Zagorac o slučaju Zadar: Potpisao sam, a onda je sve zaustavio Nadzorni odbor; novac nije bio razlog

Sada, kada je potpuno jasno da od prelaska u Zadar nema ništa, Rade Zagorac odlučio je da se oglasi saopštenjem. Dostavio ga je i redakciji portala Mozzart Sport, a mi ga prenosimo u celosti:

"Poštovani ljubitelji košarke u regionu,

Ovom prilikom vam se obraćam povodom dešavanja u poslednja tri dana vezana za moj prelazak u KK Zadar.

Pre svega, ističem da je sva komunikacija o pregovorima tekla isključivo kroz dva kanala:

prvi, između mog agenta Ivana Zoroskog i Direktora KK Zadar - Roka Jurline, i drugi, između mene i trenera KK Zadar, Stipeta Modrića.

Napominjem i da je sva komunikacija sa Rokom i Stipetom bila izuzetno profesionalna, puna razumevanja, strpljenja i da je dogovor o prelasku u KK Zadar postignut bez ikakvih problema.

Do konačnog dogovora i zvaničnog potpisa ugovora između KK Zadar i mene došlo je u jutro 4.9, dok sam bio na putu za Ljubljanu, povodom proslave 25. rođendana ABA lige, na kojoj sam bio gost.

Na toj proslavi imao sam priliku da upoznam Direktora KK Zadar - Roka Jurlinu, kao i ostale članove delegacije KK Zadar kojima, nažalost, ne znam imena. Porazgovarali smo kratko u lepom raspoloženju, i najavili susret u ponedeljak po podne.

Moj dolazak u KK Zadar bio je planiran u ponedeljak, 7.9, letom preko Splita u 13.30.

U subotu, 5.9, oko 21h, na moje veliko iznenađenje, dobio sam informaciju od svog agenta Ivana Zoroskog da i dalje čekamo da Nadzorni odbor odobri ugovor koji je potpisan dan ranije.

Napominjem da nijednog trenutka ni ja, niti moj agent, nismo dobili naznaku da je potrebno da još neko, pored Direktora i trenera, odobri odluku o mom prelasku u KK Zadar.

Informacije koje su preneli lokalni zadarski mediji o nekošarkaškim razlozima raspada ovog ugovora potvrđene su mi od strane nekoliko osoba koje su trenutno zaposlene u KK Zadar, a koje neću imenovati iz logičnih razloga.

Kako je KK Zadar u saopštenju koje potpisuje gospodin Davor Karlović naveo da su razlozi raspada ovog ugovora isključivo košarkaške prirode, ostavljajući po strani informacije iz medija koje su mi potvrdili trenutni članovi KK Zadar, ne mogu da razumem kako je moguće da sportski sektor potpiše ugovor sa igračem, precizira vreme leta i dolaska u grad u kojem klub nastupa, bez znanja Nadzornog odbora.

Takođe, nejasno je i to da je procena direktora kluba Roka Jurline i glavnog trenera tima Stipeta Modrića da im je potreban igrač na određenoj poziciji, dok Nadzorni odbor smatra da je potrebniji igrač na drugoj poziciji.

Razumem da jedan tako veliki klub ne mora da posluje na način da to poslovanje treba da bude jasno meni, ali, kako sam bio glavni akter ovih prilično neprijatnih okolnosti, a i veoma upućen u prave razloge raspada ovog dogovora, želim da javno adresiram određene stvari.

Verujem da sve to jeste propisano statutom kluba, ali sam iznenađen manjkom komunikacije između sportskog sektora i Nadzornog odbora.

Sa lične strane takođe imam potrebu da obrazložim razloge moje želje da zaigram za KK Zadar.

Nakon dugogodišnjeg igranja u ABA ligi za dva različita kluba, Megu i Partizan, u oba navrata sam sa ponosom te ekipe predvodio kao kapiten.

To su, do danas, neka od mojih najvećih profesionalnih dostignuća i nešto što ću sa ponosom jednog dana pričati svojoj deci.

Spletom nesrećnih okolnosti i ozbiljnih zdravstvenih problema jednog od mojih roditelja, odlučio sam da ovu sezonu provedem bliže kući, potpuno zanemarujući lični finansijski interes.

U prethodnom periodu sam imao tri ponude iz Azije i jednu iz Rusije.

Svaka od tih ponuda bila je značajno finansijski izdašnija od ponude koju je poslao KK Zadar, o kojoj nijednog trenutka nisam pregovarao, prihvatajući ono što mi je klub inicijalno ponudio.

Napominjem i da bi, finansijski gledano, taj ugovor bio ubedljivo najmanji u mojoj profesionalnoj karijeri, još od sezone 2016/2017, odnosno poslednje sezone u dresu Mege.

Kada se pojavila ponuda KK Zadar, osim što spada u red klubova „bližih kući“, postojale su i određene stvari koje su uticale na moju odluku, a to su:

* istorijat i značaj KK Zadar,

* ono što gradu i ljudima predstavlja košarka,

* divne informacije koje imam o treneru od strane svojih nekadašnjih saigrača Bobana Marjanovića i Ognjena Jaramaza,

* razgovor sa njihovim košarkašem Vladom Mihailovićem, koji mi je rekao najlepše stvari o gradu, navijačima i klubu.

Za kraj - izuzetno mi je žao zbog konačnog ishoda situacije koja je, nažalost, mnogo veća od mene.

Imao sam veliku želju da ostavim sve što imam u sebi za KK Zadar, trenirajući i spremajući se celo leto za priliku poput ove.

Zahvaljujem se Stipetu Modriću i Roku Jurlini na ukazanom poverenju, kao i ljudima iz Zadra i Hrvatske koji su mi uputili reči podrške.

Košarka je najlepša igra na svetu i, uprkos jasnim potvrdama o razlozima mog nedolaska u KK Zadar, biram da verujem da postoji dobar, viši razlog za ovakav ishod situacije, a treneru i navijačima KK Zadar želim sreću u predstojećoj sezoni".