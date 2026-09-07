Vreme je da Italija upozna malo zrelijeg Lazara Jovanovića

Fizički, tinejdžer je potpuno spreman jer je odradio čitave pripreme. Taktički će mu verovatno trebati još nekoliko nedelja da pohvata sve Runjaićeve zamisli i propisno se upozna sa saigračima. Ipak, period adaptacije će proći mnogo brže ako bude igrao.

20.45: (2,95) Udineze (3,15) Lacio (2,55)

Jovanović je pre utakmice sa Laciom pričao za klupski sajt, a tom prilikom je priznao i da je svestan da ga bije loš glas. Dok je igrao za Zvezdu pravio je neke dečije gluposti, koje su ga naposletku i koštale veće minutaže u najtrofejnijem srpskom klubu. Ipak, uverava Jovanović da su ti dani iza njega.

“Kada sam počeo karijeru bio sam drugačiji. Imao sam teške momente i u fudbalu i u privatnom životu, ali mislim da sam sazreo. Naravno, uvek ima prostora za napredak, ali mislim da sam zreliji nego pre nekoliko godina”, poručio je Jovanović.

Pa, vreme je da vidimo tog novog, malo zrelijeg Lazara Jovanovića...

*****

MOZZART RELAX - PRAVI DOBITNI TIKET IAKO TIP NIJE PROŠAO

*****

SERIJA A – 3. KOLO

Petak

Đenova - Komo - 1:4 (1:3)

/Osmajić 19 - Baturina 25, Diao 30, 78, Pas 40/

Subota

Fjorentina - Torino 1:2 (0:0)

/Pelegrino 47 - Mandragora 73, Adams 82/

Inter - Napoli 3:2 (0:0)

/Martinez 56, 90+1, Tiram 82 - Politano 50, Hejlund 53/

Roma - Atalanta 2:1 (0:0)

/Ermoso 89, Soule 90+3 - Ederson 47/

Nedelja

Parma - Monca 1:1 (0:1)

/Lontani 60 - Robinson 38/

Frozinone - Venecija 3:2 (2:0)

/Raimondo 21, 39, Kvernadze 83 - Jeboa 66, Sagrado 74/

Bolonja - Sasuolo 2:2 (0:1)

/Pikoli 50, Dovbik 90+1 - Doig 19, Adžić 56/

Juventus - Milan 1:1 (0:0)

/Gati 90+2 - Sise 68/

Ponedeljak

18.00: (2,00) Kaljari (3,35) Leče (4,00)

20.45: (2,95) Udineze (3,15) Lacio (2,55)

***kvote su podložne promenama