo da je dvojka u pokušaju sasvim opravdana solucija.
Konačan ishod
Obe ekipe su odlično započele novu sezonu i nalaze se u gornjem delu tabele. Udineze je neporažen u prva dva kola Serije A (remi sa Komom i pobeda nad Moncom), a dobru formu potvrdio je i u Kupu Italije protiv Venecije. S druge strane, Lacio pod vođstvom Đenara Gatuza ima maksimalnih šest bodova uz impresivnu defanzivnu disciplinu – ostvarili su dve pobede od po 1:0 protiv Bolonje i Đenove, ne primivši nijedan gol. Ako vam je umerena kvota na umu, onda je tu 2+ igra prava mera za prolazak tipa.
Ukupno golova
Traktoristi u meč ulaze sa treće pozicije i nakon povratka na pobednički kolosek protiv Mladosti, dok su Romantičari u krizi sa samo jednim minimalnim trijumfom nad fenjerašem Zemunom u poslednja četiri kola. Istorija njihovih duela garantuje goleadu na obe strane, a pamte se spektakli poput 3:3 i 4:3. Zbog radova na Karaburmi, domaćin će rivala dočekati na neutralnom terenu u Staroj Pazovi, što bi moglo dodatno da otvori utakmicu. Naš izbor je igra 2-4.
Ukupno golova
Voždovac je vezao dve pobede nakon lošeg starta, dok TSC dolazi posle teške serije derbija (dva remija i pobeda). Iako Voždovac nema pobedu protiv Topolčana u poslednjih devet mečeva, tim Nenada Milijaša ima ogroman motiv jer ih tri boda vode na drugo mesto na tabeli. Nije nam namera da u ovom slučaju koketiramo s konačnim ishodom, a umesto toga predložićemo znatno verovatniju GG igru.
Oba tima daju gol
Samo što je počelo, a domaćinu već gori pod nogama. Samo jedan bod u prva tri kola, pa čak i uz jak otpor Galatasaraju u prethodnoj rundi, premalo je. Zato postoji imperativ pobede protiv tima koga su pobeđivali tri puta u prethodna četiri duela. Za goste, koji imaju pobedu i dva poraza na startu, zbog povrede neće igrati Trivante Stjuart, nekadašnji golgeter niškog Radničkog. Računamo da je ovaj kec poprilično izbalansiran, i da ga treba odigrati.
Konačan ishod
Dok Estoril tavori na dnu sa samo jednim bodom iz prva četiri kola, Aruka je sjajno otvorila šampionat sa tri pobede, pretrpevši poraz jedino od moćnog Porta. Istorija njihovih okršaja garantuje spektakl i golove, o čemu svedoči čak 12 pogodaka u prošlosezonska dva duela, kao i podatak da je na poslednjih šest međusobnih mečeva redovno prolazila igra da oba tima postižu gol. I, sada smo se odlučili da odigramo u istom ritmu.
Oba tima daju gol
Španski predstavnici u evrokupovima prilično su bledo otvorili novu prvenstvenu sezonu na domaćoj sceni. Hetafe je u prva tri kola sakupio isto toliko bodova, dok Selta ima još slabiji učinak sa samo dva boda iz četiri odigrana meča. Glavni problem oba tima je realizacija, pošto su i jedni i drugi postigli samo po jedan gol od početka šampionata. Kada se na to doda tradicija njihovih međusobnih duela, gde mreže retko miruju, a poslednji okršaj iz februara ove godine završen je bez golova (0:0), jasno je da nas očekuje čvrst meč. Pokušaćemo sa kecom.
Konačan ishod
Tipovanje na čistog keca na Nant treba izbeći jer se domaćin nalazi u očajnoj formi na dnu tabele sa samo jednim osvojenim bodom, dok Nansi igra stabilno i drži gornji deo tabele u Drugoj ligi Francuske. Pored ogromnog pritiska pod kojim Nant igra pred svojim navijačima, tradicija međusobnih duela im uopšte ne ide u prilog, s obzirom na to da u poslednjim mečevima nemaju pobedu protiv Nansija. Ranjiva odbrana domaćina i česte kontre gostiju čine ovu utakmicu izuzetno rizičnom za fiks na domaćina, pa su dupla šansa na goste (X2) ili golovi znatno sigurnije opcije.
Konačan ishod