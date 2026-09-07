Vreme je da Italija upozna malo zrelijeg Lazara Jovanovića
Vreme čitanja: 2min | pon. 07.09.26. | 11:01
Mladi srpski fudbaler će imati priliku da debituje za Udineze protiv Lacija (ponedeljak, 20.45) u 3. kolu Serije A
Kada je postalo jasno da Lazar Jovanović neće dobiti priliku ni ove sezone u Štutgartu, iako je igrao prilično dobro na prijateljskim utakmicama tokom letnjih priprema, srpski fudbaler je rešio da pronađe novu sredinu. To je iskoristio Udineze, kupio je 19-godišnjeg Novosađanina za 6.500.000 evra te ga tako načinio najskupljim pojačanjem italijanskog prvoligaša u prethodnom prelaznom roku. Naravno, u skladu sa tom cenom i očekivanja navijača u Udinama su velika, svi jedva čekaju da vide bivšeg igrača Vojvodine, Crvene zvezde i OFK Beograda na delu.
Priliku za tako nešto dobiće možda već ovog ponedeljka od 20.45 časova. Udineze će ugostiti Lacio u 3. kolu Serije A, dok lokalni mediji najavljuju da će srpski strateg Kosta Runjaić uvrstiti Jovanovića na klupu. S planom da ga uvede u igru u drugom poluvremenu.
Izabrane vesti
Fizički, tinejdžer je potpuno spreman jer je odradio čitave pripreme. Taktički će mu verovatno trebati još nekoliko nedelja da pohvata sve Runjaićeve zamisli i propisno se upozna sa saigračima. Ipak, period adaptacije će proći mnogo brže ako bude igrao.
20.45: (2,95) Udineze (3,15) Lacio (2,55)
Jovanović je pre utakmice sa Laciom pričao za klupski sajt, a tom prilikom je priznao i da je svestan da ga bije loš glas. Dok je igrao za Zvezdu pravio je neke dečije gluposti, koje su ga naposletku i koštale veće minutaže u najtrofejnijem srpskom klubu. Ipak, uverava Jovanović da su ti dani iza njega.
“Kada sam počeo karijeru bio sam drugačiji. Imao sam teške momente i u fudbalu i u privatnom životu, ali mislim da sam sazreo. Naravno, uvek ima prostora za napredak, ali mislim da sam zreliji nego pre nekoliko godina”, poručio je Jovanović.
Pa, vreme je da vidimo tog novog, malo zrelijeg Lazara Jovanovića...
*****
MOZZART RELAX - PRAVI DOBITNI TIKET IAKO TIP NIJE PROŠAO
*****
SERIJA A – 3. KOLO
Petak
Đenova - Komo - 1:4 (1:3)
/Osmajić 19 - Baturina 25, Diao 30, 78, Pas 40/
Subota
Fjorentina - Torino 1:2 (0:0)
/Pelegrino 47 - Mandragora 73, Adams 82/
Inter - Napoli 3:2 (0:0)
/Martinez 56, 90+1, Tiram 82 - Politano 50, Hejlund 53/
Roma - Atalanta 2:1 (0:0)
/Ermoso 89, Soule 90+3 - Ederson 47/
Nedelja
Parma - Monca 1:1 (0:1)
/Lontani 60 - Robinson 38/
Frozinone - Venecija 3:2 (2:0)
/Raimondo 21, 39, Kvernadze 83 - Jeboa 66, Sagrado 74/
Bolonja - Sasuolo 2:2 (0:1)
/Pikoli 50, Dovbik 90+1 - Doig 19, Adžić 56/
Juventus - Milan 1:1 (0:0)
/Gati 90+2 - Sise 68/
Ponedeljak
18.00: (2,00) Kaljari (3,35) Leče (4,00)
20.45: (2,95) Udineze (3,15) Lacio (2,55)
***kvote su podložne promenama