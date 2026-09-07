Zvezda u istorijskom nizu: Prvi put pet zaredom, u Humskoj za apsolutni rekord

Imala je tri pobede zaredom u sezoni 1997/1998, u režiji Dejana Stankovića i Perice Ognjenovića. Klub sa Marakane je već pomerio granice, jer je i pre 180. večitog derbija imao četiri vezane pobede. Počelo je preokretom u režiji Duareta i Maksimovića aprila 2025. godine. Nastavilo se prošle godine perfektnim skorom Vladana Milojevića i Dejana Stankovića (2:1, 3:0, 3:0).

Mogla je Crvena zvezda da već napravi nešto neponovljivo, jer na prethodnih osam derbija ima sedam pobeda i remi, koji su crno-beli izborili penalom u 90. minutu (3:3).

Crvena zvezda je u prethodne dve godine napravila i istorijsku razliku kada je u pitanju broj pobeda. Ali imaće još jedan zadatak crveno-beli u februaru naredne godine.

Partizan i dalje drži rekord kada je u pitanju broj pobeda u nizu. Crno-beli su od 8. aprila 2009. godine (136. derbi) do 26. novembra 2011. godine (141. derbi) vezali šest trijumfa. Bilo je to u eri Slaviše Jokanovića, Gorana Stevanovića i posebno Saleta Stanojevića (četiri pobede).